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Госпогранслужба (6136) Красный Крест (437) Донбасс (26950) гуманитарная помощь (1242)

Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 120 тонн гуманитарной помощи

Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 120 тонн гуманитарной помощи

В течение недели на оккупированную Россией территорию Донбасса проследовали 8 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста общим весом 120 тонн.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Через КПВВ "Новотроицкое" за неделю проехали 8 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина может направить в ОРДЛО гумпомощь для борьбы с COVID-19, но нам надо понимать, с кем это решать, - Данилов

Жителям временно оккупированной территории Украины доставлены 120 тонн постельного белья, продуктовых и гигиенических наборов.
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Топ комментарии
+14
Красный крест пдкармливает местных гоблинов - предателей и армию из кацапстана !
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09.10.2021 14:00
+13
Ну вот, Красный крест отправил 120 тонн сепаратистам и московитам, а Мецгер и ЗЕ отправили туда же 60 000 000.
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09.10.2021 13:59
+12
КК посібник сепарні.
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09.10.2021 13:59
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Ну вот, Красный крест отправил 120 тонн сепаратистам и московитам, а Мецгер и ЗЕ отправили туда же 60 000 000.
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09.10.2021 13:59 Ответить
моё кило забыли, только посрал
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09.10.2021 14:29 Ответить
ЗЕлёным? Смачного.
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09.10.2021 14:54 Ответить
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09.10.2021 13:59 Ответить
ну разве что махорки еще
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09.10.2021 14:01 Ответить
КК посібник сепарні.
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09.10.2021 13:59 Ответить
Красный крест пдкармливает местных гоблинов - предателей и армию из кацапстана !
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09.10.2021 14:00 Ответить
вже би відправляли одразу бомби і ракети
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09.10.2021 14:10 Ответить
біда в тому, що ми зовсім не знаємо що туди тягне "червоний хрест"....(от краще би хрестами осиковими))
і друге - не зрозуміло хто і що їм замовляє? хто їх про щось взагалі просить? кто контролює "загрузку" і "роздачу" гуманітарки???
тому Ваше припущення про ракети...не здається таким неймовірним або невиконаним...
все можливо !
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09.10.2021 14:43 Ответить
Бачила я в Луганську, як вантажна машина з причепом зі знаком "Червоний хрест"розгружала кузов дошок і причеп шиферу біля церкви московського патріархату, що будується . Ось куди йде та гуманітарка
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09.10.2021 14:20 Ответить
У меня коллега переселенка рассказывала как все ети *гумконвои* от Ахметова и Красного Креста загоняются на большой склад перефасовываются, а с другой стороны бусами и газельками развозятся по ларькам и магазинчикам которые держат боевики. Они с нас еще и смеются.
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09.10.2021 14:47 Ответить
ей...нахлебнікі із євросоюза, а чо на окуповану? вони ж і так наші годувальники.
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09.10.2021 14:40 Ответить
Ну так воевать можно вечно. А то еще удивляемся как по всему миру идут войны десятилетиями и за чей счет.
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09.10.2021 14:44 Ответить
а чого б не воювати
на роботу не ходиш
жратву та одяг - везуть
сиди собі жери кури та пострелівай
.укі !
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09.10.2021 15:05 Ответить
тем более что уже подрастает поколение которое другой жизни и не видело. И перспективы для молодежи мрачные. Гнить в окопах или в Якутию на шахты
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09.10.2021 16:00 Ответить
Опять всё разворуют.....
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09.10.2021 15:17 Ответить
Шо такое ? "Кормильцы" голодают ? А ведь до прихода "асвабадителей" долбасяне всю Украину "кормили" Вот это их москали обобрали! И поделом придуркам
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09.10.2021 15:57 Ответить
............нахууа!!!???
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09.10.2021 17:11 Ответить
А брошенная "рідною ненькою" прифронтовая полоса с нашей стороны не нуждается ни в чем? Красный Крест видит только обезьян? А нашим остались только налоги...
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09.10.2021 17:51 Ответить
одни животные с креста кормят животных гопников с донбасяо.... кто окупировал тот пусть и кормит...я же говорил что ничего небудут возвращать в УКРАИНУ . да я и против шакалья этого тут .и так уже бродят вокруг рыла наркоманские , а другие ЧЁКАЮТ....((
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09.10.2021 18:41 Ответить
Там що, гуманітарна катастрофа? Невже Росія їх не "годує" своїми гумконвоями, пенсіями? ДБЛ БЛД!
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09.10.2021 19:36 Ответить
ппц...
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09.10.2021 21:43 Ответить
 
 