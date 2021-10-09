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Держприкордонслужба (5681) Червоний Хрест (399) Донбас (22348) гуманітарна допомога (962)

Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 120 тонн гуманітарної допомоги

Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 120 тонн гуманітарної допомоги

Упродовж тижня на окуповану Росією територію Донбасу попрямували 8 вантажівок із гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста загальною вагою 120 тонн.

Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби України, інформує Цензор.НЕТ.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" за тиждень проїхали 8 вантажівок із гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - сказано в повідомленні.

Читайте також: 200 тонн гуманітарної допомоги від ООН провезли на окуповану Луганщину, - Держприкордонслужба

Жителям тимчасово окупованої території України доставлено 120 тонн постільної білизни, продуктових та гігієнічних наборів.
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Топ коментарі
+14
Красный крест пдкармливает местных гоблинов - предателей и армию из кацапстана !
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09.10.2021 14:00
+13
Ну вот, Красный крест отправил 120 тонн сепаратистам и московитам, а Мецгер и ЗЕ отправили туда же 60 000 000.
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09.10.2021 13:59
+12
КК посібник сепарні.
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09.10.2021 13:59
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Ну вот, Красный крест отправил 120 тонн сепаратистам и московитам, а Мецгер и ЗЕ отправили туда же 60 000 000.
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09.10.2021 13:59 Відповісти
моё кило забыли, только посрал
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09.10.2021 14:29 Відповісти
ЗЕлёным? Смачного.
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09.10.2021 14:54 Відповісти
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09.10.2021 13:59 Відповісти
ну разве что махорки еще
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09.10.2021 14:01 Відповісти
КК посібник сепарні.
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09.10.2021 13:59 Відповісти
Красный крест пдкармливает местных гоблинов - предателей и армию из кацапстана !
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09.10.2021 14:00 Відповісти
вже би відправляли одразу бомби і ракети
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09.10.2021 14:10 Відповісти
біда в тому, що ми зовсім не знаємо що туди тягне "червоний хрест"....(от краще би хрестами осиковими))
і друге - не зрозуміло хто і що їм замовляє? хто їх про щось взагалі просить? кто контролює "загрузку" і "роздачу" гуманітарки???
тому Ваше припущення про ракети...не здається таким неймовірним або невиконаним...
все можливо !
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09.10.2021 14:43 Відповісти
Бачила я в Луганську, як вантажна машина з причепом зі знаком "Червоний хрест"розгружала кузов дошок і причеп шиферу біля церкви московського патріархату, що будується . Ось куди йде та гуманітарка
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09.10.2021 14:20 Відповісти
У меня коллега переселенка рассказывала как все ети *гумконвои* от Ахметова и Красного Креста загоняются на большой склад перефасовываются, а с другой стороны бусами и газельками развозятся по ларькам и магазинчикам которые держат боевики. Они с нас еще и смеются.
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09.10.2021 14:47 Відповісти
ей...нахлебнікі із євросоюза, а чо на окуповану? вони ж і так наші годувальники.
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09.10.2021 14:40 Відповісти
Ну так воевать можно вечно. А то еще удивляемся как по всему миру идут войны десятилетиями и за чей счет.
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09.10.2021 14:44 Відповісти
а чого б не воювати
на роботу не ходиш
жратву та одяг - везуть
сиди собі жери кури та пострелівай
.укі !
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09.10.2021 15:05 Відповісти
тем более что уже подрастает поколение которое другой жизни и не видело. И перспективы для молодежи мрачные. Гнить в окопах или в Якутию на шахты
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09.10.2021 16:00 Відповісти
Опять всё разворуют.....
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09.10.2021 15:17 Відповісти
Шо такое ? "Кормильцы" голодают ? А ведь до прихода "асвабадителей" долбасяне всю Украину "кормили" Вот это их москали обобрали! И поделом придуркам
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09.10.2021 15:57 Відповісти
............нахууа!!!???
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09.10.2021 17:11 Відповісти
А брошенная "рідною ненькою" прифронтовая полоса с нашей стороны не нуждается ни в чем? Красный Крест видит только обезьян? А нашим остались только налоги...
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09.10.2021 17:51 Відповісти
одни животные с креста кормят животных гопников с донбасяо.... кто окупировал тот пусть и кормит...я же говорил что ничего небудут возвращать в УКРАИНУ . да я и против шакалья этого тут .и так уже бродят вокруг рыла наркоманские , а другие ЧЁКАЮТ....((
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09.10.2021 18:41 Відповісти
Там що, гуманітарна катастрофа? Невже Росія їх не "годує" своїми гумконвоями, пенсіями? ДБЛ БЛД!
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09.10.2021 19:36 Відповісти
ппц...
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09.10.2021 21:43 Відповісти
 
 