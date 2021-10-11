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Новини Коронавірус і карантин
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Від сьогодні школи Мелітополя переходять на дистанційне навчання, - міськрада

Від сьогодні школи Мелітополя переходять на дистанційне навчання, - міськрада

З понеділка, 11 жовтня, школярі Мелітополя (Запорізька область) переходять на дистанційне навчання у зв'язку зі складною епідеміологічною обстановкою, пов'язаною з поширенням СОVID-19, обмежуються масові заходи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє пресслужба Мелітопольської міської ради, з 11 жовтня школи і заклади позашкільної освіти переводяться на дистанційне навчання. З 18 по 28 жовтня школярі Мелітополя підуть на канікули.

Також рішенням місцевої влади з метою "стабілізації в м.Мелітополь рівня захворюваності на СОVID-19 і розриву ланцюга епідемічного процесу" переводяться на дистанційну роботу заклади позашкільної освіти. Бібліотеки, музеї, заклади культури обслуговуватимуть відвідувачів за попереднім записом.

Релігійним організаціям рекомендовано проводити свою діяльність в онлайн-режимі.

Крім того, з понеділка в Мелітополі припиняється проведення міських фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.

Також читайте: Автобуси - для вакцинованих: У Мелітополі посилили карантинні заходи

За даними Запорізького обласного центру контролю і профілактики Міністерства охорони здоров'я України, Мелітополь входити до трійки міст Запорізької області, де фіксується найбільша кількість захворілих щодоби.

Станом на 10 жовтня в Запорізькій області кількість хворих на COVID-19 досягла майже 11 тисяч.

Автор: 

карантин (18172) Мелітополь (771) школа (2214) Запорізька область (3624) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) дистанційне навчання (134)


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руки - маска - расстояние ( первая профилактика)
в Брюсселе на асфальте на остановках разрисованы линии расстояния между ожидающими пассажирами
В Одессе вообще не соблюдают дистанции и маски не носят - сейчас будем наблюдать очередь из скорых
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11.10.2021 07:28 Відповісти
УЖЕ!!! Вже вчора проскочила інформація про те що в одеських ковідних лікарнях з"явилися черги в реанімаційні відділення!
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11.10.2021 07:39 Відповісти
Черга не показник, якщо в відділення на 20 койкомісць везуть усіх кто з міста та округи в радіусі під 100км - ніяка лікарня не витримає (я сподіваюсь в казки простотищкойок ви не вірити, тому що лікарів та медсестер на таке в нас не вистачить). Ось і маємо шо маємо, а це все наслідки медреформ останього десятеліття та безглуздого обьеднання ТГ. Рахувати всже невміють давно, а розраховувати на пару кроків наперед то непосильна задача .
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11.10.2021 09:34 Відповісти
Трусы.Равнение на Харьков!
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11.10.2021 07:30 Відповісти
Так це ж чудово!
Отак поступово вони привчаться жити дистанційно від життя.
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11.10.2021 07:32 Відповісти
учителей насильно покололи поголовно...и отправили на карантин.
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11.10.2021 08:33 Відповісти
Два тижні тому міське руководство згоняло людой у стадо , та гнало на "ПРАЗДНИКГОРОДА", ніхто маску НЕ одягав!!!

Міськи очільники знали що таке станеться, але вони мають змогу лікуватись якісно у будь якій країні ЄС, та ФЕОФАНІЇ...

Охлос схавав сам себе...
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11.10.2021 08:52 Відповісти
Шановні, проблема не в епідситуації, і не в тому, що обіцяли якщо 100% вакцинованих то працюватимуть навіть в червоній зоні. А що потрібно зекономити на опаленні і заробітній платі операторів котелень
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12.10.2021 14:59 Відповісти
 
 