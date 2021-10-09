ООН визнала чисту екологію невід'ємним правом кожної людини
Рада ООН із прав людини в п'ятницю визнала доступ до чистого і здорового довкілля фундаментальним людським правом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters
Зазначається, що голосування відбулось за "переважної підтримки попри критику з боку деяких країн, особливо США та Великої Британії".
Текст резолюції, запропонований Коста-Рікою, Мальдівами, Марокко, Словенією і Швейцарією, був прийнятий 43 голосами "за", а 4 утрималися - Росія, Індія, Китай і Японія.
США участі в голосуванні не брали, оскільки вони не є одним із 47 членів Ради ООН із прав людини.
Резолюція вперше обговорювалася ще в 1990-х роках, вона не має юридичної сили, але може формувати світові стандарти. Юристи, які беруть участь у судових справах із питань клімату, кажуть, що ця резолюція може допомогти їм вибудувати аргументи у справах, що стосуються довкілля і прав людини.
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"права" людини ...
и не мужиков за рулями - в разы больше чем было неск. лет взад. Объясни, нищий, как так???
И кстати, вот:
https://www.factroom.ru/rossiya/pechalnye-fakty-o-kosmicheskoj-otrasli-v-rossii
в тексте есть скока "получает" инженер в НАСА. Он вообще раз в 25 лет позволить может себе новое авто - даже русня насмехается
Я не знаю про що ви. В статті написано, що інженер НАСА отримує в місяць еквівалентно до 800к-1кк рублів. Це більше 10 тисяч баксів в місяць. З такими доходами придбати авто - немає проблеми.
Може вам дати посилання на Цукерберга шо жере бургери, чи Ірвенга якось там - засновника Ікея, шо живуть як дуже скромний двірник?
Бо я питаю - шо - зубожілі ми настільки шо машин кльових тут на сраних дорогах - збільшилось число?
Можу й віддають, але - як береш в кредит, то бачиш можливість тото віддати, нє?
га?
вчера еще было никак, а теперь лучше всех...
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны.
но пенсий нам возможно не дадут))
- воровать ннльзя
-всем дать еды
- всем дать экологию...
эти уроды Рушку только легонько журят - подумаешь - разнесла в щебень кучу городов в Сирии, тут тоже натворила делов, падаль, а эти твари.... экологию изучают. В Якутии за год пожарами засрало так климат шо эти озабоченцы могут ездить 10 лет на велосипедах все поголовно - и то не "компенсируют"
Короче, выбросы в атмосферу будут продолжаться в прежних количествах, а то и больше.