Возможный выход Польши из ЕС: Венгрия поддержала решение суда РП

Венгрия поддержала постановление польского суда о том, что некоторые законы Европейского союза несовместимы с конституцией Польши, и призвала институты ЕС "уважать суверенитет государств-членов".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Будапешт заявил, что решение польского суда в четверг было вызвано "плохой практикой институтов ЕС", которые пытались отобрать у стран-членов определенные полномочия, которые никогда не передавались ЕС.

Издание отмечает, что правые популистские правительства в Польше и Венгрии расходятся с Европейской комиссией по самым разным вопросам - от свободы СМИ, миграции, прав ЛГБТ до независимости судебной системы.

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Несмотря на разногласия между Брюсселем и их правительствами, Польша и Венгрия по-прежнему поддерживают членство в ЕС.

Напомним, 7 октября Конституционный суд Польши признал неконституционными некоторые части законодательства Европейского союза. В частности принцип верховенства права ЕС над польскими законами.

Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обеспокоена решением Конституционного суда Польши и распорядилась исследовать ситуацию "тщательно и быстро". Президент Европарламента Дэвид Сассоли отметил, что ЕС не может позволить одной из стран-членов нарушать фундаментальные законы и соглашения.