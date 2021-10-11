Три человека погибли из-за пожара в частном доме на Николаевщине, - ГСЧС
Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Николаевской области.
Как инфирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-служба ГСЧС.
По данным ведомства, 10 октября от Нацполиции в ГСЧС поступила информация, что в пгт Березнеговатое Баштанского района в одноэтажном частном жилом доме обнаружены тела 3-х человек.
Во время осмотра места происшествия установлено, что огнем уничтожена кровать на площади 2 м2, пожар самоликвидировался.
Подразделения ГСЧС не привлекались.
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