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минирование (1442) Харьков (7286)

Полиция проверяет информацию о минировании 7 больниц в Харькове

Полиция проверяет информацию о минировании 7 больниц в Харькове

Харьковская полиция проверяет информацию о минировании 7 медучреждений и супермаркета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В сообщении отмечается: "Полиция проверяет сообщение о минировании медицинских учреждений и супермаркета в Харькове. По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

9 октября около 13:10 в полицию поступило электронное письмо с уведомлением о том, что в Харькове заминированы семь больниц и один из супермаркетов.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории".

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Топ комментарии
+3
Та то русня все своим планом "Шатун" никак не успокоится. Следы звонков будут вести на парашу.
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09.10.2021 16:36
+3
Может быть, но слишком системно. Алкашня больше всего обижается на конкретного охранника, вышвырнувшего его тельце из супермаркета.
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09.10.2021 16:44
+2
от алкашня чертовая...
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09.10.2021 16:31
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от алкашня чертовая...
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09.10.2021 16:31 Ответить
Та то русня все своим планом "Шатун" никак не успокоится. Следы звонков будут вести на парашу.
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09.10.2021 16:36 Ответить
все может быть... но и наши алкаши любят так позабавится ..
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09.10.2021 16:41 Ответить
Может быть, но слишком системно. Алкашня больше всего обижается на конкретного охранника, вышвырнувшего его тельце из супермаркета.
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09.10.2021 16:44 Ответить
и тут не спорю
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09.10.2021 16:45 Ответить
Злобный карлик устраивает дымовые завесы , для отвлечения внимания от всех ЗЛОДЕЯНИЙ - убийство Полякова, спонсирование кумом мецгером на 60 мл ТЕРРОРИСТОВ , избиение журналистов, сдАчи фашистки третьяковой их ОПГ 95
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09.10.2021 16:54 Ответить
семь?менороминирование...
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09.10.2021 16:32 Ответить
Поймать минера и лечить в морге.
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09.10.2021 16:36 Ответить


ДревляниН


@freeukrman

·
https://twitter.com/freeukrman/status/1446491602315268096 22 год



Сьогодні мав розмову з одним з одним викопосадовцем нашої міської ради по роботі. Якось перейшла тема до бюджету на 2022 рік, і він сказав таке: «Котимось назад. Наше місто остаточно переходить з бюджету розвитку на бюджет виживання. Забудь слово децентралізація».
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09.10.2021 16:36 Ответить
"Мудрий нарід" Харківа так проголосував.
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09.10.2021 17:28 Ответить
Мэрские выборы думаю причиной
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09.10.2021 16:40 Ответить
Украине нужен пастор.
он и патриот и хозайственник
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09.10.2021 16:46 Ответить
счас скажут- при геподупе было лучше
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09.10.2021 16:51 Ответить
ети палициянские казлы баннер отдали?
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09.10.2021 17:00 Ответить
Харьков плохой город. Там много уголовников, мошенников и аферистов.
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09.10.2021 17:26 Ответить
а ещё здесь разводят чупакабру и едят маленьких детей..
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09.10.2021 18:37 Ответить
хорошо, @то не телефон, а то у мусорилл руки трусятся от желания в паспортса номер мобилы вносить
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09.10.2021 17:37 Ответить
кому -то в койке отказали...
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09.10.2021 18:32 Ответить
 
 