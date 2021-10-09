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Угорщина (2151) Польща (8257) Євросоюз (12772)

Можливий вихід Польщі з ЄС: Угорщина підтримала рішення суду РП

Можливий вихід Польщі з ЄС: Угорщина підтримала рішення суду РП

Угорщина підтримала постанову польського суду про те, що деякі закони Європейського союзу несумісні з конституцією Польщі, і закликала інститути ЄС "поважати суверенітет держав-членів".

Відповідну постанову підписав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Будапешт заявив, що рішення польського суду в четвер було зумовлене "поганою практикою інститутів ЄС", які намагалися відібрати в країн-членів певні повноваження, яких ніколи не передавали ЄС.

Видання зазначає, що праві популістські уряди в Польщі і Угорщині розходяться з Європейською комісією з найрізноманітніших питань - від свободи ЗМІ, міграції, прав ЛГБТ до незалежності судової системи.

Читайте також: Закликаю розглянути питання про блокування виплат Польщі з бюджету ЄС, - голова Європарламенту Сассолі

Незважаючи на розбіжності між Брюсселем та їх урядами, Польща і Угорщина, як і раніше, підтримують членство в ЄС.

Нагадаємо, 7 жовтня Конституційний суд Польщі визнав неконституційними деякі частини законодавства Європейського союзу. Зокрема принцип верховенства права ЄС над польськими законами.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що стурбована рішенням Конституційного суду Польщі і розпорядилася досліджувати ситуацію "ретельно і швидко". Президент Європарламенту Девід Сассолі зазначив, що ЄС не може дозволити одній із країн-членів порушувати фундаментальні закони і угоди.
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Топ коментарі
+25
Мад ярщина прокремлівська проститутка ще та
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09.10.2021 20:50
+16
Проститутка, но честная. Разваливать ЕС и НАТО изнутри, самая что не есть прокремлевская хвойда
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09.10.2021 20:57
+12
орбан - проститутка. оспоришь?
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09.10.2021 20:59
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Мад ярщина прокремлівська проститутка ще та
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09.10.2021 20:50 Відповісти
Проститутка, но честная. Разваливать ЕС и НАТО изнутри, самая что не есть прокремлевская хвойда
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09.10.2021 20:57 Відповісти
орбан - проститутка. оспоришь?
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09.10.2021 20:59 Відповісти
То-то венгры бастовать вышли. Орбан ты проститутка, газ для населения дешевле? Да как ты посмел, впервую очередь нам важны интересы Украины.
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09.10.2021 21:09 Відповісти
чем они за это заплатят? напомнить, чем за такой популизм заплатила Украина?
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09.10.2021 21:10 Відповісти
напомни, напомни ВСЕМ.

зачем такое держать в себе?!
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09.10.2021 21:17 Відповісти
С детства дебил,или курсы какие оканчивал?
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10.10.2021 06:42 Відповісти
***** одобряет!
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09.10.2021 20:57 Відповісти
выйдет из ес, получит инфляции процентов 300
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09.10.2021 20:58 Відповісти
О, да! Теперь поляки не смогут прощать долги Греции и Испании.
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09.10.2021 21:11 Відповісти
а еще не смогут дотировать свой аграрный сектор
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09.10.2021 21:14 Відповісти
открой для себя америку. почему хавка в поляндии дешевле, чем в Украине
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09.10.2021 21:21 Відповісти
Меркель за поляков в магазине доплачивает?
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09.10.2021 21:25 Відповісти
У ляхов агросектор весь дотационный из бюджета.
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09.10.2021 22:02 Відповісти
Pan dawno z Warszawy? Podaj link, skąd wiedziałeś o tym, że Polska dotuje wszystkich rolników.
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09.10.2021 23:18 Відповісти
причем из бюджета ЕС))
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09.10.2021 23:27 Відповісти
ЕС трещит по швам ..но расеянам надо что б США трещало
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09.10.2021 20:59 Відповісти
ничего не трещит. это влажные мечты фашистской пропаганды
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09.10.2021 21:14 Відповісти
Польші, щоб вийти з ЄС, пеньонзів не вистачить... ...***** запозиче.
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09.10.2021 21:01 Відповісти
Германії, судячи з усього, вже запозичило.
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10.10.2021 13:37 Відповісти
Та так... -- Германії треба б, краще, в Україні позики шукати... -- у вас бабла більше, ніж в параші газу ...*)
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10.10.2021 13:54 Відповісти
Та мені насрати на твою германію разом з упоротою бабкою і ************ пристібаями.
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10.10.2021 14:01 Відповісти
Та я бачу, як тобі Германія срати заважає...*)
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10.10.2021 14:06 Відповісти
Зєньки, дивись, повилазять. Сосай своїм фашикам мовчки, раз там у дупі сидиш.
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10.10.2021 14:28 Відповісти
бааатьюшки, с такими темпами украина в ес не попадет
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09.10.2021 21:03 Відповісти
Та виходьте і не входьте, скоріш і всі!
Бо задовбалися вже роботяги в Бундесе бути Локомотивом -- тягловою силою, всіх "нищих і рабов".
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09.10.2021 21:10 Відповісти
А що, вельми шановна і поважна компанія. Нажаль Білорусь випала з обойми, а колись тримались купи і непогано йшли справи.
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10.10.2021 09:02 Відповісти
Україні прийдеться, мабуть, дуже добре гнатися за тим ЄС, щоб увійти туди. Нехай валяться.
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10.10.2021 13:38 Відповісти
сейчас бы Майдан за толерантную ко всему и продажную ЕС с беженцами и диктатурой ЛГБТ вряд ли бы собрался
- нужно строить национально ориентированную державу по примеру Израиля и заключать 2-х сторонние договора против кровавой Московии
- ЕС в обозримом будущем сдохнет
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09.10.2021 21:08 Відповісти
Підтримав! Зростайте і розквітайте на особистому вдобриві!
Нам без вас лехше помирати...*)
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09.10.2021 21:13 Відповісти
Ніт! Живи і квітни,бо наступного разу (коли макаки ви*буть ваших фрау)не буде кому в юбках виходити мітингувати в знак підтримки
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10.10.2021 08:38 Відповісти
Живи довго, тобі ще років 60 відпрацьовувати похльобку потрібно.
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10.10.2021 14:30 Відповісти
Ти мені 122 років життя набажав... -- ...щиро дякую! *)
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10.10.2021 14:32 Відповісти
ЕС в обозримом будущем сдохнет

ко,ко,ко, про угасание Европы на московских болотах воют еще с 19 века...а кирдыкнулась же с тех пор как раз и сраная рассеянская говно-империя и ее реинкарнация - сраный совок, который и 70-ти лет не протянул.

ну i зараз на розвал єдинноi Европи все життя пересмикує своi цюцюрки лише кацапо-орда. ))

так шта, жива еще старушка...
ще вiдспiває вЯлiкую енергєтическую бензокол...смєхдЯржаву ерефiю.
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09.10.2021 22:05 Відповісти
ты тот кто на немецкие пособия зарабатывает??
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09.10.2021 23:17 Відповісти
як раз така держава зараз і будується, готуйся, майбутній палестинцю
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10.10.2021 20:11 Відповісти
Да никуда они не выйдут. Вкус цивилизованной жизни уже знаком. Быстрее щупальца тупина будут отрублены. И тут Польша станет главным инициатором второй мировой войны. А вообще полякам стыдно тупину прощать смерть своего Президента.
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09.10.2021 21:10 Відповісти
Полякам вообще ничего не нравится. ЛГБТ, мигранты, Бандера, Сталин, *****, СП-2. Что за привереды такие?
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09.10.2021 21:14 Відповісти
Речь Посполита! С Правом Вето.
Со всех сторон всегда звиздюли получает -- и сама кровь пить умеет.
Но нищая всегда притом...
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09.10.2021 21:20 Відповісти
в "нищей" Польше поляки в среднем имеют сейчас доход раза в 3-4 больше, чем в вЯликай азиопскай паРаше.)
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09.10.2021 21:48 Відповісти
Можно ещё сравнить количество гвоздильных заводов в Польше и в параше с Камеруном.
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09.10.2021 21:50 Відповісти
Забыли добавить евреев...ЛГБТ, мигранты,как-то понятно.Бандера и евреи-у них личное и навсегда.. СП-2, Сталин, *****-обоснованно...
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10.10.2021 05:11 Відповісти
Уже вижу как Польша выходит из ЕС и оставляет себя без миллиардных euro дотаций из европейского общака а поляки массово возвращаются из Германии или Норвегии работать в Польшу
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09.10.2021 21:25 Відповісти
Знову з під європейського макіяжу полізло мурло тупої пихатої шляхти. Та вас же ж Європа за вуха витягнула з совкового болота. Тільки но трохи обтрусили з вас цей бруд і вже знов гайда вимахуватися )) Закінчиться черговим поділом Польщі. Пупкіну тільки дай. Ні вони, ні чехи з мадярами нікєра пам'яті не мають. Ну-ну ))
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09.10.2021 21:27 Відповісти
Больше 300 млрд евро, ЕС подарили польше, чтобы та порядок навела, заборы покрасила. Кем они будут без ес - никем
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09.10.2021 22:00 Відповісти
А до чого тут Норвегія? Вона не є членом ЄС. Та й з Німеччини навіщо їм вертатися? Україна не член ЄС, але українці у Німеччині працюють. Хіба що німецький уряд у піку позбавить поляків права працювати. Але ким їх замінить?
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10.10.2021 10:16 Відповісти
Цікаво, а з НАТО вони також хочуть вийти? ))) Будуть знов "огнєм і мєчем" ворон лякати.
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09.10.2021 21:40 Відповісти
раз мадьярская ********** подстилка говорит "хорошо", значит дело дрянь для всех нормальных людей.
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09.10.2021 21:46 Відповісти
Немного побрыкаются, но в стойло их всё равно поставят.
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09.10.2021 21:46 Відповісти
молодцы Поляки, если Франция и Германия хотят погубить свои нации безудержным миграциями и неадекватством лгбт+-/*:, не нужно им подыгрывать и перекладывать на себя ношу. Польша уж точно не имела колоний и нация имеет свои взгляды на неадватных леваков.
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09.10.2021 21:53 Відповісти
нiкуди Польща не вийде.

якраз в питаннях прийняття мiгрантiв, цих азiйських та африканських орд, Польщу потрiбно зрозумiти.

на розвал єдинноi Европи все життя пересмикує своi цюцюрки лише кацапо-орда. ))

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09.10.2021 21:56 Відповісти
Статью читал? Ляхи считают, что законы ес им не указ. Причем тут черные?
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09.10.2021 21:58 Відповісти
А законы ЕС обязывают принимать чёрных и легализировать ЛГБТ. Поляки спослали нах. Скоро Литва пошлёт.
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09.10.2021 22:34 Відповісти
Ну все ляхо-мадяро дебилы - досвидос. Никто в ЕС особо не растроится, что 200 лярдов евро не пойдут на дотации этим евробомжам
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09.10.2021 21:57 Відповісти
С 2004 г. Польша получила от ЕС - 181 млрд. евро ....
В 2021-2027 г.г. Польша должна получить еще160 млрд. евро , из них 125 млрд. евро - подарок ......

Украина, благодаря реформам Порошенко, получила ,за последние 7 лет - 16 млрд. евро, это самый большой размер помощи стране, которая не входит в ЕС.
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09.10.2021 22:00 Відповісти
Ну не хотят поляки леваков с их лгбт-шизой.
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09.10.2021 22:22 Відповісти
Польща вийде з ЕС))) Поляки на вила візьмуть любий уряд який закриє для них роботу в Європі або її ринок...
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09.10.2021 22:26 Відповісти
''Издание отмечает, что правые популистские правительства в Польше и Венгрии расходятся с Европейской комиссией по самым разным вопросам - от свободы СМИ, миграции, прав ЛГБТ до независимости судебной системы.''

Чому для ЄС так важливі лгбт і мігранти?
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09.10.2021 22:30 Відповісти
раціонального пояснення мабуть не існує.
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10.10.2021 12:33 Відповісти
Як получати гроші від ЄЄС - то перші. То і живіть по тим законам. А то хочуть і рибку з'їсти і на х** сісти хитрозроблені.
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09.10.2021 22:32 Відповісти
мадьярия отрабатывает серебреники ху*ла
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09.10.2021 22:33 Відповісти
Бедные страны не ДОЛЖНЫ быть в ЕС. Дотационная политика подрывает всех.
Польша существует за счёт Германии. Повезло просто больше чем Прибалтам, Чехии и КО
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09.10.2021 22:36 Відповісти
кацапо-орда, т.е. ********* из лапотной паРашии, должны жить токмо на бАгатой азиопской бензоколонке расске *********, неча им делать ни в богатой, ни в бедной Гейропе.)
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09.10.2021 22:55 Відповісти
Это все имперские амбиции стран Западной Европы. Хочется европейской супердержавы. А на самом деле это всего лишь колхоз подконтрольных стран.
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10.10.2021 08:12 Відповісти
подконтрольных кому? снова кацапо-ордынские мантры а внешнем ёпта управлении...

никаких имперских амбиций у отдельных стран Европы давно нет.
А всем вместе нужен большой европейский рынок, самый богатый рынок в мире, нужно спокойствие, отстутствие войн между европейскими странами, коих было несть числа в прошлом, и единые правила.
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10.10.2021 15:00 Відповісти
теперь даешь речь посполиту от можа до можа!
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09.10.2021 23:01 Відповісти
Великобритания выходила из ЕС из-за доминирования Германии и стараясь сберечь национальные активы, а что может сберечь голожопая мадьярщина, живущая за счет Европы? Ими уже сейчас ху.ло крутит на детородном органе как флюгером, а со временем будут выть как суки в мороз. Евроцыганва не имеет ни армии, ни экономики, обычные прихлебатели, живущие за чужой счет. Закрыть на Закарпатье все, от чего воняет мадьярами.
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10.10.2021 00:19 Відповісти
Прихлебатели, живущие за чужой счет? Так вот кем мечтает стать Украина?
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10.10.2021 08:32 Відповісти
ну дык окнечно поддержали, холуи запоребриковые, я даже больше скажу - раха вообще хлопает в ладошки стоя.
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10.10.2021 00:36 Відповісти
Польща та Угорщина тверезо віднеслись до нав'язування гейпропаганди та біженців мусульманського світу. Московити тут ні до чого. Мізки треба мати і бачити загрозу як вона є. Андестенд, товариство?
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10.10.2021 02:01 Відповісти
Куда они выйдут. Эти страны уже давно разучились жить самостоятельно.
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10.10.2021 11:17 Відповісти
Орбан это Путенская проститутка
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10.10.2021 12:33 Відповісти
пуйловська - з маленькоi лiтери, пане. а так все вiрно.)
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10.10.2021 15:01 Відповісти
Розвал ЄС іде не від Польщі чи Угорщини. Руйнація іде із середини прогнилої, зманіженої розбещеної і розжирілої Європи, через прогнилість і нінащонездалість її фундаментальних принципів, що вже скомпроментували і продовжують себе компроментувати. Це т.з. демократія, рівність, мультикультуралізм (!), невтручання у внутрішні справи, повага до суверенітету і територіальної цілості (!), незастосування сили (!). Вся ця х ю й н я зводиться лише до виразу стурбованості, а, якщо повезе - то і глибокого обурення...
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10.10.2021 15:07 Відповісти
Поддерживаем правое польское правительство во всех вопросах независимости Польши а также воссоединение и восстановление Речи Посполитой .
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10.10.2021 21:41 Відповісти
Нє пазволям!
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11.10.2021 11:03 Відповісти
 
 