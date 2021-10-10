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"Крымская платформа" – это очень сильный удар лично по Путину, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что создание "Крымской платформы" "сильно ударило" лично по российскому президенту Владимиру Путину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью ТСН.

"Крымская платформа" – это очень сильный удар лично по президенту Путину. Поэтому его эмоциональная реакция нам понятна и мы ею довольны. Это значит, что мы делаем правильное и хорошее дело", – подчеркнул Кулеба.

Он также указал на поддержку "Крымской платформы" властями Турции, несмотря на недовольство Кремля по этому поводу.

"Вы могли услышать, что во время визита во Львов Мевлюта Чавушоглу (глава МИД Турции – ред) неоднократно публично и непублично на переговорах подтвердил, что Турция не только останется одним из самых активных участников "Крымской платформы", но и готова вместе с нами убеждать те страны, которые еще не присоединились к Декларации "Крымской платформы", чтобы они это сделали. Думаю, это лучший ответ на попытки России продемонстрировать Турции свое недовольство", – добавил Кулеба.

В Кремле слова Кулебы пока не комментировали.

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Топ комментарии
+12
ленка-сепарша, которая платит комуналку оккупантам, офшорный зелох который торгует сериалами на московии - это тоже сильный удар по куйлу?
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10.10.2021 10:05
+12
Кулеба, а насколько сильна платформа ЗЕлёных офшоров, чаусгейта, вагнергейта и финансирование терроризма он же мецгергейт, Зелёной властью к которой и вы относитесь? Насколько силён удар лично по Украине этими платформами?
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10.10.2021 10:11
+10
Клоун-фантазер.
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10.10.2021 10:04
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Клоун-фантазер.
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10.10.2021 10:04 Ответить
Вони зібралися, позвізділи, а Пуйло тепер ночей не спить, переживає. Хвали мене, моя губонька.
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10.10.2021 10:18 Ответить
ленка-сепарша, которая платит комуналку оккупантам, офшорный зелох который торгует сериалами на московии - это тоже сильный удар по куйлу?
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10.10.2021 10:05 Ответить
Ось чого найбільше боїться путін. Це багатотисячного майдана.
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10.10.2021 10:07 Ответить
Путин знает об этом ?
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10.10.2021 10:09 Ответить
***** пишется с маленькой буквы
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10.10.2021 10:33 Ответить
Плохо учился, согласен )
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10.10.2021 11:51 Ответить
Кулеба, а насколько сильна платформа ЗЕлёных офшоров, чаусгейта, вагнергейта и финансирование терроризма он же мецгергейт, Зелёной властью к которой и вы относитесь? Насколько силён удар лично по Украине этими платформами?
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10.10.2021 10:11 Ответить
Какой толк от этой платформы кроме очередной болтовни, в чем именно удар.
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10.10.2021 10:14 Ответить
Дурень думкой богатіє
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10.10.2021 10:17 Ответить
Какой толк от этой платформы, если орки посадили ее участника Джеляла ?

Кулеба, отвечай !
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10.10.2021 10:19 Ответить
так а чего сделала или чего может сделать эта "платформа"? очередная говорильня ни о чем? ну офис открыли, пару тройку кукол в мини юбках посадили на телефоны. дальше то что?
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10.10.2021 10:20 Ответить
ну еще на организацию бабла помыли, и это главное
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10.10.2021 11:19 Ответить
Да! Нокдаун у него полный.
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10.10.2021 10:25 Ответить
Не смішила б людей ця кулеба зі своєю платформою.
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10.10.2021 10:27 Ответить
ВРАНЬЕ!!!
Если до начала этой "платформы" Пуйло и метушился, переживал.
То, после того, как увидел, что там просто кривой пиарчик, говорильня и распил бабла на организации - полностью УСПОКОИЛСЯ!
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10.10.2021 10:34 Ответить
Не вижу опухшей рожи у Путина, значит слабый у вас удар, до Усика вам далеко. Весовая категория не та.
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10.10.2021 10:38 Ответить
Эх Кулема,Кулема...Ты хоть сам в это веришь?
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10.10.2021 10:41 Ответить
Та й розумні всі писаки на сайті, хоча сами навіть ремонту не організують у себе в квартирі!
А Кримська платфома правильний захід, антипутінський, тому він і синіє!
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10.10.2021 10:43 Ответить
Путину что ООН, что ЕС, что ОБЄСЕ, что ... "Крымская платформа" - ударим мотопробегом по бездорожью...
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10.10.2021 10:48 Ответить
кулебяки обьелся и пукает в сторону мордора.Мордор уже привык,что все к нему повернуты задницей.Мордор понимает только "пуканье" 152 калибра.
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10.10.2021 11:03 Ответить
А кулєба все тішить нас казками про гучні перемоги зеленського
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10.10.2021 11:05 Ответить
Ага.
И сборище бабушек на лавочке у подъезда тоже грозит мировой закулисе.
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10.10.2021 11:12 Ответить
Невже повезе, що не переживе цього "удару"!
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10.10.2021 11:44 Ответить
Шановні , не чубтеся. Любі дії, які викликають посиніння владних сил в рашці, це ДУЖЕ ДОБРЕ!!! Хто б їх не робив.
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10.10.2021 12:11 Ответить
Кулеба желает быть мачо в дипломатии--мечта о сильных ударах. Если он даже и ошарашил Путина,то только тем,что тот не мог себе представить,что очки носят и микробы)))
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10.10.2021 13:01 Ответить
Потусовались,что-то там подписали и разошлись,результата ноль (такой же ноль как и сам Зеленский).
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10.10.2021 14:54 Ответить
Он также указал на поддержку "Крымской платформы" властями Турции, несмотря на недовольство Кремля по этому поводу. - "зе слуги " довольны двуличием турка, который совместно с рашистом поставляет газ в обход Украины.Меркель ,тоже хлеборезкой поддерживает Украину и ее народ, а на деле совместно с рашистом затягтвает газовую удавку на шее Украины
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10.10.2021 15:35 Ответить
Сильный удар по Путина, это финансирование Армии, в полном объеме ....
Министр обороны Таран: Проект государственного бюджета Украины на 2022 год не предусматривает повышения денежного обеспечения военнослужащих ВСУ.
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10.10.2021 16:08 Ответить
Это смешно, говорильня ничего не решает, только веселит людей.
раньше надо было суетиться, когда сдали без единого выстрела территорию, а после воды жителям не давали - естессно, они назад больше не захотят даже под дулами автоматов.
Скорее всего если бы хоть кто то воевал, нато и прочие подтянулись и подняли вой на весь мир. А так всем пофигу.
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10.10.2021 18:01 Ответить
Кулеба уже врёт как шмаркля. Можно выдвигать в президенты!
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10.10.2021 19:10 Ответить
 
 