"Кримська платформа" - це дуже сильний удар особисто по Путіну, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що створення "Кримської платформи" "сильно вдарило" особисто по російському президенту Володимиру Путіну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю ТСН.

"Кримська платформа" - це дуже сильний удар особисто по президенту Путіну. Тому його емоційна реакція нам зрозуміла і ми нею задоволені. Це означає, що ми робимо правильну і добру справу", - підкреслив Кулеба.

Він також вказав на підтримку "Кримської платформи" владою Туреччини попри невдоволення Кремля з цього приводу.

"Ви могли почути, що під час візиту до Львова Мевлют Чавушоглу (глава МЗС Туреччини. - Ред) неодноразово публічно і непублічно на переговорах підтвердив, що Туреччина не тільки залишиться одним із найактивніших учасників "Кримської платформи", а й готова разом із нами переконувати ті країни, які ще не долучилися до Декларації "Кримської платформи", щоб вони це зробили. Думаю, це найкраща відповідь на спроби Росії продемонструвати Туреччині своє невдоволення", - додав Кулеба.

У Кремлі слова Кулеби наразі не коментували.

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