Три людини загинули внаслідок пожежі в приватному будинку на Миколаївщині, - ДСНС
Три людини загинули внаслідок пожежі в приватному будинку в Миколаївській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.
За даними відомства, 10 жовтня від Нацполіції до ДСНС надійшла інформація, що в смт Березнегувате Баштанського району в одноповерховому приватному житловому будинку виявлено тіла трьох осіб.
Під час огляду місця події встановлено, що вогнем знищено ліжко на площі 2 м2, пожежа самоліквідувалася.
Підрозділи ДСНС не залучалися.
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В Словакии только цыгане иногда ( редко)гибнут от обогрева из-за своей дикости .