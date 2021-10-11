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Підстав достатньо: Євросоюз закликає Білорусь скасувати смертну кару

Підстав достатньо: Євросоюз закликає Білорусь скасувати смертну кару

Європейський Союз закликає Білорусь ухвалити рішення про скасування смертної кари.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми закликаємо Білорусь рухатися в бік скасування смертної кари. Створення дедалі більшого вакууму справедливості і верховенства права в країні є достатньою причиною для введення мораторію", - заявив посол ЄС у республіці Дірк Шубель на відео, розміщеному на сторінці представництва ЄС у республіці у Facebook у неділю.

Шубель нагадав, що Білорусь залишається єдиною країною в Європі, в якій застосовується смертна кара. За словами дипломата, "влада завжди скупо повідомляла про страти, проте останнім часом ця процедура стала ще більш секретною".

"Світ сформулював дюжину вагомих аргументів проти смертної кари, тому, поряд з тортурами і рабством, вона має бути безповоротно виключена з систем правосуддя усіх спільнот, включно, звичайно, і білоруської", - вважає Шубель.

Також читайте: Франція буде боротися за скасування смертної кари у всьому світі, - Макрон

Білорусь залишається єдиною країною в Європі і на просторі СНД, де зберігається смертна кара, яка відповідно до Конституції застосовується як виняткова міра покарання за особливо тяжкі злочини. Вирок суду про смертну кару виконується через розстріл.

Родичам смертників, як правило, не повідомляють про розстріл і не надають останнього побачення перед стратою. Відповідно до білоруського законодавства, тіла розстріляних не видаються родичам для поховання, а місце їх поховання не повідомляється.

Смертну кару в республіці засуджують ЄС, ОБСЄ і низка міжнародних організацій.

Автор: 

Білорусь (7937) смертна кара (59) Євросоюз (13434)


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Топ коментарі
+5
От подобається цим ідіотам об стіну горохом кидатися...
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11.10.2021 07:42
+2
это какой-то сюр! вы кого призываете? диктатора-убийцу, силой захватившего власть и использующего смерть как важнейший рычаг влияния на народ-заложник. что происходит с Европой?
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11.10.2021 08:30
+1
И чтоб в польских пограничников не стреляли надо еще попризывать.
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11.10.2021 07:39
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И чтоб в польских пограничников не стреляли надо еще попризывать.
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11.10.2021 07:39 Відповісти
От подобається цим ідіотам об стіну горохом кидатися...
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11.10.2021 07:42 Відповісти
Озабоченость хоть выразили?
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11.10.2021 07:43 Відповісти
Ага, левой и правой рукой, по два раза.
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11.10.2021 08:41 Відповісти
Прикольно то, что у нас тут 73% за смертную казнь.
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11.10.2021 07:56 Відповісти
это какой-то сюр! вы кого призываете? диктатора-убийцу, силой захватившего власть и использующего смерть как важнейший рычаг влияния на народ-заложник. что происходит с Европой?
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11.10.2021 08:30 Відповісти
Ніякого скасування смертної кари! Тим більше в Білорусі. Після народного трибуналу потрібно швидко і формально з дотриманням процедури розстріляти Лукашенка, Караєва, Тєртєля та інших негідників. Якщо розмазувати соплі як це роблять Вячорка, Путіло та інші шанувальники ліво-ліберальної євробюрокатичної балаканини - владу в Білорусі підбере хтось гірший за Лукашенка
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11.10.2021 09:18 Відповісти
Навпаки - такий вид покарання потрібно запровадити і на Україні. І крім вбивць та різних маньяків - вішати ще і корупціонерів.
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11.10.2021 09:53 Відповісти
які ж мерзенні покидьки....ЄС

закликають вони...кого закликають?!

Лукашенка котрого не визнають?чи кого ?!...

повії....
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11.10.2021 10:30 Відповісти
А Байдена вже закликали? Відмінив? Чи сцикотно?
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11.10.2021 17:48 Відповісти
 
 