Дело Шеремета могут отправить на новое рассмотрение, - замглавы МВД Енин
Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета могут отправить на новое рассмотрение.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
По его словам, на сегодняшний момент дело действительно за судом.
"Соответственно, в зависимости от результата, будут применены механизмы, предусмотренные УПК. Идет ли речь об определении меры наказания и его отбывании, или об оправдательном приговоре и начале тех или иных гражданско-правовых исков, направленных на компенсацию ущерба", - заявил Енин.
Он также сообщил, что Уголовно-процессуальный кодекс Украины предусматривает возможность принятия того или иного решения как судом первой инстанции, второй или Верховным судом.
"В том числе и отправить дело на новое рассмотрение", - добавил замглавы МВД.
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или об оправдательном приговоре и начале тех или иных гражданско-правовых исков, направленных на компенсацию ущерба", - заявил Енин. Источник:
Они и так уже обгадились по полной - с вагнергейтом (гос. измена) + офшоры с краденными из Привата миллионами.
А тут, прикинь, еще и обсер с делом Шеремета (после того, как нелох официально на камеры кукарекал, что "преступники" пойманы, и на сегодняшний день они уже отсидели дохрена времени ни за что без всяких доказательств)..
у полшестого и так дупло дымится (уже тлеет, скоро будет жестко полыхать))
По вбивству Шеремета-відновити версії, які були на початку розслідування:
1. Теракт здійснили ФСБ через найманців в Україні;
2. Теракт здійснили спецслужби Білорусі.
Думаю, доступно на их сайте.
Шеремета вызвали из квартиры и он в спортивных брюках, майке и тапочках тер с Билецким на скамейке возле дома.
Корреспонденты узнали еще несколько человек возле машины (стояла на дороге), их фамилии не помню.