УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11801 відвідувач онлайн
Новини
8 135 63
Держдепартамент США (1583) росія (63574) Нуланд (175)

Нуланд їде на переговори до Росії, - Держдеп

Нуланд їде на переговори до Росії, - Держдеп

Заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Америки з політичних справ Вікторія Нуланд 11 жовтня відправиться з візитом до Російської Федерації для обговорення низки двосторонніх, регіональних і глобальних питань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Державного департаменту США.

"Вікторія Нуланд 11 жовтня перебуватиме в Москві (Росія), де зустрінеться з високопосадовцями, а також іншими особами для обговорення низки двосторонніх, регіональних і глобальних питань", - сказано в повідомленні.

Водночас не уточнюється, які саме питання виноситимуться на обговорення.

Читайте також: Єрмак і Нуланд обговорили питання переговорів у "нормандському" форматі

Також повідомляється, що 14 жовтня Нуланд відправиться в Бейрут (Ліван), де зустрінеться з представниками уряду та громадськості.

15 жовтня заступник держсекретаря відправиться в Лондон (Велика Британія), де обговорить низку глобальних питань, повідомили в Держдепі.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Печеньки везет?
показати весь коментар
09.10.2021 08:22
+10
Знаете что ето все напоминает? Отправили очередную овцу в лес к волкам договариваться что они станут вегетарианцами. А волки жрут мясо и слушают
показати весь коментар
09.10.2021 08:30
+8
Противно смотреть, как американцы и европейцы унижаются перед кацапам и просят их дать газу.
показати весь коментар
09.10.2021 08:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Печеньки везет?
показати весь коментар
09.10.2021 08:22 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2021 08:58 Відповісти
ага, везет, печеньки, с хреном, без соли....
показати весь коментар
09.10.2021 13:38 Відповісти
Нуланд едет в ********* с печеньками? Хотя Лаврову лучше овса привезти
показати весь коментар
09.10.2021 08:24 Відповісти
Таким був Дэда яструбом на посту выце-президента. А тут наче зглазили.
показати весь коментар
09.10.2021 08:52 Відповісти
Кто сглазил ,русня раскосая ? Еще один *хитрожопый* паренек ...
показати весь коментар
09.10.2021 09:07 Відповісти
апельсинки созрели - урожай, все наколотые.
надо кому?
показати весь коментар
09.10.2021 09:40 Відповісти
Будет кацапам мораль читать ))
показати весь коментар
09.10.2021 08:27 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2021 09:14 Відповісти
Така гаряча співпраця за 9 місяців, скільки зустрічей і контактів на найвищому рівні ...
Не набалакаються ніяк.
Дама аж три дні зустрічатиметься з москалями.

Побачу, чи буде підтвердження, що цей візит відбувається на запит і прохання Штатів.
показати весь коментар
09.10.2021 08:27 Відповісти
Какое позорище
показати весь коментар
09.10.2021 08:28 Відповісти
Да кричи уже *тарифище*...
показати весь коментар
09.10.2021 09:09 Відповісти
Знаете что ето все напоминает? Отправили очередную овцу в лес к волкам договариваться что они станут вегетарианцами. А волки жрут мясо и слушают
показати весь коментар
09.10.2021 08:30 Відповісти
я так понимаю ето просто просто протокол.
хочешь не хочешь - греби уже давай......
показати весь коментар
09.10.2021 08:34 Відповісти
Так США волки точно такие и даже кручи.. в Ираке, Афганистане, Сирии уже в этом столетии десятки а то и сотни тысяч человек убили.
показати весь коментар
09.10.2021 08:56 Відповісти
Ээээээ, рашкотварь падлючая похрюкивает
показати весь коментар
09.10.2021 09:10 Відповісти
Идиот
показати весь коментар
09.10.2021 09:21 Відповісти
Скорее к шакалам.
показати весь коментар
09.10.2021 09:51 Відповісти
мамульке некуда больше куда скататься?
знаю пару тройку намного приличнейших стран - ифиопие, чад, пол гвинеи наконец...
показати весь коментар
09.10.2021 08:31 Відповісти
Противно смотреть, как американцы и европейцы унижаются перед кацапам и просят их дать газу.
показати весь коментар
09.10.2021 08:36 Відповісти
не смотри - проблема то в чем?
показати весь коментар
09.10.2021 08:38 Відповісти
Для особо одарённых-Крым это оккупированная территория и всеми проблемами Крыма занимается оккупант. Украина никакой воды давать не обязана.
показати весь коментар
09.10.2021 08:49 Відповісти
А параша газ давать обязана?
показати весь коментар
09.10.2021 08:51 Відповісти
Не обязана. Только она его не даёт,а продаёт. За что и живёт. А ну предложи перестать продавать.
показати весь коментар
09.10.2021 09:20 Відповісти
вот лет через дцать - скоро, мы посмотрим на рашку, которая не продает газ

будет весело !
показати весь коментар
09.10.2021 13:41 Відповісти
Нешановний,тебе это наснилось под воздействием тяжелых...
показати весь коментар
09.10.2021 09:12 Відповісти
давай Вика,подари х@йлу печеньки,да не простые,а наливные...
показати весь коментар
09.10.2021 08:47 Відповісти
И чего все возбудились так? Обычная процедура переговоров между государствами
показати весь коментар
09.10.2021 08:52 Відповісти
Виктории обязательно надо взять с собой знаменитые печеньки ,лучше с цианидами ,вот был бы троллинг 100 лэвела ,сраки полыхали бы у рашистов долго....
показати весь коментар
09.10.2021 09:04 Відповісти
Она не такая дура.За печеньки можно купить только папуасов и украинцев
показати весь коментар
09.10.2021 11:42 Відповісти
Выбор 73 % идиотов показал США ,что с нами разговаривать не о чем, Украина выбрала президентом особь ,котораяя сдает кацапам все явки и пороли, нечего на США обижаться.Кремлевская консерва Зеля все равно работает на кремль, туда и отправляются представители США разговаривать..
показати весь коментар
09.10.2021 09:48 Відповісти
Благодаря предательской политике Зе, США вынуждены вести переговоры об Украине, без Украины
показати весь коментар
09.10.2021 09:48 Відповісти
"вынуждены"????? ха-ха-ха-ха.... вот Зеля, так Зеля .... вынуждает байдарку "вести переговоры"..... Зеля красава!!!!!!
показати весь коментар
09.10.2021 10:18 Відповісти
Печеньки от байдарки повезла кремлевскому карлику... перо ей в ж.....у
показати весь коментар
09.10.2021 10:15 Відповісти
Удачи Виктория! На тебя больше надежды чем на шмарклю.
показати весь коментар
09.10.2021 10:17 Відповісти
Она расскажет путлеру когда отключается свифт. А когда вводится эмбарго на газ. И когда вводится общее эмбарго.
показати весь коментар
09.10.2021 10:24 Відповісти
А очко у неё от такого рассказа не слипнется?
показати весь коментар
09.10.2021 10:39 Відповісти
Мир меняется, США слабеют, а Китай и Россия набирают силу. И у США сейчас противник №1 уже Китай, а не Россия. Страшный сон для США и Великобритании это военно-политический союз Китая и России. Поэтому США и начинают свои танцы вокруг России.
показати весь коментар
09.10.2021 11:19 Відповісти
и кажется они , как и сытая ленивая Европа выбрали путь просьб , уступок и задабриваний , иногда правда тревожатся за свою обеспокоенность ...
показати весь коментар
09.10.2021 11:39 Відповісти
боюст, что уступок и задабриваний за наш счет
показати весь коментар
09.10.2021 14:52 Відповісти
 
 