За сутки привито от коронавируса более 66 тысяч человек, - Минздрав
За минувшие сутки субботы, 9 октября, в Украине привито 66 053 человека.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Telegram пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"66 053 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 9 октября 2021. Одну дозу получили 34 183 человека, полностью, иммунизированы – 31 870 человек", – указано в сообщении.
Отмечается, что в течение суток работало 552 мобильные бригады, 2 032 пункта прививки, 378 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 7 529 596 человек, из них получили одну дозу – 7 529 594 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 115 249 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
"Всего проведено 13 644 843 прививки", – подчеркнули в ведомстве.
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Это 20-50 вакцинированных в день на одну бригаду. Что-то тут не так уже по цифрам.
Первый раз вакцинировался выезной бригадой (2 человека медсестра и клерк с ноутом). Они оперативно вакцинировали несколько десятков человек. Почти всё время заняла собственно не вакцинация, а оформление анкеты-согласия, которая по-сути абсурд. Раз я пришёл на вакцинацию значит согласен. Остальные вопросы можно было спросить ответить на камеру.
Второй раз послали в больничный пункт прививки. Вот тут ужос. Сначала та же самая анкета. Очередь в регистратуру начиналась на улице. В ней понятно всякие. Кто на прививку, кто на тест, кто уже такой что щас в реанимацию. Пройдя регистратуру радостно прорываемся к нужному кабинету. Но не тут то было - очередь порядка 30 чел в тесном коридорчике. В том же коридорчике в соседний кабинет с надписью "изолятор" очередь из подозрительных на ковид. После более 2х часов очереди окзывается что это была очередь за разрешением на прививку. Нас отправляют в третью, где собственно эту прививку и делают. Ну тут всё уже довольно быстро.
В общем сама прививка это мелочь занимающая несколько процентов времени. Всё остальное - большая система-паразит, которая занимается имитацией деятельности. При этом она забирает огромное количество времени/ресурсов и создаёт риски распространения инфекции. Я пришёл уже с прививкой . Если бы на первую, то развернулся бы и ушёл. На выходе из того коридорчика все должны уже быть с ковидом и просто ожидать естественного имунитета.