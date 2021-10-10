Помилувані Зеленським учасники бойових дій вийшли з тюрем, - Офіс президента
В Україні було звільнено 31 учасника бойових дій, яких раніше було засуджено за злочини легкого та середнього ступеня тяжкості, згідно з указом про помилування президента України Володимира Зеленського.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила голова Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України, радник керівника Офісу президента Альона Вербицька.
"Державна кримінально-виконавча служба повідомила про виконання указу президента України щодо звільнення учасників бойових дій у повному обсязі! Найближчим часом 31 сім'я зустріне своїх синів, чоловіків, батьків, братів, а хтось нарешті зможе потиснути руку своєму побратиму", - йдеться в повідомленні.
Вербицька зауважила: "Щиро бажаю всім помилуваним і тепер вільним захисникам України ніколи більше не повертатися в місця позбавлення свободи! Не змарнувати надану можливість почати життя "з чистого аркуша".
Будь ласка, зачекайте...
Виданий Україною в Росію уродженець Інгушетії Тумгоєв отримав 18 років за ґратами Не підкажете хто зганьбив Україну?
До речі, а хто Ріфа посадив?
Тумгоєв - радикальний ісламіст , терорист ( пройшов терористичну підготовку ) воював в Сирії . В Україну потрапив влітку 2016 , і зразу ж був заарештований , як - розшукуваний інтерполом . Близько року провів у тюрмі , потім , коли активні бойові дії , на Донбасі вже не велися ,поїхав на Донбас , до співвітчизників . Про його учась в боях в зоні ООС немає жодної інфи , крім слів Чеберлоєвського.
Добра справа ?
Вас взагалі не цікавить за що були вироки ?
Ще скажіть, що ківа більш цінний
А цей крок не підтримати не можливо.
Взагалі, амністію для учасників АТО треба було би провести
а виявилось лише 30 і то було за що.
2018-03-05 13:30
Їх кидали на землю, били битами та копали. Багато бійців АТО, які постраждали під час розгону наметового містечка у Києві, отримали важкі травми, декому потрібна операція. Побитий жорстоко доброволець Микита з Полтави - дитячий письменник, медик, доброволець «Айдару», волонтер. Він був разом зі своєю 15-річною дочкою, з якою приїхав на вихідні. Уявіть, батька били на очах дитини. Юру Дикого побили з Гуляйполя. Голову йому розтрощили. Він пройшов Іловайськ, Широкіно... Порошенко дав команду, а Аваков її виконав. Таким наглим методом показали Україні, щоб вона знала своє місце. Воїнів АТО, які захищали державу, поставили на коліна і нікому за це нічого не буде.
Іди на рус-вєсну, ваші там тусуються.
Слухай , на біса ти розносиш по Цензору цю , й подібну цій , брехню . ? Це в тебе такий спосіб заробітку на життя ,, як і в Мосейчучки ??
Він таким є?
Сьогодні нібито на прохання ФСБ був виданий українською стороною московитам через кордон в районі Харкова.
В таку підлість важко повірити, тому ми чекаємо на підтвердження цієї інформації.
Проте, вже зараз варто розпоширювати цю інформацію на своїх сторінках в соцмережах. Якщо він ще не виданий, то небезпека видачі актуальна.
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Доповнення:
На жаль факт передання Тимура московитам підтвердився. Постанова Генеральної прокуратури України щодо екстрадиції зазначеного громадянина, в якій зазначено щодо його термінової передач відповідним структурам РФ до 15.09.2018 року.
Як вам це?
Тумгоєв - радикальний ісламіст , терорист ( пройшов терористичну підготовку ) воював в Сирії . В Україну потрапив влітку 2016 , і зразу ж був заарештований , як - розшукуваний інтерполом . Близько року провів у тюрмі , потім , коли активні бойові дії , на Донбасі вже не велися ,поїхав на Донбас , до співвітчизників . Про його учась в боях в зоні ООС немає жодної інфи , крім слів Чеберлоєвського.
Вот на зоне и пытается приобрести.
Вот только не факт, что получится. Помните, кому выразили благодарность "освобожденные" ЗЕлупой моряки?
https://nv.ua/ukraine/politics/moryak-andrey-eyder-priglasil-poroshenko-na-svadbu-novosti-ukrainy-50042308.html Освобожденный из России моряк Эйдер пригласил Порошенко на свадьбу (ссылка)
А ты не вїдливий - ты тупой зануда! Так вот, Серега, когда ему выписали направление на медкомиссию после двух лет стройбата, послал на юх военкома и министра обороны с его недобором лейтенантов в Могочах. Потом правда сказал мне, что пошел прапорщиком в загранку - сапоги жене купить... Тебе не понять, если ты веришь в Пороха и сотоварищи типа Грановского и Кононенко. Вы с Зелеботами такие же одноклеточные!