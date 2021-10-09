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Нуланд едет на переговоры в Россию, - госдеп

Нуланд едет на переговоры в Россию, - госдеп

Заместительница государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим делам Виктория Нуланд 11 октября отправится с визитом в Российскую Федерацию для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

"Виктория Нуланд 11 октября будет находиться в Москве (Россия), где встретится с высокопоставленными представителями власти, а также другими лицами для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов", - сказано в сообщении.

При этом не уточняется, какие именно вопросы будут выноситься на обсуждение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак и Нуланд обсудили вопрос переговоров в "нормандском" формате

Также сообщается, что 14 октября Нуланд отправится в Бейрут (Ливан), где встретится с представителями правительства и гражданского общества.

15 октября заместитель госсекретаря отправится в Лондон (Великобритания), где обсудит ряд глобальных вопросов, сообщили в Госдепе.

Автор: 
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Топ комментарии
+11
Печеньки везет?
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09.10.2021 08:22
+10
Знаете что ето все напоминает? Отправили очередную овцу в лес к волкам договариваться что они станут вегетарианцами. А волки жрут мясо и слушают
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09.10.2021 08:30
+8
Противно смотреть, как американцы и европейцы унижаются перед кацапам и просят их дать газу.
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09.10.2021 08:36
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Печеньки везет?
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09.10.2021 08:22 Ответить
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09.10.2021 08:58 Ответить
ага, везет, печеньки, с хреном, без соли....
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09.10.2021 13:38 Ответить
Нуланд едет в ********* с печеньками? Хотя Лаврову лучше овса привезти
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09.10.2021 08:24 Ответить
Таким був Дэда яструбом на посту выце-президента. А тут наче зглазили.
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09.10.2021 08:52 Ответить
Кто сглазил ,русня раскосая ? Еще один *хитрожопый* паренек ...
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09.10.2021 09:07 Ответить
апельсинки созрели - урожай, все наколотые.
надо кому?
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09.10.2021 09:40 Ответить
Будет кацапам мораль читать ))
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09.10.2021 08:27 Ответить
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09.10.2021 09:14 Ответить
Така гаряча співпраця за 9 місяців, скільки зустрічей і контактів на найвищому рівні ...
Не набалакаються ніяк.
Дама аж три дні зустрічатиметься з москалями.

Побачу, чи буде підтвердження, що цей візит відбувається на запит і прохання Штатів.
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09.10.2021 08:27 Ответить
Какое позорище
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09.10.2021 08:28 Ответить
Да кричи уже *тарифище*...
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09.10.2021 09:09 Ответить
Знаете что ето все напоминает? Отправили очередную овцу в лес к волкам договариваться что они станут вегетарианцами. А волки жрут мясо и слушают
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09.10.2021 08:30 Ответить
я так понимаю ето просто просто протокол.
хочешь не хочешь - греби уже давай......
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09.10.2021 08:34 Ответить
Так США волки точно такие и даже кручи.. в Ираке, Афганистане, Сирии уже в этом столетии десятки а то и сотни тысяч человек убили.
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09.10.2021 08:56 Ответить
Ээээээ, рашкотварь падлючая похрюкивает
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09.10.2021 09:10 Ответить
Идиот
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09.10.2021 09:21 Ответить
Скорее к шакалам.
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09.10.2021 09:51 Ответить
мамульке некуда больше куда скататься?
знаю пару тройку намного приличнейших стран - ифиопие, чад, пол гвинеи наконец...
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09.10.2021 08:31 Ответить
Противно смотреть, как американцы и европейцы унижаются перед кацапам и просят их дать газу.
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09.10.2021 08:36 Ответить
не смотри - проблема то в чем?
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09.10.2021 08:38 Ответить
Для особо одарённых-Крым это оккупированная территория и всеми проблемами Крыма занимается оккупант. Украина никакой воды давать не обязана.
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09.10.2021 08:49 Ответить
А параша газ давать обязана?
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09.10.2021 08:51 Ответить
Не обязана. Только она его не даёт,а продаёт. За что и живёт. А ну предложи перестать продавать.
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09.10.2021 09:20 Ответить
вот лет через дцать - скоро, мы посмотрим на рашку, которая не продает газ

будет весело !
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09.10.2021 13:41 Ответить
Нешановний,тебе это наснилось под воздействием тяжелых...
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09.10.2021 09:12 Ответить
давай Вика,подари х@йлу печеньки,да не простые,а наливные...
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09.10.2021 08:47 Ответить
И чего все возбудились так? Обычная процедура переговоров между государствами
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09.10.2021 08:52 Ответить
Виктории обязательно надо взять с собой знаменитые печеньки ,лучше с цианидами ,вот был бы троллинг 100 лэвела ,сраки полыхали бы у рашистов долго....
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09.10.2021 09:04 Ответить
Она не такая дура.За печеньки можно купить только папуасов и украинцев
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09.10.2021 11:42 Ответить
Выбор 73 % идиотов показал США ,что с нами разговаривать не о чем, Украина выбрала президентом особь ,котораяя сдает кацапам все явки и пороли, нечего на США обижаться.Кремлевская консерва Зеля все равно работает на кремль, туда и отправляются представители США разговаривать..
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09.10.2021 09:48 Ответить
Благодаря предательской политике Зе, США вынуждены вести переговоры об Украине, без Украины
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09.10.2021 09:48 Ответить
"вынуждены"????? ха-ха-ха-ха.... вот Зеля, так Зеля .... вынуждает байдарку "вести переговоры"..... Зеля красава!!!!!!
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09.10.2021 10:18 Ответить
Печеньки от байдарки повезла кремлевскому карлику... перо ей в ж.....у
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09.10.2021 10:15 Ответить
Удачи Виктория! На тебя больше надежды чем на шмарклю.
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09.10.2021 10:17 Ответить
Она расскажет путлеру когда отключается свифт. А когда вводится эмбарго на газ. И когда вводится общее эмбарго.
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09.10.2021 10:24 Ответить
А очко у неё от такого рассказа не слипнется?
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09.10.2021 10:39 Ответить
Мир меняется, США слабеют, а Китай и Россия набирают силу. И у США сейчас противник №1 уже Китай, а не Россия. Страшный сон для США и Великобритании это военно-политический союз Китая и России. Поэтому США и начинают свои танцы вокруг России.
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09.10.2021 11:19 Ответить
и кажется они , как и сытая ленивая Европа выбрали путь просьб , уступок и задабриваний , иногда правда тревожатся за свою обеспокоенность ...
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09.10.2021 11:39 Ответить
боюст, что уступок и задабриваний за наш счет
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09.10.2021 14:52 Ответить
 
 