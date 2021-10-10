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За добу щеплено проти коронавірусу понад 66 тисяч осіб, - МОЗ

За добу щеплено проти коронавірусу понад 66 тисяч осіб, - МОЗ

За минулу добу суботи, 9 жовтня, в Україні щеплено 66 053 людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Telegram пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"66 053 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 9 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 34 183 особи, повністю імунізовано 31 870 осіб", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що упродовж доби працювало 552 мобільні бригади, 2 032 пункти щеплення, 378 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 529 596 осіб, із них отримали одну дозу - 7 529 594 особи, повністю імунізовано і отримали дві дози 6 115 249 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

"Загалом проведено 13 644 843 щеплення", - наголосили у відомстві.

Читайте також: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 127 685 осіб, загалом - 7 421 452, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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10.10.2021 09:51 Відповісти
Про то, что такое Россия и кто такие русские. Россия - это тюрма, а русские заключённые. Умирая у русского заканчивается срок. Хорошие, добрые русские - исправились - умирают раньше. Те русские, которые доживают до глубокой старости, сплошь неисправимые преступники...
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10.10.2021 10:31 Відповісти
Около трёх тысяч бригад (как бы всё ок) вакцинации - 60-150 тыс вакцинированных.

Это 20-50 вакцинированных в день на одну бригаду. Что-то тут не так уже по цифрам.

Первый раз вакцинировался выезной бригадой (2 человека медсестра и клерк с ноутом). Они оперативно вакцинировали несколько десятков человек. Почти всё время заняла собственно не вакцинация, а оформление анкеты-согласия, которая по-сути абсурд. Раз я пришёл на вакцинацию значит согласен. Остальные вопросы можно было спросить ответить на камеру.

Второй раз послали в больничный пункт прививки. Вот тут ужос. Сначала та же самая анкета. Очередь в регистратуру начиналась на улице. В ней понятно всякие. Кто на прививку, кто на тест, кто уже такой что щас в реанимацию. Пройдя регистратуру радостно прорываемся к нужному кабинету. Но не тут то было - очередь порядка 30 чел в тесном коридорчике. В том же коридорчике в соседний кабинет с надписью "изолятор" очередь из подозрительных на ковид. После более 2х часов очереди окзывается что это была очередь за разрешением на прививку. Нас отправляют в третью, где собственно эту прививку и делают. Ну тут всё уже довольно быстро.

В общем сама прививка это мелочь занимающая несколько процентов времени. Всё остальное - большая система-паразит, которая занимается имитацией деятельности. При этом она забирает огромное количество времени/ресурсов и создаёт риски распространения инфекции. Я пришёл уже с прививкой . Если бы на первую, то развернулся бы и ушёл. На выходе из того коридорчика все должны уже быть с ковидом и просто ожидать естественного имунитета.
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10.10.2021 10:53 Відповісти
 
 