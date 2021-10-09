Можливий вихід Польщі з ЄС: Угорщина підтримала рішення суду РП

Угорщина підтримала постанову польського суду про те, що деякі закони Європейського союзу несумісні з конституцією Польщі, і закликала інститути ЄС "поважати суверенітет держав-членів".

Відповідну постанову підписав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Будапешт заявив, що рішення польського суду в четвер було зумовлене "поганою практикою інститутів ЄС", які намагалися відібрати в країн-членів певні повноваження, яких ніколи не передавали ЄС.

Видання зазначає, що праві популістські уряди в Польщі і Угорщині розходяться з Європейською комісією з найрізноманітніших питань - від свободи ЗМІ, міграції, прав ЛГБТ до незалежності судової системи.

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Незважаючи на розбіжності між Брюсселем та їх урядами, Польща і Угорщина, як і раніше, підтримують членство в ЄС.

Нагадаємо, 7 жовтня Конституційний суд Польщі визнав неконституційними деякі частини законодавства Європейського союзу. Зокрема принцип верховенства права ЄС над польськими законами.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що стурбована рішенням Конституційного суду Польщі і розпорядилася досліджувати ситуацію "ретельно і швидко". Президент Європарламенту Девід Сассолі зазначив, що ЄС не може дозволити одній із країн-членів порушувати фундаментальні закони і угоди.