Від сьогодні школи Мелітополя переходять на дистанційне навчання, - міськрада

З понеділка, 11 жовтня, школярі Мелітополя (Запорізька область) переходять на дистанційне навчання у зв'язку зі складною епідеміологічною обстановкою, пов'язаною з поширенням СОVID-19, обмежуються масові заходи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє пресслужба Мелітопольської міської ради, з 11 жовтня школи і заклади позашкільної освіти переводяться на дистанційне навчання. З 18 по 28 жовтня школярі Мелітополя підуть на канікули.

Також рішенням місцевої влади з метою "стабілізації в м.Мелітополь рівня захворюваності на СОVID-19 і розриву ланцюга епідемічного процесу" переводяться на дистанційну роботу заклади позашкільної освіти. Бібліотеки, музеї, заклади культури обслуговуватимуть відвідувачів за попереднім записом.

Релігійним організаціям рекомендовано проводити свою діяльність в онлайн-режимі.

Крім того, з понеділка в Мелітополі припиняється проведення міських фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.

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За даними Запорізького обласного центру контролю і профілактики Міністерства охорони здоров'я України, Мелітополь входити до трійки міст Запорізької області, де фіксується найбільша кількість захворілих щодоби.

Станом на 10 жовтня в Запорізькій області кількість хворих на COVID-19 досягла майже 11 тисяч.