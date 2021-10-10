"Кримська платформа" - це дуже сильний удар особисто по Путіну, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що створення "Кримської платформи" "сильно вдарило" особисто по російському президенту Володимиру Путіну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю ТСН.
"Кримська платформа" - це дуже сильний удар особисто по президенту Путіну. Тому його емоційна реакція нам зрозуміла і ми нею задоволені. Це означає, що ми робимо правильну і добру справу", - підкреслив Кулеба.
Він також вказав на підтримку "Кримської платформи" владою Туреччини попри невдоволення Кремля з цього приводу.
"Ви могли почути, що під час візиту до Львова Мевлют Чавушоглу (глава МЗС Туреччини. - Ред) неодноразово публічно і непублічно на переговорах підтвердив, що Туреччина не тільки залишиться одним із найактивніших учасників "Кримської платформи", а й готова разом із нами переконувати ті країни, які ще не долучилися до Декларації "Кримської платформи", щоб вони це зробили. Думаю, це найкраща відповідь на спроби Росії продемонструвати Туреччині своє невдоволення", - додав Кулеба.
У Кремлі слова Кулеби наразі не коментували.
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Кулеба, отвечай !
Если до начала этой "платформы" Пуйло и метушился, переживал.
То, после того, как увидел, что там просто кривой пиарчик, говорильня и распил бабла на организации - полностью УСПОКОИЛСЯ!
А Кримська платфома правильний захід, антипутінський, тому він і синіє!
И сборище бабушек на лавочке у подъезда тоже грозит мировой закулисе.
Министр обороны Таран: Проект государственного бюджета Украины на 2022 год не предусматривает повышения денежного обеспечения военнослужащих ВСУ.
раньше надо было суетиться, когда сдали без единого выстрела территорию, а после воды жителям не давали - естессно, они назад больше не захотят даже под дулами автоматов.
Скорее всего если бы хоть кто то воевал, нато и прочие подтянулись и подняли вой на весь мир. А так всем пофигу.