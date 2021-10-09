Титушки прорываются в дом Порошенко в Козине. ВИДЕО
Неизвестные прорываются в дом экс-президента, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко в Козине на Киевщине.
Об этом заявила в Facebook народный депутат от "ЕC" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Титушки, которых ночью набирали в соцсетях на проплаченные "акции", начали прорываться в дом Петра Порошенко", - написала она и добавила, что к участию в этой акции привлекли несовершеннолетних.
По словам Геращенко, представители "Евросолидарности" уже обратились к советнику - уполномоченному по правам ребенка Дарье Герасименко с требованием немедленно прибыть в Козин и вместе с полицией обезопасить несовершеннолетних от участия в провокациях.
Судя по видео с места происшествия, происходят столкновения.
Блогер Андрей Луганский в Telegram написал, что титушки применяют газ против ветеранов российско-украинской войны, приехавших поддержать Порошенко.
Напомним, по данным полиции, "мирная акция двух общественных организаций" под домом Порошенко в Козине началась ночью. Более 60 правоохранителей обеспечивают правопорядок.
Пожалуйста, подождите...
Я, наоборот, хочу, чтобы ты увидел реальность. Типа, вышел из Матрицы. Табличка в помощь.
Военный переворот? А ты приедешь помочь, или так, на расстоянии переживаешь?
Остается лишь, чтобы поддержало большинство избирателей Украины.
И у меня нет иллюзий по поводу того, что представляет из себя наш электорат.
Покажут по телевизору кандидата-военного как самого лучшего - проголосуют. Нет - нет.
А что покажут - сомневаюсь. Разве что на Пятом и Прямом. На Бениных, Ахметовских, Пинчуковских, - нет.
Будем реалистами.
И что предлагаешь делать, исходя из такой ситуации?
Я вижу выход в том, чтобы повышать самосознание людей.
Тогда они будут голосовать всё более правильно, на каждых следующих выборах.
В этом плане, предлагаю тебе начать с себя, если желаешь.
Заполни вышеуказанную табличку, оцени, и напиши мне свое мнение, пожалуйста.
Сейчас отойду, но позже тебе обязательно отвечу, если напишешь.
Удачи и успехов.
У меня тоже были неудачные истории общения. Всё точно так и происходило - с момента, когда нужно было включить осознавание, человек исчезал. Но:
1) Я верю конкретно в этого человека, что он не исчезнет, и напишет.
2) Я вообще верю в людей.
Потому что больше верить не в кого.
В Бога я не верю, - потому что знаю, то Он есть. Не буддистский или христианский, или любой другой религии. Но это уже другая тема.
Давай, викладай твій лінк.
З Дебальцево виведені були всі нащі війська, операція під Дебальцево вичається зараз у провідних військових ВУЗах світа як продумана і грамотно виконана операція. В Дебальцево втрати кацапів і сепарів були десь один до трьох - три кацапо сєпара на одного бійця ЗСУ. Так що не неси фуйню кацапську на весь форум.
Скілько техніки та *********** було кинуто,не вспівали знищувати,а ти грамотною операцією називаєш.дірявий на всю дупу ти!
У тих хто боронить втрати завжди менше у декілька разів ніж у тих хто атакує.
Де ви такі беретесь. Техніку кидали і кидають і кацапи, про сєпарів вже мовчу.
Перед тим як рота свого п*дарського відкривати думай спочатку, що кажеш.
А полиция не видит и не понимает
Дурны ?
Нужно - курсы образовательные будут