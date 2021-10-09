РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10213 посетителей онлайн
Новости
28 052 86
Венгрия (1836) Польша (8144) Евросоюз (16686)

Возможный выход Польши из ЕС: Венгрия поддержала решение суда РП

Возможный выход Польши из ЕС: Венгрия поддержала решение суда РП

Венгрия поддержала постановление польского суда о том, что некоторые законы Европейского союза несовместимы с конституцией Польши, и призвала институты ЕС "уважать суверенитет государств-членов".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Будапешт заявил, что решение польского суда в четверг было вызвано "плохой практикой институтов ЕС", которые пытались отобрать у стран-членов определенные полномочия, которые никогда не передавались ЕС.

Издание отмечает, что правые популистские правительства в Польше и Венгрии расходятся с Европейской комиссией по самым разным вопросам - от свободы СМИ, миграции, прав ЛГБТ до независимости судебной системы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призываю рассмотреть вопрос о блокировании выплат Польше из бюджета ЕС, - глава Европарламента Сассоли

Несмотря на разногласия между Брюсселем и их правительствами, Польша и Венгрия по-прежнему поддерживают членство в ЕС.

Напомним, 7 октября Конституционный суд Польши признал неконституционными некоторые части законодательства Европейского союза. В частности принцип верховенства права ЕС над польскими законами.

Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обеспокоена решением Конституционного суда Польши и распорядилась исследовать ситуацию "тщательно и быстро". Президент Европарламента Дэвид Сассоли отметил, что ЕС не может позволить одной из стран-членов нарушать фундаментальные законы и соглашения.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+25
Мад ярщина прокремлівська проститутка ще та
показать весь комментарий
09.10.2021 20:50
+16
Проститутка, но честная. Разваливать ЕС и НАТО изнутри, самая что не есть прокремлевская хвойда
показать весь комментарий
09.10.2021 20:57
+12
орбан - проститутка. оспоришь?
показать весь комментарий
09.10.2021 20:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мад ярщина прокремлівська проститутка ще та
показать весь комментарий
09.10.2021 20:50 Ответить
Проститутка, но честная. Разваливать ЕС и НАТО изнутри, самая что не есть прокремлевская хвойда
показать весь комментарий
09.10.2021 20:57 Ответить
орбан - проститутка. оспоришь?
показать весь комментарий
09.10.2021 20:59 Ответить
То-то венгры бастовать вышли. Орбан ты проститутка, газ для населения дешевле? Да как ты посмел, впервую очередь нам важны интересы Украины.
показать весь комментарий
09.10.2021 21:09 Ответить
чем они за это заплатят? напомнить, чем за такой популизм заплатила Украина?
показать весь комментарий
09.10.2021 21:10 Ответить
напомни, напомни ВСЕМ.

зачем такое держать в себе?!
показать весь комментарий
09.10.2021 21:17 Ответить
С детства дебил,или курсы какие оканчивал?
показать весь комментарий
10.10.2021 06:42 Ответить
***** одобряет!
показать весь комментарий
09.10.2021 20:57 Ответить
выйдет из ес, получит инфляции процентов 300
показать весь комментарий
09.10.2021 20:58 Ответить
О, да! Теперь поляки не смогут прощать долги Греции и Испании.
показать весь комментарий
09.10.2021 21:11 Ответить
а еще не смогут дотировать свой аграрный сектор
показать весь комментарий
09.10.2021 21:14 Ответить
открой для себя америку. почему хавка в поляндии дешевле, чем в Украине
показать весь комментарий
09.10.2021 21:21 Ответить
Меркель за поляков в магазине доплачивает?
показать весь комментарий
09.10.2021 21:25 Ответить
У ляхов агросектор весь дотационный из бюджета.
показать весь комментарий
09.10.2021 22:02 Ответить
Pan dawno z Warszawy? Podaj link, skąd wiedziałeś o tym, że Polska dotuje wszystkich rolników.
показать весь комментарий
09.10.2021 23:18 Ответить
причем из бюджета ЕС))
показать весь комментарий
09.10.2021 23:27 Ответить
ЕС трещит по швам ..но расеянам надо что б США трещало
показать весь комментарий
09.10.2021 20:59 Ответить
ничего не трещит. это влажные мечты фашистской пропаганды
показать весь комментарий
09.10.2021 21:14 Ответить
Польші, щоб вийти з ЄС, пеньонзів не вистачить... ...***** запозиче.
показать весь комментарий
09.10.2021 21:01 Ответить
Германії, судячи з усього, вже запозичило.
показать весь комментарий
10.10.2021 13:37 Ответить
Та так... -- Германії треба б, краще, в Україні позики шукати... -- у вас бабла більше, ніж в параші газу ...*)
показать весь комментарий
10.10.2021 13:54 Ответить
Та мені насрати на твою германію разом з упоротою бабкою і ************ пристібаями.
показать весь комментарий
10.10.2021 14:01 Ответить
Та я бачу, як тобі Германія срати заважає...*)
показать весь комментарий
10.10.2021 14:06 Ответить
Зєньки, дивись, повилазять. Сосай своїм фашикам мовчки, раз там у дупі сидиш.
показать весь комментарий
10.10.2021 14:28 Ответить
бааатьюшки, с такими темпами украина в ес не попадет
показать весь комментарий
09.10.2021 21:03 Ответить
Та виходьте і не входьте, скоріш і всі!
Бо задовбалися вже роботяги в Бундесе бути Локомотивом -- тягловою силою, всіх "нищих і рабов".
показать весь комментарий
09.10.2021 21:10 Ответить
А що, вельми шановна і поважна компанія. Нажаль Білорусь випала з обойми, а колись тримались купи і непогано йшли справи.
показать весь комментарий
10.10.2021 09:02 Ответить
Україні прийдеться, мабуть, дуже добре гнатися за тим ЄС, щоб увійти туди. Нехай валяться.
показать весь комментарий
10.10.2021 13:38 Ответить
сейчас бы Майдан за толерантную ко всему и продажную ЕС с беженцами и диктатурой ЛГБТ вряд ли бы собрался
- нужно строить национально ориентированную державу по примеру Израиля и заключать 2-х сторонние договора против кровавой Московии
- ЕС в обозримом будущем сдохнет
показать весь комментарий
09.10.2021 21:08 Ответить
Підтримав! Зростайте і розквітайте на особистому вдобриві!
Нам без вас лехше помирати...*)
показать весь комментарий
09.10.2021 21:13 Ответить
Ніт! Живи і квітни,бо наступного разу (коли макаки ви*буть ваших фрау)не буде кому в юбках виходити мітингувати в знак підтримки
показать весь комментарий
10.10.2021 08:38 Ответить
Живи довго, тобі ще років 60 відпрацьовувати похльобку потрібно.
показать весь комментарий
10.10.2021 14:30 Ответить
Ти мені 122 років життя набажав... -- ...щиро дякую! *)
показать весь комментарий
10.10.2021 14:32 Ответить
ЕС в обозримом будущем сдохнет

ко,ко,ко, про угасание Европы на московских болотах воют еще с 19 века...а кирдыкнулась же с тех пор как раз и сраная рассеянская говно-империя и ее реинкарнация - сраный совок, который и 70-ти лет не протянул.

ну i зараз на розвал єдинноi Европи все життя пересмикує своi цюцюрки лише кацапо-орда. ))

так шта, жива еще старушка...
ще вiдспiває вЯлiкую енергєтическую бензокол...смєхдЯржаву ерефiю.
показать весь комментарий
09.10.2021 22:05 Ответить
ты тот кто на немецкие пособия зарабатывает??
показать весь комментарий
09.10.2021 23:17 Ответить
як раз така держава зараз і будується, готуйся, майбутній палестинцю
показать весь комментарий
10.10.2021 20:11 Ответить
Да никуда они не выйдут. Вкус цивилизованной жизни уже знаком. Быстрее щупальца тупина будут отрублены. И тут Польша станет главным инициатором второй мировой войны. А вообще полякам стыдно тупину прощать смерть своего Президента.
показать весь комментарий
09.10.2021 21:10 Ответить
Полякам вообще ничего не нравится. ЛГБТ, мигранты, Бандера, Сталин, *****, СП-2. Что за привереды такие?
показать весь комментарий
09.10.2021 21:14 Ответить
Речь Посполита! С Правом Вето.
Со всех сторон всегда звиздюли получает -- и сама кровь пить умеет.
Но нищая всегда притом...
показать весь комментарий
09.10.2021 21:20 Ответить
в "нищей" Польше поляки в среднем имеют сейчас доход раза в 3-4 больше, чем в вЯликай азиопскай паРаше.)
показать весь комментарий
09.10.2021 21:48 Ответить
Можно ещё сравнить количество гвоздильных заводов в Польше и в параше с Камеруном.
показать весь комментарий
09.10.2021 21:50 Ответить
Забыли добавить евреев...ЛГБТ, мигранты,как-то понятно.Бандера и евреи-у них личное и навсегда.. СП-2, Сталин, *****-обоснованно...
показать весь комментарий
10.10.2021 05:11 Ответить
Уже вижу как Польша выходит из ЕС и оставляет себя без миллиардных euro дотаций из европейского общака а поляки массово возвращаются из Германии или Норвегии работать в Польшу
показать весь комментарий
09.10.2021 21:25 Ответить
Знову з під європейського макіяжу полізло мурло тупої пихатої шляхти. Та вас же ж Європа за вуха витягнула з совкового болота. Тільки но трохи обтрусили з вас цей бруд і вже знов гайда вимахуватися )) Закінчиться черговим поділом Польщі. Пупкіну тільки дай. Ні вони, ні чехи з мадярами нікєра пам'яті не мають. Ну-ну ))
показать весь комментарий
09.10.2021 21:27 Ответить
Больше 300 млрд евро, ЕС подарили польше, чтобы та порядок навела, заборы покрасила. Кем они будут без ес - никем
показать весь комментарий
09.10.2021 22:00 Ответить
А до чого тут Норвегія? Вона не є членом ЄС. Та й з Німеччини навіщо їм вертатися? Україна не член ЄС, але українці у Німеччині працюють. Хіба що німецький уряд у піку позбавить поляків права працювати. Але ким їх замінить?
показать весь комментарий
10.10.2021 10:16 Ответить
Цікаво, а з НАТО вони також хочуть вийти? ))) Будуть знов "огнєм і мєчем" ворон лякати.
показать весь комментарий
09.10.2021 21:40 Ответить
раз мадьярская ********** подстилка говорит "хорошо", значит дело дрянь для всех нормальных людей.
показать весь комментарий
09.10.2021 21:46 Ответить
Немного побрыкаются, но в стойло их всё равно поставят.
показать весь комментарий
09.10.2021 21:46 Ответить
молодцы Поляки, если Франция и Германия хотят погубить свои нации безудержным миграциями и неадекватством лгбт+-/*:, не нужно им подыгрывать и перекладывать на себя ношу. Польша уж точно не имела колоний и нация имеет свои взгляды на неадватных леваков.
показать весь комментарий
09.10.2021 21:53 Ответить
нiкуди Польща не вийде.

якраз в питаннях прийняття мiгрантiв, цих азiйських та африканських орд, Польщу потрiбно зрозумiти.

на розвал єдинноi Европи все життя пересмикує своi цюцюрки лише кацапо-орда. ))

показать весь комментарий
09.10.2021 21:56 Ответить
Статью читал? Ляхи считают, что законы ес им не указ. Причем тут черные?
показать весь комментарий
09.10.2021 21:58 Ответить
А законы ЕС обязывают принимать чёрных и легализировать ЛГБТ. Поляки спослали нах. Скоро Литва пошлёт.
показать весь комментарий
09.10.2021 22:34 Ответить
Ну все ляхо-мадяро дебилы - досвидос. Никто в ЕС особо не растроится, что 200 лярдов евро не пойдут на дотации этим евробомжам
показать весь комментарий
09.10.2021 21:57 Ответить
С 2004 г. Польша получила от ЕС - 181 млрд. евро ....
В 2021-2027 г.г. Польша должна получить еще160 млрд. евро , из них 125 млрд. евро - подарок ......

Украина, благодаря реформам Порошенко, получила ,за последние 7 лет - 16 млрд. евро, это самый большой размер помощи стране, которая не входит в ЕС.
показать весь комментарий
09.10.2021 22:00 Ответить
Ну не хотят поляки леваков с их лгбт-шизой.
показать весь комментарий
09.10.2021 22:22 Ответить
Польща вийде з ЕС))) Поляки на вила візьмуть любий уряд який закриє для них роботу в Європі або її ринок...
показать весь комментарий
09.10.2021 22:26 Ответить
''Издание отмечает, что правые популистские правительства в Польше и Венгрии расходятся с Европейской комиссией по самым разным вопросам - от свободы СМИ, миграции, прав ЛГБТ до независимости судебной системы.''

Чому для ЄС так важливі лгбт і мігранти?
показать весь комментарий
09.10.2021 22:30 Ответить
раціонального пояснення мабуть не існує.
показать весь комментарий
10.10.2021 12:33 Ответить
Як получати гроші від ЄЄС - то перші. То і живіть по тим законам. А то хочуть і рибку з'їсти і на х** сісти хитрозроблені.
показать весь комментарий
09.10.2021 22:32 Ответить
мадьярия отрабатывает серебреники ху*ла
показать весь комментарий
09.10.2021 22:33 Ответить
Бедные страны не ДОЛЖНЫ быть в ЕС. Дотационная политика подрывает всех.
Польша существует за счёт Германии. Повезло просто больше чем Прибалтам, Чехии и КО
показать весь комментарий
09.10.2021 22:36 Ответить
кацапо-орда, т.е. ********* из лапотной паРашии, должны жить токмо на бАгатой азиопской бензоколонке расске *********, неча им делать ни в богатой, ни в бедной Гейропе.)
показать весь комментарий
09.10.2021 22:55 Ответить
Это все имперские амбиции стран Западной Европы. Хочется европейской супердержавы. А на самом деле это всего лишь колхоз подконтрольных стран.
показать весь комментарий
10.10.2021 08:12 Ответить
подконтрольных кому? снова кацапо-ордынские мантры а внешнем ёпта управлении...

никаких имперских амбиций у отдельных стран Европы давно нет.
А всем вместе нужен большой европейский рынок, самый богатый рынок в мире, нужно спокойствие, отстутствие войн между европейскими странами, коих было несть числа в прошлом, и единые правила.
показать весь комментарий
10.10.2021 15:00 Ответить
теперь даешь речь посполиту от можа до можа!
показать весь комментарий
09.10.2021 23:01 Ответить
Великобритания выходила из ЕС из-за доминирования Германии и стараясь сберечь национальные активы, а что может сберечь голожопая мадьярщина, живущая за счет Европы? Ими уже сейчас ху.ло крутит на детородном органе как флюгером, а со временем будут выть как суки в мороз. Евроцыганва не имеет ни армии, ни экономики, обычные прихлебатели, живущие за чужой счет. Закрыть на Закарпатье все, от чего воняет мадьярами.
показать весь комментарий
10.10.2021 00:19 Ответить
Прихлебатели, живущие за чужой счет? Так вот кем мечтает стать Украина?
показать весь комментарий
10.10.2021 08:32 Ответить
ну дык окнечно поддержали, холуи запоребриковые, я даже больше скажу - раха вообще хлопает в ладошки стоя.
показать весь комментарий
10.10.2021 00:36 Ответить
Польща та Угорщина тверезо віднеслись до нав'язування гейпропаганди та біженців мусульманського світу. Московити тут ні до чого. Мізки треба мати і бачити загрозу як вона є. Андестенд, товариство?
показать весь комментарий
10.10.2021 02:01 Ответить
Куда они выйдут. Эти страны уже давно разучились жить самостоятельно.
показать весь комментарий
10.10.2021 11:17 Ответить
Орбан это Путенская проститутка
показать весь комментарий
10.10.2021 12:33 Ответить
пуйловська - з маленькоi лiтери, пане. а так все вiрно.)
показать весь комментарий
10.10.2021 15:01 Ответить
Розвал ЄС іде не від Польщі чи Угорщини. Руйнація іде із середини прогнилої, зманіженої розбещеної і розжирілої Європи, через прогнилість і нінащонездалість її фундаментальних принципів, що вже скомпроментували і продовжують себе компроментувати. Це т.з. демократія, рівність, мультикультуралізм (!), невтручання у внутрішні справи, повага до суверенітету і територіальної цілості (!), незастосування сили (!). Вся ця х ю й н я зводиться лише до виразу стурбованості, а, якщо повезе - то і глибокого обурення...
показать весь комментарий
10.10.2021 15:07 Ответить
Поддерживаем правое польское правительство во всех вопросах независимости Польши а также воссоединение и восстановление Речи Посполитой .
показать весь комментарий
10.10.2021 21:41 Ответить
Нє пазволям!
показать весь комментарий
11.10.2021 11:03 Ответить
 
 