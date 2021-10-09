Возможный выход Польши из ЕС: Венгрия поддержала решение суда РП
Венгрия поддержала постановление польского суда о том, что некоторые законы Европейского союза несовместимы с конституцией Польши, и призвала институты ЕС "уважать суверенитет государств-членов".
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Будапешт заявил, что решение польского суда в четверг было вызвано "плохой практикой институтов ЕС", которые пытались отобрать у стран-членов определенные полномочия, которые никогда не передавались ЕС.
Издание отмечает, что правые популистские правительства в Польше и Венгрии расходятся с Европейской комиссией по самым разным вопросам - от свободы СМИ, миграции, прав ЛГБТ до независимости судебной системы.
Несмотря на разногласия между Брюсселем и их правительствами, Польша и Венгрия по-прежнему поддерживают членство в ЕС.
Напомним, 7 октября Конституционный суд Польши признал неконституционными некоторые части законодательства Европейского союза. В частности принцип верховенства права ЕС над польскими законами.
Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обеспокоена решением Конституционного суда Польши и распорядилась исследовать ситуацию "тщательно и быстро". Президент Европарламента Дэвид Сассоли отметил, что ЕС не может позволить одной из стран-членов нарушать фундаментальные законы и соглашения.
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зачем такое держать в себе?!
Бо задовбалися вже роботяги в Бундесе бути Локомотивом -- тягловою силою, всіх "нищих і рабов".
- нужно строить национально ориентированную державу по примеру Израиля и заключать 2-х сторонние договора против кровавой Московии
- ЕС в обозримом будущем сдохнет
Нам без вас лехше помирати...*)
ко,ко,ко, про угасание Европы на московских болотах воют еще с 19 века...а кирдыкнулась же с тех пор как раз и сраная рассеянская говно-империя и ее реинкарнация - сраный совок, который и 70-ти лет не протянул.
ну i зараз на розвал єдинноi Европи все життя пересмикує своi цюцюрки лише кацапо-орда. ))
так шта, жива еще старушка...
ще вiдспiває вЯлiкую енергєтическую бензокол...смєхдЯржаву ерефiю.
Со всех сторон всегда звиздюли получает -- и сама кровь пить умеет.
Но нищая всегда притом...
якраз в питаннях прийняття мiгрантiв, цих азiйських та африканських орд, Польщу потрiбно зрозумiти.
на розвал єдинноi Европи все життя пересмикує своi цюцюрки лише кацапо-орда. ))
В 2021-2027 г.г. Польша должна получить еще160 млрд. евро , из них 125 млрд. евро - подарок ......
Украина, благодаря реформам Порошенко, получила ,за последние 7 лет - 16 млрд. евро, это самый большой размер помощи стране, которая не входит в ЕС.
Чому для ЄС так важливі лгбт і мігранти?
Польша существует за счёт Германии. Повезло просто больше чем Прибалтам, Чехии и КО
никаких имперских амбиций у отдельных стран Европы давно нет.
А всем вместе нужен большой европейский рынок, самый богатый рынок в мире, нужно спокойствие, отстутствие войн между европейскими странами, коих было несть числа в прошлом, и единые правила.