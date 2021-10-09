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отставка (3146) Арахамия (984)

Речь идет о трех-пяти лицах - Арахамия про отставки в Кабмине

Речь идет о трех-пяти лицах - Арахамия про отставки в Кабмине

Кадровые перестановки в Кабмине могут касаться трех-пяти человек.

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы просто перенесли, учитывая то, что поставили вопрос по отстранению спикера, это заняло все, так сказать, менеджерское влияние. Это сложный процесс. Поэтому перенесли на неделю все другие кадровые вопросы. На следующей неделе мы планируем этот вопрос обсуждать. Потом, через неделю, когда будет пленарная неделя, – уже воплощать в жизнь", – сказал он.

По словам Арахамии кадровые вопросы "разделят на два транша".

"Мы говорили, что это может быть три-четыре, возможно, три-пять человек. Надо просто время, чтобы провести собеседования, выдвинуть кандидатов, предоставить им возможность подать документы, декларации и другое, и потом уже голосовать в зале", – сказал политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Многие нардепы предлагают перенести парламентские выборы, - "слуга народа" Арахамия

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Топ комментарии
+13
Обрыгамия..достойный кандидат от своего быдло электората. Они друг друга стоят..
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09.10.2021 00:37
+7
Та фіздуйте вже всі. Від гідранта до очпуїлої істоти. Ну реально. Складіть мандати і паняйте. Зміна влади різна буває. І внєзапна теж.
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09.10.2021 00:56
+7
верните обезьяну агрохимию в зоопарк
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09.10.2021 05:40
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Обрыгамия..достойный кандидат от своего быдло электората. Они друг друга стоят..
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09.10.2021 00:37 Ответить
А що з того зміниться, крім прізвищ одних шісток, на інші прізвища, таких самих невиразних, щоб Бубочка на їх фоні виглядав "Найвеличнішім Великим Будівником"?
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09.10.2021 00:55 Ответить
Та фіздуйте вже всі. Від гідранта до очпуїлої істоти. Ну реально. Складіть мандати і паняйте. Зміна влади різна буває. І внєзапна теж.
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09.10.2021 00:56 Ответить
А ви хіба не за них голосували ?
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09.10.2021 08:41 Ответить
Ніть. Це в гідраських перегонах у другому турі вибору не було.
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09.10.2021 11:18 Ответить
Yo skunk Agrohimija, listen to Tyson Fury when he emphasizes on the importance of mental health, I don't give a shit actually
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09.10.2021 01:18 Ответить
верните обезьяну агрохимию в зоопарк
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09.10.2021 05:40 Ответить
етот покемон реально достал...
слуговня - вынесете егo....
он не паликмахтер, чисто урод какой то засланый....
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09.10.2021 05:44 Ответить
Это недоразумение напоминает Чечетова, и так же завершит свою карьеру.
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09.10.2021 08:46 Ответить
А Миса-Сан! помним егодвиж рукой. говорят больной человек был...наблюдался у узких специалистов..
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09.10.2021 08:55 Ответить
Главная особенность назначений от "Слуг":
Каждый последующий "Слуга" - более ТУПОЙ и более ПРОДАЖНЫЙ, чем предшественник!
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09.10.2021 08:59 Ответить
Зелебобики! Ответьте, убогие, как вы смогли это ничтожество тупое на первые роли в государстве протащить? Это у вас план был такой? Нет, это вас просто вые...али в голову циничные беспринципные уроды и теперь они творят все, что вздумается. а вы сидите обосранные и слюни пускаете, пытаетесь выглядеть солидно с кучей дерьма на тупой башке.
Шо, сметуны, еще не пора? Все норм?!
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09.10.2021 09:20 Ответить
АраХам, Стефанчук- нинішнє обличчя України. Ужас!
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09.10.2021 10:15 Ответить
Як цікаво звучить слово "дупа" - "літсо"...
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09.10.2021 09:20 Ответить
Чувака прет от чувства собственной значимости. Судьбы вершит! Министров снимает-назначает! Где еще есть такой народ, что позволил бы этому гоминиду творить такое?!
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09.10.2021 09:47 Ответить
Україну на Китай розвертає...
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09.10.2021 10:00 Ответить
А вы друзья как не садитесь...

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09.10.2021 09:48 Ответить
Ще одне чмо вилізло із обойми пана ЗЕ. Воно думає когось там міняти,переставляти . Хто він такий є,отой АраХам? Якийсь партійний функціонер і все. У Конституцію України що,повернули статтю 6 Конституції СРСР,чи як? Ох і дограються із вогнем,убогі на розум,ох і дограються!
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09.10.2021 10:11 Ответить
Какие три пять лиц,вы уже все профукали,страна ждет досрочных выборов на которых победит Кличко.
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09.10.2021 12:24 Ответить
А пРЕзидента?
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09.10.2021 12:42 Ответить
Eta on pro Zelenskava, Jermaka , Arahamiju .....ili kak ?
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09.10.2021 13:29 Ответить
Вже всі бачать,що зміна міністрів нічого не дає,вас треба всіх у відставку і парламенські вибори.
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09.10.2021 20:51 Ответить
 
 