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Оснований достаточно: Евросоюз призывает Беларусь отменить смертную казнь

Оснований достаточно: Евросоюз призывает Беларусь отменить смертную казнь

Европейский союз призывает Беларусь принять решение об отмене смертной казни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы призываем Беларусь двигаться в сторону отмены смертной казни. Создание все большего вакуума справедливости и верховенства права в стране является достаточной причиной для введения моратория", - заявил посол ЕС в республике Дирк Шубель в видео, размещенном на странице представительства ЕС в республике в Facebook  в воскресенье.

Шубель напомнил, что Беларусь остаётся единственной страной в Европе, в которой применяется смертная казнь. По словам дипломата, "власти всегда скупо сообщали о казнях, однако в последнее время эта процедура стала еще более секретной".

"Мир сформулировал дюжину весомых аргументов против смертной казни, поэтому, наряду с пытками и рабством, она должна быть безвозвратно исключена из систем правосудия всех обществ, включая, конечно, и беларусское", - считает Шубель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция будет бороться за отмену смертной казни во всем мире, - Макрон

Беларусь остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда о смертной казни приводится в исполнение через расстрел.

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с беларусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.

Беларусь (7898) смертная казнь (109) Евросоюз (17139)


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Топ комментарии
+5
От подобається цим ідіотам об стіну горохом кидатися...
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11.10.2021 07:42
+2
это какой-то сюр! вы кого призываете? диктатора-убийцу, силой захватившего власть и использующего смерть как важнейший рычаг влияния на народ-заложник. что происходит с Европой?
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11.10.2021 08:30
+1
И чтоб в польских пограничников не стреляли надо еще попризывать.
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11.10.2021 07:39
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И чтоб в польских пограничников не стреляли надо еще попризывать.
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11.10.2021 07:39 Ответить
От подобається цим ідіотам об стіну горохом кидатися...
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11.10.2021 07:42 Ответить
Озабоченость хоть выразили?
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11.10.2021 07:43 Ответить
Ага, левой и правой рукой, по два раза.
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11.10.2021 08:41 Ответить
Прикольно то, что у нас тут 73% за смертную казнь.
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11.10.2021 07:56 Ответить
это какой-то сюр! вы кого призываете? диктатора-убийцу, силой захватившего власть и использующего смерть как важнейший рычаг влияния на народ-заложник. что происходит с Европой?
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11.10.2021 08:30 Ответить
Ніякого скасування смертної кари! Тим більше в Білорусі. Після народного трибуналу потрібно швидко і формально з дотриманням процедури розстріляти Лукашенка, Караєва, Тєртєля та інших негідників. Якщо розмазувати соплі як це роблять Вячорка, Путіло та інші шанувальники ліво-ліберальної євробюрокатичної балаканини - владу в Білорусі підбере хтось гірший за Лукашенка
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11.10.2021 09:18 Ответить
Навпаки - такий вид покарання потрібно запровадити і на Україні. І крім вбивць та різних маньяків - вішати ще і корупціонерів.
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11.10.2021 09:53 Ответить
які ж мерзенні покидьки....ЄС

закликають вони...кого закликають?!

Лукашенка котрого не визнають?чи кого ?!...

повії....
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11.10.2021 10:30 Ответить
А Байдена вже закликали? Відмінив? Чи сцикотно?
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11.10.2021 17:48 Ответить
 
 