Полиция проверяет информацию о минировании 7 больниц в Харькове
Харьковская полиция проверяет информацию о минировании 7 медучреждений и супермаркета.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В сообщении отмечается: "Полиция проверяет сообщение о минировании медицинских учреждений и супермаркета в Харькове. По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.
9 октября около 13:10 в полицию поступило электронное письмо с уведомлением о том, что в Харькове заминированы семь больниц и один из супермаркетов.
В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории".
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+3 Сергей Гусаченко 4a900e56
показать весь комментарий09.10.2021 16:36
+3 Сергей Гусаченко 4a900e56
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+2 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий09.10.2021 16:31
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ДревляниН
@freeukrman
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https://twitter.com/freeukrman/status/1446491602315268096 22 год
Сьогодні мав розмову з одним з одним викопосадовцем нашої міської ради по роботі. Якось перейшла тема до бюджету на 2022 рік, і він сказав таке: «Котимось назад. Наше місто остаточно переходить з бюджету розвитку на бюджет виживання. Забудь слово децентралізація».
он и патриот и хозайственник