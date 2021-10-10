За добу щеплено проти коронавірусу понад 66 тисяч осіб, - МОЗ

За минулу добу суботи, 9 жовтня, в Україні щеплено 66 053 людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Telegram пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"66 053 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 9 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 34 183 особи, повністю імунізовано 31 870 осіб", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що упродовж доби працювало 552 мобільні бригади, 2 032 пункти щеплення, 378 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 529 596 осіб, із них отримали одну дозу - 7 529 594 особи, повністю імунізовано і отримали дві дози 6 115 249 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

"Загалом проведено 13 644 843 щеплення", - наголосили у відомстві.

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