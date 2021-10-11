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Новости Коронавирус и карантин
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С сегодняшнего дня школы Мелитополя переходят на дистанционное обучение, – горсовет

С сегодняшнего дня школы Мелитополя переходят на дистанционное обучение, – горсовет

С понедельника, 11 октября, школьники Мелитополя (Запорожская область) переходят на дистанционное обучение в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением СОVID-19, ограничиваются массовые мероприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщает пресс-служба Мелитопольского городского совета, с 11 октября школы и учреждения внешкольного образования переводятся на дистанционное обучение. С 18 по 28 октября школьники Мелитополя пойдут на каникулы.

Также, решением местных властей с целью "стабилизации в г.Мелитополь уровня заболеваемости СОVID-19 и разрыва цепи эпидемического процесса", переводятся на дистанционную работу учреждения внешкольного образования. Библиотеки, музеи, учреждения культуры будут обслуживать посетителей по предварительной записи.

Религиозным организациям рекомендовано проводить свою деятельность в онлайн-режиме.

Кроме того, с понедельника в Мелитополе прекращается проведение городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автобусы - для вакцинированных: В Мелитополе усилили карантинные меры

По данным Запорожского областного центра контроля и профилактики Министерства здравоохранения Украины, Мелитополь входить в тройку городов Запорожской области, где фиксируется наибольшее количество заболевших ежесуточно.

По ситуации на 10 октября в Запорожской области число заболевших COVID-19 достигло почти 11 тысяч.

карантин (16729) Мелитополь (614) школа (3015) Запорожская область (3100) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) дистанционное обучение (115)


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руки - маска - расстояние ( первая профилактика)
в Брюсселе на асфальте на остановках разрисованы линии расстояния между ожидающими пассажирами
В Одессе вообще не соблюдают дистанции и маски не носят - сейчас будем наблюдать очередь из скорых
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11.10.2021 07:28 Ответить
УЖЕ!!! Вже вчора проскочила інформація про те що в одеських ковідних лікарнях з"явилися черги в реанімаційні відділення!
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11.10.2021 07:39 Ответить
Черга не показник, якщо в відділення на 20 койкомісць везуть усіх кто з міста та округи в радіусі під 100км - ніяка лікарня не витримає (я сподіваюсь в казки простотищкойок ви не вірити, тому що лікарів та медсестер на таке в нас не вистачить). Ось і маємо шо маємо, а це все наслідки медреформ останього десятеліття та безглуздого обьеднання ТГ. Рахувати всже невміють давно, а розраховувати на пару кроків наперед то непосильна задача .
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11.10.2021 09:34 Ответить
Трусы.Равнение на Харьков!
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11.10.2021 07:30 Ответить
Так це ж чудово!
Отак поступово вони привчаться жити дистанційно від життя.
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11.10.2021 07:32 Ответить
учителей насильно покололи поголовно...и отправили на карантин.
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11.10.2021 08:33 Ответить
Два тижні тому міське руководство згоняло людой у стадо , та гнало на "ПРАЗДНИКГОРОДА", ніхто маску НЕ одягав!!!

Міськи очільники знали що таке станеться, але вони мають змогу лікуватись якісно у будь якій країні ЄС, та ФЕОФАНІЇ...

Охлос схавав сам себе...
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11.10.2021 08:52 Ответить
Шановні, проблема не в епідситуації, і не в тому, що обіцяли якщо 100% вакцинованих то працюватимуть навіть в червоній зоні. А що потрібно зекономити на опаленні і заробітній платі операторів котелень
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12.10.2021 14:59 Ответить
 
 