Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 120 тонн гуманитарной помощи
В течение недели на оккупированную Россией территорию Донбасса проследовали 8 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста общим весом 120 тонн.
Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Через КПВВ "Новотроицкое" за неделю проехали 8 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста", - сказано в сообщении.
Жителям временно оккупированной территории Украины доставлены 120 тонн постельного белья, продуктовых и гигиенических наборов.
Топ комментарии
+14 Amber
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+13 Старый зольдат
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+12 5 копійок
показать весь комментарий09.10.2021 13:59
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і друге - не зрозуміло хто і що їм замовляє? хто їх про щось взагалі просить? кто контролює "загрузку" і "роздачу" гуманітарки???
тому Ваше припущення про ракети...не здається таким неймовірним або невиконаним...
все можливо !
на роботу не ходиш
жратву та одяг - везуть
сиди собі жери кури та пострелівай
.укі !