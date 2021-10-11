Підстав достатньо: Євросоюз закликає Білорусь скасувати смертну кару

Європейський Союз закликає Білорусь ухвалити рішення про скасування смертної кари.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми закликаємо Білорусь рухатися в бік скасування смертної кари. Створення дедалі більшого вакууму справедливості і верховенства права в країні є достатньою причиною для введення мораторію", - заявив посол ЄС у республіці Дірк Шубель на відео, розміщеному на сторінці представництва ЄС у республіці у Facebook у неділю.

Шубель нагадав, що Білорусь залишається єдиною країною в Європі, в якій застосовується смертна кара. За словами дипломата, "влада завжди скупо повідомляла про страти, проте останнім часом ця процедура стала ще більш секретною".

"Світ сформулював дюжину вагомих аргументів проти смертної кари, тому, поряд з тортурами і рабством, вона має бути безповоротно виключена з систем правосуддя усіх спільнот, включно, звичайно, і білоруської", - вважає Шубель.

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Білорусь залишається єдиною країною в Європі і на просторі СНД, де зберігається смертна кара, яка відповідно до Конституції застосовується як виняткова міра покарання за особливо тяжкі злочини. Вирок суду про смертну кару виконується через розстріл.

Родичам смертників, як правило, не повідомляють про розстріл і не надають останнього побачення перед стратою. Відповідно до білоруського законодавства, тіла розстріляних не видаються родичам для поховання, а місце їх поховання не повідомляється.

Смертну кару в республіці засуджують ЄС, ОБСЄ і низка міжнародних організацій.