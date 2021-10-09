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відставка (1455) Арахамія (1097)

Йдеться про трьох-п'ятьох осіб, - Арахамія про відставки в Кабміні

Йдеться про трьох-п'ятьох осіб, - Арахамія про відставки в Кабміні

Кадрові перестановки в Кабміні можуть стосуватися трьох-п'ятьох осіб.

Про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми просто перенесли, зважаючи на те, що порушили питання щодо відсторонення спікера, це потребувало всього, так би мовити, менеджерського впливу. Це складний процес. Тому перенесли на тиждень всі інші кадрові питання. Наступного тижня ми плануємо це питання обговорювати. Потім, через тиждень, коли буде пленарний тиждень, вже втілюватимемо в життя", - сказав він.

За словами Арахамії, кадрові питання "розділять на два транші".

"Ми казали, що це може бути троє-четверо, можливо, троє-п'ятеро осіб. Потрібен просто час, щоб провести співбесіди, висунути кандидатів, надати їм можливість подати документи, декларації тощо, і потім вже голосувати в залі", - сказав політик.

Читайте також: Багато нардепів пропонують перенести парламентські вибори, - "слуга народу" Арахамія
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Топ коментарі
+13
Обрыгамия..достойный кандидат от своего быдло электората. Они друг друга стоят..
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09.10.2021 00:37
+7
Та фіздуйте вже всі. Від гідранта до очпуїлої істоти. Ну реально. Складіть мандати і паняйте. Зміна влади різна буває. І внєзапна теж.
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09.10.2021 00:56
+7
верните обезьяну агрохимию в зоопарк
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09.10.2021 05:40
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Обрыгамия..достойный кандидат от своего быдло электората. Они друг друга стоят..
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09.10.2021 00:37 Відповісти
А що з того зміниться, крім прізвищ одних шісток, на інші прізвища, таких самих невиразних, щоб Бубочка на їх фоні виглядав "Найвеличнішім Великим Будівником"?
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09.10.2021 00:55 Відповісти
Та фіздуйте вже всі. Від гідранта до очпуїлої істоти. Ну реально. Складіть мандати і паняйте. Зміна влади різна буває. І внєзапна теж.
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09.10.2021 00:56 Відповісти
А ви хіба не за них голосували ?
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09.10.2021 08:41 Відповісти
Ніть. Це в гідраських перегонах у другому турі вибору не було.
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09.10.2021 11:18 Відповісти
Yo skunk Agrohimija, listen to Tyson Fury when he emphasizes on the importance of mental health, I don't give a shit actually
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09.10.2021 01:18 Відповісти
верните обезьяну агрохимию в зоопарк
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09.10.2021 05:40 Відповісти
етот покемон реально достал...
слуговня - вынесете егo....
он не паликмахтер, чисто урод какой то засланый....
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09.10.2021 05:44 Відповісти
Это недоразумение напоминает Чечетова, и так же завершит свою карьеру.
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09.10.2021 08:46 Відповісти
А Миса-Сан! помним егодвиж рукой. говорят больной человек был...наблюдался у узких специалистов..
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09.10.2021 08:55 Відповісти
Главная особенность назначений от "Слуг":
Каждый последующий "Слуга" - более ТУПОЙ и более ПРОДАЖНЫЙ, чем предшественник!
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09.10.2021 08:59 Відповісти
Зелебобики! Ответьте, убогие, как вы смогли это ничтожество тупое на первые роли в государстве протащить? Это у вас план был такой? Нет, это вас просто вые...али в голову циничные беспринципные уроды и теперь они творят все, что вздумается. а вы сидите обосранные и слюни пускаете, пытаетесь выглядеть солидно с кучей дерьма на тупой башке.
Шо, сметуны, еще не пора? Все норм?!
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09.10.2021 09:20 Відповісти
АраХам, Стефанчук- нинішнє обличчя України. Ужас!
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09.10.2021 10:15 Відповісти
Як цікаво звучить слово "дупа" - "літсо"...
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09.10.2021 09:20 Відповісти
Чувака прет от чувства собственной значимости. Судьбы вершит! Министров снимает-назначает! Где еще есть такой народ, что позволил бы этому гоминиду творить такое?!
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09.10.2021 09:47 Відповісти
Україну на Китай розвертає...
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09.10.2021 10:00 Відповісти
А вы друзья как не садитесь...

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09.10.2021 09:48 Відповісти
Ще одне чмо вилізло із обойми пана ЗЕ. Воно думає когось там міняти,переставляти . Хто він такий є,отой АраХам? Якийсь партійний функціонер і все. У Конституцію України що,повернули статтю 6 Конституції СРСР,чи як? Ох і дограються із вогнем,убогі на розум,ох і дограються!
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09.10.2021 10:11 Відповісти
Какие три пять лиц,вы уже все профукали,страна ждет досрочных выборов на которых победит Кличко.
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09.10.2021 12:24 Відповісти
А пРЕзидента?
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09.10.2021 12:42 Відповісти
Eta on pro Zelenskava, Jermaka , Arahamiju .....ili kak ?
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09.10.2021 13:29 Відповісти
Вже всі бачать,що зміна міністрів нічого не дає,вас треба всіх у відставку і парламенські вибори.
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09.10.2021 20:51 Відповісти
 
 