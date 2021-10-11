Три людини загинули внаслідок пожежі в приватному будинку на Миколаївщині, - ДСНС

Три людини загинули внаслідок пожежі в приватному будинку в Миколаївській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

За даними відомства, 10 жовтня від Нацполіції до ДСНС надійшла інформація, що в смт Березнегувате Баштанського району в одноповерховому приватному житловому будинку виявлено тіла трьох осіб.

Під час огляду місця події встановлено, що вогнем знищено ліжко на площі 2 м2, пожежа самоліквідувалася.

Підрозділи ДСНС не залучалися.

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