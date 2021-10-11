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Три людини загинули внаслідок пожежі в приватному будинку на Миколаївщині, - ДСНС

Три людини загинули внаслідок пожежі в приватному будинку на Миколаївщині, - ДСНС

Три людини загинули внаслідок пожежі в приватному будинку в Миколаївській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

За даними відомства, 10 жовтня від Нацполіції до ДСНС надійшла інформація, що в смт Березнегувате Баштанського району в одноповерховому приватному житловому будинку виявлено тіла трьох осіб.

Під час огляду місця події встановлено, що вогнем знищено ліжко на площі 2 м2, пожежа самоліквідувалася.

Підрозділи ДСНС не залучалися.

Також дивіться: Вночі в житловому будинку на Дніпропетровщині сталася пожежа: врятовано 9 осіб, зокрема двох дітей, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

пожежа (4336) смерть (6757) ДСНС (5116)


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Пришло время холодов - начали гибнуть люди от обогрева
В Словакии только цыгане иногда ( редко)гибнут от обогрева из-за своей дикости .
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11.10.2021 08:04 Відповісти
І чим же так обігрівали ліжко, що воно загорілося?
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11.10.2021 08:09 Відповісти
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11.10.2021 08:23 Відповісти
Єдина версія - куріння по п"янці у ліжку!
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11.10.2021 08:16 Відповісти
 
 