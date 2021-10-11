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Три человека погибли из-за пожара в частном доме на Николаевщине, - ГСЧС

Три человека погибли из-за пожара в частном доме на Николаевщине, - ГСЧС

Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Николаевской области.

Как инфирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, 10 октября от Нацполиции в ГСЧС поступила информация, что в пгт Березнеговатое Баштанского района в одноэтажном частном жилом доме обнаружены тела 3-х человек.

Во время осмотра места происшествия установлено, что огнем уничтожена кровать на площади 2 м2, пожар самоликвидировался.

Подразделения ГСЧС не привлекались.

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пожар (5954) смерть (9229) ГСЧС (4977)


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Пришло время холодов - начали гибнуть люди от обогрева
В Словакии только цыгане иногда ( редко)гибнут от обогрева из-за своей дикости .
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11.10.2021 08:04 Ответить
І чим же так обігрівали ліжко, що воно загорілося?
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11.10.2021 08:09 Ответить
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11.10.2021 08:23 Ответить
Єдина версія - куріння по п"янці у ліжку!
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11.10.2021 08:16 Ответить
 
 