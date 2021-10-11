Від сьогодні школи Мелітополя переходять на дистанційне навчання, - міськрада
З понеділка, 11 жовтня, школярі Мелітополя (Запорізька область) переходять на дистанційне навчання у зв'язку зі складною епідеміологічною обстановкою, пов'язаною з поширенням СОVID-19, обмежуються масові заходи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як повідомляє пресслужба Мелітопольської міської ради, з 11 жовтня школи і заклади позашкільної освіти переводяться на дистанційне навчання. З 18 по 28 жовтня школярі Мелітополя підуть на канікули.
Також рішенням місцевої влади з метою "стабілізації в м.Мелітополь рівня захворюваності на СОVID-19 і розриву ланцюга епідемічного процесу" переводяться на дистанційну роботу заклади позашкільної освіти. Бібліотеки, музеї, заклади культури обслуговуватимуть відвідувачів за попереднім записом.
Релігійним організаціям рекомендовано проводити свою діяльність в онлайн-режимі.
Крім того, з понеділка в Мелітополі припиняється проведення міських фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.
За даними Запорізького обласного центру контролю і профілактики Міністерства охорони здоров'я України, Мелітополь входити до трійки міст Запорізької області, де фіксується найбільша кількість захворілих щодоби.
Станом на 10 жовтня в Запорізькій області кількість хворих на COVID-19 досягла майже 11 тисяч.
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