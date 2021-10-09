ООН визнала чисту екологію невід'ємним правом кожної людини

Рада ООН із прав людини в п'ятницю визнала доступ до чистого і здорового довкілля фундаментальним людським правом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters

Зазначається, що голосування відбулось за "переважної підтримки попри критику з боку деяких країн, особливо США та Великої Британії".

Текст резолюції, запропонований Коста-Рікою, Мальдівами, Марокко, Словенією і Швейцарією, був прийнятий 43 голосами "за", а 4 утрималися - Росія, Індія, Китай і Японія.

США участі в голосуванні не брали, оскільки вони не є одним із 47 членів Ради ООН із прав людини.

Резолюція вперше обговорювалася ще в 1990-х роках, вона не має юридичної сили, але може формувати світові стандарти. Юристи, які беруть участь у судових справах із питань клімату, кажуть, що ця резолюція може допомогти їм вибудувати аргументи у справах, що стосуються довкілля і прав людини.

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