Три человека погибли из-за пожара в частном доме на Николаевщине, - ГСЧС

Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Николаевской области.

Как инфирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, 10 октября от Нацполиции в ГСЧС поступила информация, что в пгт Березнеговатое Баштанского района в одноэтажном частном жилом доме обнаружены тела 3-х человек.

Во время осмотра места происшествия установлено, что огнем уничтожена кровать на площади 2 м2, пожар самоликвидировался.

Подразделения ГСЧС не привлекались.

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