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Зеленський (22456) помилування (110) УБД (129)

Помилувані Зеленським учасники бойових дій вийшли з тюрем, - Офіс президента

Помилувані Зеленським учасники бойових дій вийшли з тюрем, - Офіс президента

В Україні було звільнено 31 учасника бойових дій, яких раніше було засуджено за злочини легкого та середнього ступеня тяжкості, згідно з указом про помилування президента України Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила голова Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України, радник керівника Офісу президента Альона Вербицька.

"Державна кримінально-виконавча служба повідомила про виконання указу президента України щодо звільнення учасників бойових дій у повному обсязі! Найближчим часом 31 сім'я зустріне своїх синів, чоловіків, батьків, братів, а хтось нарешті зможе потиснути руку своєму побратиму", - йдеться в повідомленні.

Вербицька зауважила: "Щиро бажаю всім помилуваним і тепер вільним захисникам України ніколи більше не повертатися в місця позбавлення свободи! Не змарнувати надану можливість почати життя "з чистого аркуша".

Читайте також: Зеленський підписав указ про помилування 31 засудженого захисника України
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Топ коментарі
+25
І тут - "піар"! Коли "горить зад" і падає рейтинг "Блазня", "жОПУ" шалено підшукує можливості його піднять В когось є заперечення? Бо якби "Блазень" вважав , що вони засуджені "несправедливо" чи вирок з "реальним" строком ув"язнення "занадто суворий" то помилував-би їх відразу після приходу до влади Адже це було одним з елементів ""антипорошенкіади" - що "марадьор" масово саджає в тюрми "патріотів"!!! Про це "гуділи" перед виборами з кожного "зливного бачка"!
Однак "Блазень" це зробив тільки зараз Тепер чекаємо як це буде "роздуваться" у ЗМІ як "найвеличніший акт милосердя" "НАЙВЕЛИЧНІШОГО ЛІДОРА **********"!!!
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10.10.2021 09:33
+25
Юлія Прасолова, терористка з вибухівкою. Саме через те що Зеленський її помилував, і довелося в справі Шеремета призначити винними абсолютно сторонніх людей.
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10.10.2021 09:35
+19
Если шо, у Илюши Киви тоже УБД имеется.
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10.10.2021 09:21
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Хитрожопый рашисстский паренек ,ты путаешь Засраху с Украиной ,такой ненависти друг к другу ,как в рашистской армии больше нигде нет
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10.10.2021 13:57 Відповісти
За словами очільника добровольчого батальйону імені шейха Мансура Мусліма Чеберлоєвського, Тумгоєв воював на Донбасі на боці України.
Виданий Україною в Росію уродженець Інгушетії Тумгоєв отримав 18 років за ґратами Не підкажете хто зганьбив Україну?
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10.10.2021 09:43 Відповісти
Ключове ;За словами;.
До речі, а хто Ріфа посадив?
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10.10.2021 09:47 Відповісти
А що - участь в АТО - ІНДУЛЬГЕНЦІЯ?!!!
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10.10.2021 10:10 Відповісти
За що?
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10.10.2021 10:20 Відповісти
Воював ...
Тумгоєв - радикальний ісламіст , терорист ( пройшов терористичну підготовку ) воював в Сирії . В Україну потрапив влітку 2016 , і зразу ж був заарештований , як - розшукуваний інтерполом . Близько року провів у тюрмі , потім , коли активні бойові дії , на Донбасі вже не велися ,поїхав на Донбас , до співвітчизників . Про його учась в боях в зоні ООС немає жодної інфи , крім слів Чеберлоєвського.
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10.10.2021 10:46 Відповісти
Звільнення вояків,це добра справа,зеленському +
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10.10.2021 09:45 Відповісти
Уявіть, якщо на волю вийде 30 ківушок.
Добра справа ?
Вас взагалі не цікавить за що були вироки ?
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10.10.2021 09:51 Відповісти
Пан ;поляк; тут на роботі.
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10.10.2021 09:53 Відповісти
Впевнений, що ці звільнені бійці цінніші для України ніж ви.
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10.10.2021 10:03 Відповісти
Більше нічого не вигадали ?
Ще скажіть, що ківа більш цінний
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10.10.2021 10:05 Відповісти
Ахаха и палево мусье тут же подмахнул)))
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10.10.2021 10:30 Відповісти
і ще у одного троляки забув спитати, що мені лайкати
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10.10.2021 12:51 Відповісти
как бы не получилось так что отпустили их по договоренности чтобы прислуживали величайшему.
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10.10.2021 09:53 Відповісти
Піар - непіар, вимушено зроблено із-за недолугих звинувачень, то вторинне.

А цей крок не підтримати не можливо.

Взагалі, амністію для учасників АТО треба було би провести
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10.10.2021 09:55 Відповісти
И не плохо было бы разобраться с теми, кто солдат поставил вне закона и посадил, часто ни за што!
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10.10.2021 19:40 Відповісти
Бубочка и ..уем на рояле сыграет - только что бы обвалившийся РЕЙТИГ УДЕРЖАТЬ!
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10.10.2021 09:56 Відповісти
И пошли к дому Петра Алексеевича.
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10.10.2021 10:02 Відповісти
казали, Порошенко посадив 4000.
а виявилось лише 30 і то було за що.
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10.10.2021 10:06 Відповісти
правильно писать - при парашенко такого не было
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10.10.2021 10:15 Відповісти
Да,навалил Порох вам за шиворот рашистам славно, до сих пор сраки горят...
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10.10.2021 14:10 Відповісти
с паршивой собаки хоть какая-то польза.
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10.10.2021 10:06 Відповісти
Нас били, ставили на коліна і нікому за це нічого не буде». Потерпілі з Тернопільщини - про суботні події на Грушевського

2018-03-05 13:30
Їх кидали на землю, били битами та копали. Багато бійців АТО, які постраждали під час розгону наметового містечка у Києві, отримали важкі травми, декому потрібна операція. Побитий жорстоко доброволець Микита з Полтави - дитячий письменник, медик, доброволець «Айдару», волонтер. Він був разом зі своєю 15-річною дочкою, з якою приїхав на вихідні. Уявіть, батька били на очах дитини. Юру Дикого побили з Гуляйполя. Голову йому розтрощили. Він пройшов Іловайськ, Широкіно... Порошенко дав команду, а Аваков її виконав. Таким наглим методом показали Україні, щоб вона знала своє місце. Воїнів АТО, які захищали державу, поставили на коліна і нікому за це нічого не буде.
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10.10.2021 10:17 Відповісти
Навіщо Зєля призначав і два роки тримав на посаді міністра такого паршивого Авакова?
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10.10.2021 10:23 Відповісти
свідки секти покращення прямо сьогодні па-новому вас зара тоннами гуано закидають, а потім пост видалять.
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10.10.2021 10:26 Відповісти
Ну то чому ти тут пасешся?
Іди на рус-вєсну, ваші там тусуються.
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10.10.2021 10:29 Відповісти
троляку ексмінстеця якось забув спитати
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10.10.2021 10:50 Відповісти
Прізвище Микити з Полтави?
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10.10.2021 10:28 Відповісти
вивсёврёти!
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10.10.2021 10:50 Відповісти
.Брехня . Я говорили свідки того мітингу , - атовців там було лише 7 чол , разом з Насінням . Інші то алкашня , яку він підбурив на протести проти Порошенка .
Слухай , на біса ти розносиш по Цензору цю , й подібну цій , брехню . ? Це в тебе такий спосіб заробітку на життя ,, як і в Мосейчучки ??
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10.10.2021 10:56 Відповісти
Фуфлогон ,пруф давай, что *Порошенко дал команду*
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10.10.2021 14:13 Відповісти
Чому ніхто не підказав Петру Олексійовичу, що так можна було вчиняти, може й клоуну вибори не просрав би?
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10.10.2021 10:22 Відповісти
Спочатку скажи за що саме вони були засуджені.
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10.10.2021 10:30 Відповісти
Ті, хто бігли голосувати за клоуна, рвали горло, що він крутий менеджер, патріот і просто чесний хлопець.
Він таким є?
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10.10.2021 10:35 Відповісти
А про Семенченка забув?
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10.10.2021 10:36 Відповісти
тазеленскийполюбомувиноват
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10.10.2021 10:47 Відповісти
Тимур Тумгоєв - учасник північнокавказького антимосковського підпілля, боєць батальону ім. Шейха Мансура, який спільно з восьмим батальоном Української Добровольчої Армії ювоює на східному фронті проти московських окупантів.

Сьогодні нібито на прохання ФСБ був виданий українською стороною московитам через кордон в районі Харкова.

В таку підлість важко повірити, тому ми чекаємо на підтвердження цієї інформації.

Проте, вже зараз варто розпоширювати цю інформацію на своїх сторінках в соцмережах. Якщо він ще не виданий, то небезпека видачі актуальна.
--
Доповнення:

На жаль факт передання Тимура московитам підтвердився. Постанова Генеральної прокуратури України щодо екстрадиції зазначеного громадянина, в якій зазначено щодо його термінової передач відповідним структурам РФ до 15.09.2018 року.

Як вам це?
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10.10.2021 10:49 Відповісти
було, але у декого пам'ять як у гуппі...
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10.10.2021 10:52 Відповісти
Воював ...
Тумгоєв - радикальний ісламіст , терорист ( пройшов терористичну підготовку ) воював в Сирії . В Україну потрапив влітку 2016 , і зразу ж був заарештований , як - розшукуваний інтерполом . Близько року провів у тюрмі , потім , коли активні бойові дії , на Донбасі вже не велися ,поїхав на Донбас , до співвітчизників . Про його учась в боях в зоні ООС немає жодної інфи , крім слів Чеберлоєвського.
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10.10.2021 13:02 Відповісти
Таким образом ОП готовит почву для амнистии в ОРДЛО.
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10.10.2021 10:53 Відповісти
Да ему просто нужны "свои ветераны" !
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10.10.2021 11:25 Відповісти
А учасників бойових дій із якої сторони-нашої, чи лугандоно-**************? Тут такі діла розпочались із отими офшорами,що від переляку міг і помилитись. Ото нейух було із бандюгами, фУлЮгангами та мілкими,але дуже смердючими мошениками (АраХамами) ізв"язуватись, то й спав би тепер спокійно, а не вскакував серед ночі із криками:-мамо,мамунцю,рятуй!
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10.10.2021 11:29 Відповісти
Ну а где еще ЗЕ может найти поддержку "ветеранов"?

Вот на зоне и пытается приобрести.

Вот только не факт, что получится. Помните, кому выразили благодарность "освобожденные" ЗЕлупой моряки?
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10.10.2021 11:36 Відповісти
Кому? Йому ж і висловили.
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10.10.2021 12:26 Відповісти
Да вот нихрена. Сразу после освобождения моряки поехали на встречу с Порохом.

https://nv.ua/ukraine/politics/moryak-andrey-eyder-priglasil-poroshenko-na-svadbu-novosti-ukrainy-50042308.html Освобожденный из России моряк Эйдер пригласил Порошенко на свадьбу (ссылка)



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10.10.2021 16:56 Відповісти
Ну так они и Зеленского пригласили. Кто то из них там был?
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10.10.2021 22:16 Відповісти
Тогда зебилы, которые еще за неделю до освобождения лили в инете по мрякам крокодильи слезы, тут же переобудись и стали их называть неблагодарными скотами и предателями.
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10.10.2021 17:03 Відповісти
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10.10.2021 22:19 Відповісти
Как бы не относится к Зеленскому он делает правильные вещи
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10.10.2021 11:58 Відповісти
Уже которая будет по счету президентская весна, а хоть одного олигарха посадил?
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11.10.2021 16:57 Відповісти
Зеля, 31 из посаженых более трех лет назад 8000 АТО-шников? Ты на кого работаешь, зеленый шапкокрад?
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10.10.2021 13:50 Відповісти
Сколько праздников уже было общегосударственных, религиозных за время твоего правления? Где твое священное конституционное право миловать осужденных, именно участников АТО в первую очередь?
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10.10.2021 13:53 Відповісти
Серега никогда не говорил, что он был судьей - кистишь ты, юрист военный...
А ты не вїдливий - ты тупой зануда! Так вот, Серега, когда ему выписали направление на медкомиссию после двух лет стройбата, послал на юх военкома и министра обороны с его недобором лейтенантов в Могочах. Потом правда сказал мне, что пошел прапорщиком в загранку - сапоги жене купить... Тебе не понять, если ты веришь в Пороха и сотоварищи типа Грановского и Кононенко. Вы с Зелеботами такие же одноклеточные!
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11.10.2021 17:19 Відповісти
хорошо. правильно.
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11.10.2021 18:29 Відповісти
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