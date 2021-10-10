РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8939 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
16 114 159
Зеленский (19042) помилование (217) УБД (122)

Помилованные Зеленским участники боевых действий вышли из тюрем, - Офис президента

Помилованные Зеленским участники боевых действий вышли из тюрем, - Офис президента

В Украине был освобожден 31 участника боевых действий, ранее осужденных за преступления легкой и средней степени тяжести, согласно указу о помиловании президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала  председатель Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, советник руководителя офиса президента Алена Вербицкая

"Государственная уголовно-исполнительная служба сообщила о выполнении Указа Президента Украины об освобождении участников боевых действий в полном объеме! В ближайшее время 31 семья встретит своих сыновей, мужей, отцов, братьев, а кто-то наконец сможет пожать руку своему побратиму", - говорится в сообщении.

Вербицкая отметила: "Искренне желаю всем помилованным и теперь свободным защитникам Украины, никогда больше не возвращаться в места несвободы! Не потратить предоставленную возможность начать жизнь "с чистого листа".

Также читайте: Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного защитника Украины
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+25
І тут - "піар"! Коли "горить зад" і падає рейтинг "Блазня", "жОПУ" шалено підшукує можливості його піднять В когось є заперечення? Бо якби "Блазень" вважав , що вони засуджені "несправедливо" чи вирок з "реальним" строком ув"язнення "занадто суворий" то помилував-би їх відразу після приходу до влади Адже це було одним з елементів ""антипорошенкіади" - що "марадьор" масово саджає в тюрми "патріотів"!!! Про це "гуділи" перед виборами з кожного "зливного бачка"!
Однак "Блазень" це зробив тільки зараз Тепер чекаємо як це буде "роздуваться" у ЗМІ як "найвеличніший акт милосердя" "НАЙВЕЛИЧНІШОГО ЛІДОРА **********"!!!
показать весь комментарий
10.10.2021 09:33
+25
Юлія Прасолова, терористка з вибухівкою. Саме через те що Зеленський її помилував, і довелося в справі Шеремета призначити винними абсолютно сторонніх людей.
показать весь комментарий
10.10.2021 09:35
+19
Если шо, у Илюши Киви тоже УБД имеется.
показать весь комментарий
10.10.2021 09:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Хитрожопый рашисстский паренек ,ты путаешь Засраху с Украиной ,такой ненависти друг к другу ,как в рашистской армии больше нигде нет
показать весь комментарий
10.10.2021 13:57 Ответить
За словами очільника добровольчого батальйону імені шейха Мансура Мусліма Чеберлоєвського, Тумгоєв воював на Донбасі на боці України.
Виданий Україною в Росію уродженець Інгушетії Тумгоєв отримав 18 років за ґратами Не підкажете хто зганьбив Україну?
показать весь комментарий
10.10.2021 09:43 Ответить
Ключове ;За словами;.
До речі, а хто Ріфа посадив?
показать весь комментарий
10.10.2021 09:47 Ответить
А що - участь в АТО - ІНДУЛЬГЕНЦІЯ?!!!
показать весь комментарий
10.10.2021 10:10 Ответить
За що?
показать весь комментарий
10.10.2021 10:20 Ответить
Воював ...
Тумгоєв - радикальний ісламіст , терорист ( пройшов терористичну підготовку ) воював в Сирії . В Україну потрапив влітку 2016 , і зразу ж був заарештований , як - розшукуваний інтерполом . Близько року провів у тюрмі , потім , коли активні бойові дії , на Донбасі вже не велися ,поїхав на Донбас , до співвітчизників . Про його учась в боях в зоні ООС немає жодної інфи , крім слів Чеберлоєвського.
показать весь комментарий
10.10.2021 10:46 Ответить
Звільнення вояків,це добра справа,зеленському +
показать весь комментарий
10.10.2021 09:45 Ответить
Уявіть, якщо на волю вийде 30 ківушок.
Добра справа ?
Вас взагалі не цікавить за що були вироки ?
показать весь комментарий
10.10.2021 09:51 Ответить
Пан ;поляк; тут на роботі.
показать весь комментарий
10.10.2021 09:53 Ответить
Впевнений, що ці звільнені бійці цінніші для України ніж ви.
показать весь комментарий
10.10.2021 10:03 Ответить
Більше нічого не вигадали ?
Ще скажіть, що ківа більш цінний
показать весь комментарий
10.10.2021 10:05 Ответить
Ахаха и палево мусье тут же подмахнул)))
показать весь комментарий
10.10.2021 10:30 Ответить
і ще у одного троляки забув спитати, що мені лайкати
показать весь комментарий
10.10.2021 12:51 Ответить
как бы не получилось так что отпустили их по договоренности чтобы прислуживали величайшему.
показать весь комментарий
10.10.2021 09:53 Ответить
Піар - непіар, вимушено зроблено із-за недолугих звинувачень, то вторинне.

А цей крок не підтримати не можливо.

Взагалі, амністію для учасників АТО треба було би провести
показать весь комментарий
10.10.2021 09:55 Ответить
И не плохо было бы разобраться с теми, кто солдат поставил вне закона и посадил, часто ни за што!
показать весь комментарий
10.10.2021 19:40 Ответить
Бубочка и ..уем на рояле сыграет - только что бы обвалившийся РЕЙТИГ УДЕРЖАТЬ!
показать весь комментарий
10.10.2021 09:56 Ответить
И пошли к дому Петра Алексеевича.
показать весь комментарий
10.10.2021 10:02 Ответить
казали, Порошенко посадив 4000.
а виявилось лише 30 і то було за що.
показать весь комментарий
10.10.2021 10:06 Ответить
правильно писать - при парашенко такого не было
показать весь комментарий
10.10.2021 10:15 Ответить
Да,навалил Порох вам за шиворот рашистам славно, до сих пор сраки горят...
показать весь комментарий
10.10.2021 14:10 Ответить
с паршивой собаки хоть какая-то польза.
показать весь комментарий
10.10.2021 10:06 Ответить
Нас били, ставили на коліна і нікому за це нічого не буде». Потерпілі з Тернопільщини - про суботні події на Грушевського

2018-03-05 13:30
Їх кидали на землю, били битами та копали. Багато бійців АТО, які постраждали під час розгону наметового містечка у Києві, отримали важкі травми, декому потрібна операція. Побитий жорстоко доброволець Микита з Полтави - дитячий письменник, медик, доброволець «Айдару», волонтер. Він був разом зі своєю 15-річною дочкою, з якою приїхав на вихідні. Уявіть, батька били на очах дитини. Юру Дикого побили з Гуляйполя. Голову йому розтрощили. Він пройшов Іловайськ, Широкіно... Порошенко дав команду, а Аваков її виконав. Таким наглим методом показали Україні, щоб вона знала своє місце. Воїнів АТО, які захищали державу, поставили на коліна і нікому за це нічого не буде.
показать весь комментарий
10.10.2021 10:17 Ответить
Навіщо Зєля призначав і два роки тримав на посаді міністра такого паршивого Авакова?
показать весь комментарий
10.10.2021 10:23 Ответить
свідки секти покращення прямо сьогодні па-новому вас зара тоннами гуано закидають, а потім пост видалять.
показать весь комментарий
10.10.2021 10:26 Ответить
Ну то чому ти тут пасешся?
Іди на рус-вєсну, ваші там тусуються.
показать весь комментарий
10.10.2021 10:29 Ответить
троляку ексмінстеця якось забув спитати
показать весь комментарий
10.10.2021 10:50 Ответить
Прізвище Микити з Полтави?
показать весь комментарий
10.10.2021 10:28 Ответить
вивсёврёти!
показать весь комментарий
10.10.2021 10:50 Ответить
.Брехня . Я говорили свідки того мітингу , - атовців там було лише 7 чол , разом з Насінням . Інші то алкашня , яку він підбурив на протести проти Порошенка .
Слухай , на біса ти розносиш по Цензору цю , й подібну цій , брехню . ? Це в тебе такий спосіб заробітку на життя ,, як і в Мосейчучки ??
показать весь комментарий
10.10.2021 10:56 Ответить
Фуфлогон ,пруф давай, что *Порошенко дал команду*
показать весь комментарий
10.10.2021 14:13 Ответить
Чому ніхто не підказав Петру Олексійовичу, що так можна було вчиняти, може й клоуну вибори не просрав би?
показать весь комментарий
10.10.2021 10:22 Ответить
Спочатку скажи за що саме вони були засуджені.
показать весь комментарий
10.10.2021 10:30 Ответить
Ті, хто бігли голосувати за клоуна, рвали горло, що він крутий менеджер, патріот і просто чесний хлопець.
Він таким є?
показать весь комментарий
10.10.2021 10:35 Ответить
А про Семенченка забув?
показать весь комментарий
10.10.2021 10:36 Ответить
тазеленскийполюбомувиноват
показать весь комментарий
10.10.2021 10:47 Ответить
Тимур Тумгоєв - учасник північнокавказького антимосковського підпілля, боєць батальону ім. Шейха Мансура, який спільно з восьмим батальоном Української Добровольчої Армії ювоює на східному фронті проти московських окупантів.

Сьогодні нібито на прохання ФСБ був виданий українською стороною московитам через кордон в районі Харкова.

В таку підлість важко повірити, тому ми чекаємо на підтвердження цієї інформації.

Проте, вже зараз варто розпоширювати цю інформацію на своїх сторінках в соцмережах. Якщо він ще не виданий, то небезпека видачі актуальна.
--
Доповнення:

На жаль факт передання Тимура московитам підтвердився. Постанова Генеральної прокуратури України щодо екстрадиції зазначеного громадянина, в якій зазначено щодо його термінової передач відповідним структурам РФ до 15.09.2018 року.

Як вам це?
показать весь комментарий
10.10.2021 10:49 Ответить
було, але у декого пам'ять як у гуппі...
показать весь комментарий
10.10.2021 10:52 Ответить
Воював ...
Тумгоєв - радикальний ісламіст , терорист ( пройшов терористичну підготовку ) воював в Сирії . В Україну потрапив влітку 2016 , і зразу ж був заарештований , як - розшукуваний інтерполом . Близько року провів у тюрмі , потім , коли активні бойові дії , на Донбасі вже не велися ,поїхав на Донбас , до співвітчизників . Про його учась в боях в зоні ООС немає жодної інфи , крім слів Чеберлоєвського.
показать весь комментарий
10.10.2021 13:02 Ответить
Таким образом ОП готовит почву для амнистии в ОРДЛО.
показать весь комментарий
10.10.2021 10:53 Ответить
Да ему просто нужны "свои ветераны" !
показать весь комментарий
10.10.2021 11:25 Ответить
А учасників бойових дій із якої сторони-нашої, чи лугандоно-**************? Тут такі діла розпочались із отими офшорами,що від переляку міг і помилитись. Ото нейух було із бандюгами, фУлЮгангами та мілкими,але дуже смердючими мошениками (АраХамами) ізв"язуватись, то й спав би тепер спокійно, а не вскакував серед ночі із криками:-мамо,мамунцю,рятуй!
показать весь комментарий
10.10.2021 11:29 Ответить
Ну а где еще ЗЕ может найти поддержку "ветеранов"?

Вот на зоне и пытается приобрести.

Вот только не факт, что получится. Помните, кому выразили благодарность "освобожденные" ЗЕлупой моряки?
показать весь комментарий
10.10.2021 11:36 Ответить
Кому? Йому ж і висловили.
показать весь комментарий
10.10.2021 12:26 Ответить
Да вот нихрена. Сразу после освобождения моряки поехали на встречу с Порохом.

https://nv.ua/ukraine/politics/moryak-andrey-eyder-priglasil-poroshenko-na-svadbu-novosti-ukrainy-50042308.html Освобожденный из России моряк Эйдер пригласил Порошенко на свадьбу (ссылка)



показать весь комментарий
10.10.2021 16:56 Ответить
Ну так они и Зеленского пригласили. Кто то из них там был?
показать весь комментарий
10.10.2021 22:16 Ответить
Тогда зебилы, которые еще за неделю до освобождения лили в инете по мрякам крокодильи слезы, тут же переобудись и стали их называть неблагодарными скотами и предателями.
показать весь комментарий
10.10.2021 17:03 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2021 22:19 Ответить
Как бы не относится к Зеленскому он делает правильные вещи
показать весь комментарий
10.10.2021 11:58 Ответить
Уже которая будет по счету президентская весна, а хоть одного олигарха посадил?
показать весь комментарий
11.10.2021 16:57 Ответить
Зеля, 31 из посаженых более трех лет назад 8000 АТО-шников? Ты на кого работаешь, зеленый шапкокрад?
показать весь комментарий
10.10.2021 13:50 Ответить
Сколько праздников уже было общегосударственных, религиозных за время твоего правления? Где твое священное конституционное право миловать осужденных, именно участников АТО в первую очередь?
показать весь комментарий
10.10.2021 13:53 Ответить
Серега никогда не говорил, что он был судьей - кистишь ты, юрист военный...
А ты не вїдливий - ты тупой зануда! Так вот, Серега, когда ему выписали направление на медкомиссию после двух лет стройбата, послал на юх военкома и министра обороны с его недобором лейтенантов в Могочах. Потом правда сказал мне, что пошел прапорщиком в загранку - сапоги жене купить... Тебе не понять, если ты веришь в Пороха и сотоварищи типа Грановского и Кононенко. Вы с Зелеботами такие же одноклеточные!
показать весь комментарий
11.10.2021 17:19 Ответить
хорошо. правильно.
показать весь комментарий
11.10.2021 18:29 Ответить
Страница 2 из 2
 
 