Можливий вихід Польщі з ЄС: Угорщина підтримала рішення суду РП
Угорщина підтримала постанову польського суду про те, що деякі закони Європейського союзу несумісні з конституцією Польщі, і закликала інститути ЄС "поважати суверенітет держав-членів".
Відповідну постанову підписав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
Будапешт заявив, що рішення польського суду в четвер було зумовлене "поганою практикою інститутів ЄС", які намагалися відібрати в країн-членів певні повноваження, яких ніколи не передавали ЄС.
Видання зазначає, що праві популістські уряди в Польщі і Угорщині розходяться з Європейською комісією з найрізноманітніших питань - від свободи ЗМІ, міграції, прав ЛГБТ до незалежності судової системи.
Незважаючи на розбіжності між Брюсселем та їх урядами, Польща і Угорщина, як і раніше, підтримують членство в ЄС.
Нагадаємо, 7 жовтня Конституційний суд Польщі визнав неконституційними деякі частини законодавства Європейського союзу. Зокрема принцип верховенства права ЄС над польськими законами.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що стурбована рішенням Конституційного суду Польщі і розпорядилася досліджувати ситуацію "ретельно і швидко". Президент Європарламенту Девід Сассолі зазначив, що ЄС не може дозволити одній із країн-членів порушувати фундаментальні закони і угоди.
Будь ласка, зачекайте...
зачем такое держать в себе?!
Бо задовбалися вже роботяги в Бундесе бути Локомотивом -- тягловою силою, всіх "нищих і рабов".
- нужно строить национально ориентированную державу по примеру Израиля и заключать 2-х сторонние договора против кровавой Московии
- ЕС в обозримом будущем сдохнет
Нам без вас лехше помирати...*)
ко,ко,ко, про угасание Европы на московских болотах воют еще с 19 века...а кирдыкнулась же с тех пор как раз и сраная рассеянская говно-империя и ее реинкарнация - сраный совок, который и 70-ти лет не протянул.
ну i зараз на розвал єдинноi Европи все життя пересмикує своi цюцюрки лише кацапо-орда. ))
так шта, жива еще старушка...
ще вiдспiває вЯлiкую енергєтическую бензокол...смєхдЯржаву ерефiю.
Со всех сторон всегда звиздюли получает -- и сама кровь пить умеет.
Но нищая всегда притом...
якраз в питаннях прийняття мiгрантiв, цих азiйських та африканських орд, Польщу потрiбно зрозумiти.
на розвал єдинноi Европи все життя пересмикує своi цюцюрки лише кацапо-орда. ))
В 2021-2027 г.г. Польша должна получить еще160 млрд. евро , из них 125 млрд. евро - подарок ......
Украина, благодаря реформам Порошенко, получила ,за последние 7 лет - 16 млрд. евро, это самый большой размер помощи стране, которая не входит в ЕС.
Чому для ЄС так важливі лгбт і мігранти?
Польша существует за счёт Германии. Повезло просто больше чем Прибалтам, Чехии и КО
никаких имперских амбиций у отдельных стран Европы давно нет.
А всем вместе нужен большой европейский рынок, самый богатый рынок в мире, нужно спокойствие, отстутствие войн между европейскими странами, коих было несть числа в прошлом, и единые правила.