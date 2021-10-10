Помилувані Зеленським учасники бойових дій вийшли з тюрем, - Офіс президента

В Україні було звільнено 31 учасника бойових дій, яких раніше було засуджено за злочини легкого та середнього ступеня тяжкості, згідно з указом про помилування президента України Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила голова Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України, радник керівника Офісу президента Альона Вербицька.

"Державна кримінально-виконавча служба повідомила про виконання указу президента України щодо звільнення учасників бойових дій у повному обсязі! Найближчим часом 31 сім'я зустріне своїх синів, чоловіків, батьків, братів, а хтось нарешті зможе потиснути руку своєму побратиму", - йдеться в повідомленні.

Вербицька зауважила: "Щиро бажаю всім помилуваним і тепер вільним захисникам України ніколи більше не повертатися в місця позбавлення свободи! Не змарнувати надану можливість почати життя "з чистого аркуша".

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