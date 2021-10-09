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Геращенко Ирина (1626) Киевская область (3926) Порошенко (19479) титушки (507)

Титушки прорываются в дом Порошенко в Козине. ВИДЕО

Неизвестные прорываются в дом экс-президента, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко в Козине на Киевщине.

Об этом заявила в Facebook народный депутат от "ЕC" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Титушки, которых ночью набирали в соцсетях на проплаченные "акции", начали прорываться в дом Петра Порошенко", - написала она и добавила, что к участию в этой акции привлекли несовершеннолетних.

По словам Геращенко, представители "Евросолидарности" уже обратились к советнику - уполномоченному по правам ребенка Дарье Герасименко с требованием немедленно прибыть в Козин и вместе с полицией обезопасить несовершеннолетних от участия в провокациях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мирная акция двух общественных организаций" под домом Порошенко: дежурят 60 полицейских, в "ЕС" заявляют о провокациях со стороны "титушек". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Судя по видео с места происшествия, происходят столкновения.

Блогер Андрей Луганский в Telegram написал, что титушки применяют газ против ветеранов российско-украинской войны, приехавших поддержать Порошенко.

Напомним, по данным полиции, "мирная акция двух общественных организаций" под домом Порошенко в Козине началась ночью. Более 60 правоохранителей обеспечивают правопорядок.

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Топ комментарии
+84
А поліція де ?
Тітуханам помогає ?
Все як при яніку.
Ще на весь світ прославлять Україну скандалом.
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09.10.2021 21:25
+75
Достойные наследники Овоща

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09.10.2021 21:41
+67
Це спецоперація імені подоляків-татрових по "звалити все на Пороха", йому ж Шустера майже предяву хотили зробити ротом Бєнядіктової
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09.10.2021 21:31
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Ждем по ,,брата убиенного,,. Позориться зетипил,так до конца
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10.10.2021 12:24 Ответить
Мабудь Шмаркля вже зовсім у відчаї якщо вдається до таких примітивних методів політичноі боротьби.
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10.10.2021 12:25 Ответить
Цю шоблу вокзальних покидьків модерував з телефоном один так званий "азовець", що харчувався у Азовців та намагався вчинити самогубство через повішення. Їх не влаштовує позиція нормальних людей і Порошенка проти офшорних бандитів????
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10.10.2021 12:28 Ответить
Я понимаю что вам плевать на моё мнение но тем не менее скажу,единственный выход для Украины если возьмут власть в стране военные,но для этого нужен толковый лидер,не важно генерал или адмирал,все эти игры в демократию разложили страну изнутри.
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10.10.2021 12:31 Ответить
Да нет, не плевать на твое мнение.
Я, наоборот, хочу, чтобы ты увидел реальность. Типа, вышел из Матрицы. Табличка в помощь.
Военный переворот? А ты приедешь помочь, или так, на расстоянии переживаешь?
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10.10.2021 12:38 Ответить
Не совсем так,не военный переворот а на ближайших выборах чтобы была кандидатура военного и по военному чётко всё обозначил,желательно письменная расписка что в случае не выполнения обещаний трибунал,майдан это конец здесь даже обсуждать нечего.
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10.10.2021 12:43 Ответить
Такую идею я поддерживаю.
Остается лишь, чтобы поддержало большинство избирателей Украины.
И у меня нет иллюзий по поводу того, что представляет из себя наш электорат.
Покажут по телевизору кандидата-военного как самого лучшего - проголосуют. Нет - нет.
А что покажут - сомневаюсь. Разве что на Пятом и Прямом. На Бениных, Ахметовских, Пинчуковских, - нет.
Будем реалистами.
И что предлагаешь делать, исходя из такой ситуации?
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10.10.2021 12:47 Ответить
Да всё слишком далеко зашло,олигархат со всех щелей сочиться,ты меня в угол загнал,мне нечего сказать.
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10.10.2021 12:51 Ответить
В шахматах это называется патовая ситуация,вроде не проиграл а ходов нет.
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10.10.2021 12:58 Ответить
Я тут не красоваться пришел. Ситуация патовая.
Я вижу выход в том, чтобы повышать самосознание людей.
Тогда они будут голосовать всё более правильно, на каждых следующих выборах.
В этом плане, предлагаю тебе начать с себя, если желаешь.
Заполни вышеуказанную табличку, оцени, и напиши мне свое мнение, пожалуйста.
Сейчас отойду, но позже тебе обязательно отвечу, если напишешь.
Удачи и успехов.
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10.10.2021 13:07 Ответить
Не будет никакой таблицы. Если бы она существовала,то напротив всех ,,достижений,, зеленского были бы просерки. Вернее минусы. На этом ,таком неудобном моменте для поклонников и избирателей зеленского,наступает традиционный момент исчезновения не прощаясь. Проверено мной много раз лично. Еще ни один не ответил. Даже они понимают заранее полностью проиграшную ситуацию.
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10.10.2021 13:15 Ответить
,,Прочерки,,. Оговорка по Фрейду
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10.10.2021 13:17 Ответить
Ан нет. Один жулькососец иван с. сразу переходит на бормотание о ,,платных ботах Пороха,, и ,,полном отсутствии совести,, При этом обвиняя их в том,что привели зеленского к власти,скромно ,,забывая,, за кого оно голосовало и топило тут на Цензоре. Ну это совсем другая история...
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10.10.2021 14:37 Ответить

У меня тоже были неудачные истории общения. Всё точно так и происходило - с момента, когда нужно было включить осознавание, человек исчезал. Но:
1) Я верю конкретно в этого человека, что он не исчезнет, и напишет.
2) Я вообще верю в людей.
Потому что больше верить не в кого.
В Бога я не верю, - потому что знаю, то Он есть. Не буддистский или христианский, или любой другой религии. Но это уже другая тема.
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10.10.2021 15:37 Ответить
Всіх командирів в армії замінили, в поліції також, суд і прокуратура -- в кишені. Тотальна корупція, дірка в бюджеті, купа нових боргів і економіка ледве дихає. Відносини з зарубіжними партнерами псуються. Ще два роки, і зельц досягне намічених результатів.
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10.10.2021 14:12 Ответить
Лахта, а по Українські писати вмієш?
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10.10.2021 14:14 Ответить
Сам вполне мог нанять для привлечения внимания и обвинить в этом Зеленского. Верх тупости, даже Зеленский не додумался до такого зашквара)
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10.10.2021 12:38 Ответить
Мог и вены вскрыть, чтобы подумали на Зеленского. Тупое предположение.
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10.10.2021 12:43 Ответить
Вы недооцениваете зеленского . У вас дна нет.
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10.10.2021 12:44 Ответить
Спалити нещасну хатинку пороха, а самого давно пора на нари. Порохоботи зовсім совісті не мають, не бачать або не хочуть бачити, що тварюка робила під час президенства. вВ 2014 році, коли рострілювали Іловайськ, воно офшори проводило, газета Гардіан була в шоці, як таке може бути - коли твоїх людей вбивають, а ти гроші крадені никаєш. Познайомтесь з Панамськими документами - може свої писки позакриваєте.
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10.10.2021 12:46 Ответить
Вся власть в руках зеленского--прокуратура,сбу,менты и прочее. Нет желания спросить у своего выбора,почему 2,5 года кроме постоянных тупых зашкваров оно так ничего и не добилось?
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10.10.2021 12:56 Ответить
Вкрай тупий, як ти, істоті, голова, якої напхана лайном від Г+Г, коментарі краще робити гівном на стінці громадських туалетів, що ти, я впевнений, успішно робив до знайомства з Цензором.нет.
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10.10.2021 13:29 Ответить
- "Познайомтесь з Панамськими документами "

Давай, викладай твій лінк.
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10.10.2021 13:50 Ответить
Не здивуюся, якщо Петро Олексійович ще й замах на себе організує, щоб підняти свій лежачий рейтинг.
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10.10.2021 13:32 Ответить
ПОРОШЕНКО президент, І буде ним завжди! а ЗЕЛЕНА ЖАБА блазень, і БУДЕ блазнем ЗАВЖДИ!
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10.10.2021 13:44 Ответить
Як скажеш Лахта
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10.10.2021 14:11 Ответить
Лахта традиційно бреше як той Сірко.
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10.10.2021 14:21 Ответить
Ти чи ДЕБІЛ ?
З Дебальцево виведені були всі нащі війська, операція під Дебальцево вичається зараз у провідних військових ВУЗах світа як продумана і грамотно виконана операція. В Дебальцево втрати кацапів і сепарів були десь один до трьох - три кацапо сєпара на одного бійця ЗСУ. Так що не неси фуйню кацапську на весь форум.
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10.10.2021 14:10 Ответить
Йому не доходить що можна програти бій навіть не роблячи помилок. Просто, не вистачило ресурсів.
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10.10.2021 14:26 Ответить
@BanderaVbyv Moscoviyu Ти кацапське посіпайло чешеш єресь.Наші втрати 1:3 ти рахуєш за успіх? **** ти! Люди замерзаючи виходили по полям та посадкам,а ти тепер в вузах вивчаєш!
Скілько техніки та *********** було кинуто,не вспівали знищувати,а ти грамотною операцією називаєш.дірявий на всю дупу ти!
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10.10.2021 14:38 Ответить
Чому ти такий дебіл під*растичний ?
У тих хто боронить втрати завжди менше у декілька разів ніж у тих хто атакує.
Де ви такі беретесь. Техніку кидали і кидають і кацапи, про сєпарів вже мовчу.
Перед тим як рота свого п*дарського відкривати думай спочатку, що кажеш.
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10.10.2021 19:28 Ответить
Треба прийняти закон по якому по рейдерам і тітушкам можна стріляти без попередження з вогнепальної зброї (по ТІТІУШКАМ, а не протистувальникам). Це лехко візуально зафіксувати.
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10.10.2021 14:07 Ответить
Видел и одних и других.. и просто видил - где Люди , где титушки !!!
А полиция не видит и не понимает
Дурны ?
Нужно - курсы образовательные будут
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10.10.2021 17:19 Ответить
А чого то подлякові боти тут вшиваються і в коментах сруть? Вам що нема чим зайнятись: А ну бігом в Козину, там вам хоч морди натовчуть.
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10.10.2021 14:08 Ответить
Замовив фарбування себе зеленкою - свідки св.Петра відреагували мляво. Якщо і на цей спектакль буде така ж реакція, доведеться Петру Олексійовичу, для підняття лежачого рейтингу, організовувати на себе збройний напад. А це дуже небезпечно, патрон може виявитись бойовим. Таваріщі прихильники ГЕТЬмана, реагуйте бурхливіше, не ризикуйте здоров"ям вождя!
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10.10.2021 15:15 Ответить
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