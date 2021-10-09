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мінування (1214) Харків (5428)

Поліція перевіряє інформацію про замінування 7 лікарень в Харкові

Поліція перевіряє інформацію про замінування 7 лікарень в Харкові

Харківська поліція перевіряє інформацію про замінування 7 медустанов і супермаркету.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

У повідомленні зазначається: "Поліція перевіряє повідомлення про мінування медичних установ і супермаркету в Харкові. За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління.

9 жовтня близько 13:10 у поліцію надійшов електронний лист з повідомленням про те, що в Харкові заміновані сім лікарень і один із супермаркетів.

Нині проводять огляд приміщень і прилеглих територій".

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Топ коментарі
+3
Та то русня все своим планом "Шатун" никак не успокоится. Следы звонков будут вести на парашу.
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09.10.2021 16:36
+3
Может быть, но слишком системно. Алкашня больше всего обижается на конкретного охранника, вышвырнувшего его тельце из супермаркета.
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09.10.2021 16:44
+2
от алкашня чертовая...
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09.10.2021 16:31
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от алкашня чертовая...
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09.10.2021 16:31 Відповісти
Та то русня все своим планом "Шатун" никак не успокоится. Следы звонков будут вести на парашу.
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09.10.2021 16:36 Відповісти
все может быть... но и наши алкаши любят так позабавится ..
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09.10.2021 16:41 Відповісти
Может быть, но слишком системно. Алкашня больше всего обижается на конкретного охранника, вышвырнувшего его тельце из супермаркета.
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09.10.2021 16:44 Відповісти
и тут не спорю
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09.10.2021 16:45 Відповісти
Злобный карлик устраивает дымовые завесы , для отвлечения внимания от всех ЗЛОДЕЯНИЙ - убийство Полякова, спонсирование кумом мецгером на 60 мл ТЕРРОРИСТОВ , избиение журналистов, сдАчи фашистки третьяковой их ОПГ 95
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09.10.2021 16:54 Відповісти
семь?менороминирование...
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09.10.2021 16:32 Відповісти
Поймать минера и лечить в морге.
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09.10.2021 16:36 Відповісти


ДревляниН


@freeukrman

·
https://twitter.com/freeukrman/status/1446491602315268096 22 год



Сьогодні мав розмову з одним з одним викопосадовцем нашої міської ради по роботі. Якось перейшла тема до бюджету на 2022 рік, і він сказав таке: «Котимось назад. Наше місто остаточно переходить з бюджету розвитку на бюджет виживання. Забудь слово децентралізація».
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09.10.2021 16:36 Відповісти
"Мудрий нарід" Харківа так проголосував.
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09.10.2021 17:28 Відповісти
Мэрские выборы думаю причиной
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09.10.2021 16:40 Відповісти
Украине нужен пастор.
он и патриот и хозайственник
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09.10.2021 16:46 Відповісти
счас скажут- при геподупе было лучше
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09.10.2021 16:51 Відповісти
ети палициянские казлы баннер отдали?
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09.10.2021 17:00 Відповісти
Харьков плохой город. Там много уголовников, мошенников и аферистов.
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09.10.2021 17:26 Відповісти
а ещё здесь разводят чупакабру и едят маленьких детей..
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09.10.2021 18:37 Відповісти
хорошо, @то не телефон, а то у мусорилл руки трусятся от желания в паспортса номер мобилы вносить
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09.10.2021 17:37 Відповісти
кому -то в койке отказали...
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09.10.2021 18:32 Відповісти
 
 