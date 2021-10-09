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ООН (4053) экология (1577)

ООН признала чистую экологию неотъемлемым правом каждого человека

ООН признала чистую экологию неотъемлемым правом каждого человека

Совет ООН по правам человека в пятницу признала доступ к чистой и здоровой окружающей среде фундаментальным человеческим правом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters

 Отмечается, что голосование прошло при "подавляющей поддержке, несмотря на критику со стороны некоторых стран, особенно США и Великобритании".

Текст резолюции, предложенный Коста-Рикой, Мальдивами, Марокко, Словенией и Швейцарией, был принят 43 голосами "за", а 4 воздержались - Россия, Индия, Китай и Япония.

США участия в голосовании не принимали, поскольку они не являются одним из 47 членов Совета ООН по правам человека.

Резолюция впервые обсуждалась еще в 1990-х годах, она не имеет юридической силы, но может формировать мировые стандарты. Юристы, участвующие в судебных делах по климату, говорят, что это принятие может помочь им выстроить аргументы по делам, касающимся окружающей среды и прав человека.

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Топ комментарии
+11
Лицеміри.

"права" людини ...
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09.10.2021 03:16
+5
Чого не зробиш щоб сидіти у Нью Йорку і не їхати у свої буркіна-фасовські хащі.
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09.10.2021 06:05
+4
каждому гражданину тут же полегчало после етой оони.
вчера еще было никак, а теперь лучше всех...
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09.10.2021 05:26
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Лицеміри.

"права" людини ...
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09.10.2021 03:16 Ответить
кліматом на планеті Земля керують 2 ядерних реактори : перший- Сонце, другий -- сама планета Земля. Зовнішня оболонка Землі --- це як плівка на скип"яченому в каструлі молоці.
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09.10.2021 09:16 Ответить
только все улицы завалены машинами нормальными - ну вот скажи, нищий, как там мож*д быть шо все нищие, но все на машинах то?
и не мужиков за рулями - в разы больше чем было неск. лет взад. Объясни, нищий, как так???
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09.10.2021 08:17 Ответить
В якомусь індійському мухосранську теж на дорогах не пролізти, а обабіч доріг - роблять стрижку за 1 бакс, тому кількість автівок - не показник достатку пересічного громадянина. Американець може дозволити собі нову автівку раз у 4-5 років, а у нас купили в кредит і катають поки в труху не перетвориться.
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09.10.2021 10:25 Ответить
Доооо??? А кредит это такое шо пошел, взял и отдавать не надо, да?

И кстати, вот:
https://www.factroom.ru/rossiya/pechalnye-fakty-o-kosmicheskoj-otrasli-v-rossii
в тексте есть скока "получает" инженер в НАСА. Он вообще раз в 25 лет позволить может себе новое авто - даже русня насмехается
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09.10.2021 11:59 Ответить
Так і віддають потім 5 чи більше років, нічого більше не купуючи, бо грошей нема. Це ж ви кажете, що українці не бідні бо автівок на дорогах багато, а не я.
Я не знаю про що ви. В статті написано, що інженер НАСА отримує в місяць еквівалентно до 800к-1кк рублів. Це більше 10 тисяч баксів в місяць. З такими доходами придбати авто - немає проблеми.
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09.10.2021 15:32 Ответить
Ну і що вам незрозуміло?
Може вам дати посилання на Цукерберга шо жере бургери, чи Ірвенга якось там - засновника Ікея, шо живуть як дуже скромний двірник?
Бо я питаю - шо - зубожілі ми настільки шо машин кльових тут на сраних дорогах - збільшилось число?
Можу й віддають, але - як береш в кредит, то бачиш можливість тото віддати, нє?
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14.10.2021 13:32 Ответить
Я не розумію вашу логіку. Україна - це об'єктивно одна із найбідніших країн Європи. Як казав Бахматов (не дослівно): "Україна зараз живе найзаможніше ніж будь коли, але все одно самі бідні в Європі". Коли мінімальна пенсія 2200 (83 дол.) та середня ЗП в Україні менше 500 баксів, то про що можна говорити? Це ганьба.
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14.10.2021 17:46 Ответить
ну тук, просто машини такі що у МВФ думають - хлопаки - то хто і кого має кредитувати?
га?
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14.10.2021 18:07 Ответить
каждому гражданину тут же полегчало после етой оони.
вчера еще было никак, а теперь лучше всех...
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09.10.2021 05:26 Ответить
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны.
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09.10.2021 05:51 Ответить
та не переймайтеся - им свои жопы просиживать, нам свое робити.
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09.10.2021 06:06 Ответить
Чого не зробиш щоб сидіти у Нью Йорку і не їхати у свої буркіна-фасовські хащі.
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09.10.2021 06:05 Ответить
Мда, крупнейшие мировые загрязнители не поддержали документ, значит ждем пока подрастет поколение Гретты. За спасение планеты возможно ни один миллион поляжет и вряд ли возможен другой сценарий , мы ставим будущее детей и внуков под угрозу, они будут бороться и победят ,
но пенсий нам возможно не дадут))
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09.10.2021 06:25 Ответить
Уже сейчас полягают за шизоидные идеи бункерных маньяков-диктаторов. Экология не в приоритете
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09.10.2021 06:38 Ответить
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09.10.2021 06:36 Ответить
На самом деле это хорошо. Теперь за мусор и выбросы отходов куда попало будут наказывать строже. Люди ! Одумайтесь. Мы и так погрязли в мусоре. И это очень опасно. Кацапы нефть разлили. Теперь это будет рассматриваться как угроза на права мира. Это рахе и не сподобалось ))
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09.10.2021 07:46 Ответить
Вот ето молодцы. А еще признайте в сутках 24 часа и чтобы солнце светило днем а луна ночью. Самая нужная организация в мире.
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09.10.2021 07:50 Ответить
Реально , сидит толпа бездельников, и выносит решения:
- воровать ннльзя

-всем дать еды

- всем дать экологию...
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09.10.2021 07:55 Ответить
Если бы туда кто-то пустил газ.... я бы не горевал
эти уроды Рушку только легонько журят - подумаешь - разнесла в щебень кучу городов в Сирии, тут тоже натворила делов, падаль, а эти твари.... экологию изучают. В Якутии за год пожарами засрало так климат шо эти озабоченцы могут ездить 10 лет на велосипедах все поголовно - и то не "компенсируют"
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09.10.2021 08:14 Ответить
Рашка, Индия, Китай, США, Япония не голосовали? которые составляют 90% населения планеты и грязных промышленных производств, а остальные проголосовали. Их и е***ть будут за екологию.
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09.10.2021 08:05 Ответить
Нормандия , Бургундия, Шампань или Прованс и в ваших жилах тоже есть огонь
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09.10.2021 08:12 Ответить
Причём, если учесть то, что когда им(Рашка, Индия, Китай, США, Япония) что-то ненужно по-настоящему, то они просто накладывают вето и делов. А тут аж "воздержались" .
Короче, выбросы в атмосферу будут продолжаться в прежних количествах, а то и больше.
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09.10.2021 08:22 Ответить
Ну так о чем и поговорить в оонах, если не об экологии? Не про путинскую же агрессию в Украине. Путин же может и платить прекратить, как в ПАСЕ. Кому такое надо? Не про то говорить же, как путин Европу на газовый кукан натягивает, шо последнюю хвойду, а та только подмахивает. Так же можно и без газа на зиму остаться! Поговорим об экологии! Экология путину похеру!
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09.10.2021 09:14 Ответить
Якби ще обов'язком визнали, а то права є у всіх, а ворухнути пальцем ніхто не зобов'язаний.
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09.10.2021 09:20 Ответить
Розкажіть це тупим селюкам, які палять траву кожну осінь і весну.
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09.10.2021 12:01 Ответить
 
 