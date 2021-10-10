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"Кримська платформа" - це дуже сильний удар особисто по Путіну, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що створення "Кримської платформи" "сильно вдарило" особисто по російському президенту Володимиру Путіну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю ТСН.

"Кримська платформа" - це дуже сильний удар особисто по президенту Путіну. Тому його емоційна реакція нам зрозуміла і ми нею задоволені. Це означає, що ми робимо правильну і добру справу", - підкреслив Кулеба.

Він також вказав на підтримку "Кримської платформи" владою Туреччини попри невдоволення Кремля з цього приводу.

"Ви могли почути, що під час візиту до Львова Мевлют Чавушоглу (глава МЗС Туреччини. - Ред) неодноразово публічно і непублічно на переговорах підтвердив, що Туреччина не тільки залишиться одним із найактивніших учасників "Кримської платформи", а й готова разом із нами переконувати ті країни, які ще не долучилися до Декларації "Кримської платформи", щоб вони це зробили. Думаю, це найкраща відповідь на спроби Росії продемонструвати Туреччині своє невдоволення", - додав Кулеба.

У Кремлі слова Кулеби наразі не коментували.

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Топ коментарі
+12
ленка-сепарша, которая платит комуналку оккупантам, офшорный зелох который торгует сериалами на московии - это тоже сильный удар по куйлу?
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10.10.2021 10:05
+12
Кулеба, а насколько сильна платформа ЗЕлёных офшоров, чаусгейта, вагнергейта и финансирование терроризма он же мецгергейт, Зелёной властью к которой и вы относитесь? Насколько силён удар лично по Украине этими платформами?
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10.10.2021 10:11
+10
Клоун-фантазер.
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10.10.2021 10:04
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Клоун-фантазер.
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10.10.2021 10:04 Відповісти
Вони зібралися, позвізділи, а Пуйло тепер ночей не спить, переживає. Хвали мене, моя губонька.
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10.10.2021 10:18 Відповісти
ленка-сепарша, которая платит комуналку оккупантам, офшорный зелох который торгует сериалами на московии - это тоже сильный удар по куйлу?
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10.10.2021 10:05 Відповісти
Ось чого найбільше боїться путін. Це багатотисячного майдана.
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10.10.2021 10:07 Відповісти
Путин знает об этом ?
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10.10.2021 10:09 Відповісти
***** пишется с маленькой буквы
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10.10.2021 10:33 Відповісти
Плохо учился, согласен )
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10.10.2021 11:51 Відповісти
Кулеба, а насколько сильна платформа ЗЕлёных офшоров, чаусгейта, вагнергейта и финансирование терроризма он же мецгергейт, Зелёной властью к которой и вы относитесь? Насколько силён удар лично по Украине этими платформами?
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10.10.2021 10:11 Відповісти
Какой толк от этой платформы кроме очередной болтовни, в чем именно удар.
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10.10.2021 10:14 Відповісти
Дурень думкой богатіє
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10.10.2021 10:17 Відповісти
Какой толк от этой платформы, если орки посадили ее участника Джеляла ?

Кулеба, отвечай !
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10.10.2021 10:19 Відповісти
так а чего сделала или чего может сделать эта "платформа"? очередная говорильня ни о чем? ну офис открыли, пару тройку кукол в мини юбках посадили на телефоны. дальше то что?
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10.10.2021 10:20 Відповісти
ну еще на организацию бабла помыли, и это главное
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10.10.2021 11:19 Відповісти
Да! Нокдаун у него полный.
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10.10.2021 10:25 Відповісти
Не смішила б людей ця кулеба зі своєю платформою.
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10.10.2021 10:27 Відповісти
ВРАНЬЕ!!!
Если до начала этой "платформы" Пуйло и метушился, переживал.
То, после того, как увидел, что там просто кривой пиарчик, говорильня и распил бабла на организации - полностью УСПОКОИЛСЯ!
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10.10.2021 10:34 Відповісти
Не вижу опухшей рожи у Путина, значит слабый у вас удар, до Усика вам далеко. Весовая категория не та.
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10.10.2021 10:38 Відповісти
Эх Кулема,Кулема...Ты хоть сам в это веришь?
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10.10.2021 10:41 Відповісти
Та й розумні всі писаки на сайті, хоча сами навіть ремонту не організують у себе в квартирі!
А Кримська платфома правильний захід, антипутінський, тому він і синіє!
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10.10.2021 10:43 Відповісти
Путину что ООН, что ЕС, что ОБЄСЕ, что ... "Крымская платформа" - ударим мотопробегом по бездорожью...
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10.10.2021 10:48 Відповісти
кулебяки обьелся и пукает в сторону мордора.Мордор уже привык,что все к нему повернуты задницей.Мордор понимает только "пуканье" 152 калибра.
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10.10.2021 11:03 Відповісти
А кулєба все тішить нас казками про гучні перемоги зеленського
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10.10.2021 11:05 Відповісти
Ага.
И сборище бабушек на лавочке у подъезда тоже грозит мировой закулисе.
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10.10.2021 11:12 Відповісти
Невже повезе, що не переживе цього "удару"!
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10.10.2021 11:44 Відповісти
Шановні , не чубтеся. Любі дії, які викликають посиніння владних сил в рашці, це ДУЖЕ ДОБРЕ!!! Хто б їх не робив.
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10.10.2021 12:11 Відповісти
Кулеба желает быть мачо в дипломатии--мечта о сильных ударах. Если он даже и ошарашил Путина,то только тем,что тот не мог себе представить,что очки носят и микробы)))
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10.10.2021 13:01 Відповісти
Потусовались,что-то там подписали и разошлись,результата ноль (такой же ноль как и сам Зеленский).
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10.10.2021 14:54 Відповісти
Он также указал на поддержку "Крымской платформы" властями Турции, несмотря на недовольство Кремля по этому поводу. - "зе слуги " довольны двуличием турка, который совместно с рашистом поставляет газ в обход Украины.Меркель ,тоже хлеборезкой поддерживает Украину и ее народ, а на деле совместно с рашистом затягтвает газовую удавку на шее Украины
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10.10.2021 15:35 Відповісти
Сильный удар по Путина, это финансирование Армии, в полном объеме ....
Министр обороны Таран: Проект государственного бюджета Украины на 2022 год не предусматривает повышения денежного обеспечения военнослужащих ВСУ.
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10.10.2021 16:08 Відповісти
Это смешно, говорильня ничего не решает, только веселит людей.
раньше надо было суетиться, когда сдали без единого выстрела территорию, а после воды жителям не давали - естессно, они назад больше не захотят даже под дулами автоматов.
Скорее всего если бы хоть кто то воевал, нато и прочие подтянулись и подняли вой на весь мир. А так всем пофигу.
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10.10.2021 18:01 Відповісти
Кулеба уже врёт как шмаркля. Можно выдвигать в президенты!
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10.10.2021 19:10 Відповісти
 
 