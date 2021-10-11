Дело Шеремета могут отправить на новое рассмотрение, - замглавы МВД Енин

Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета могут отправить на новое рассмотрение.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

По его словам, на сегодняшний момент дело действительно за судом.

"Соответственно, в зависимости от результата, будут применены механизмы, предусмотренные УПК. Идет ли речь об определении меры наказания и его отбывании, или об оправдательном приговоре и начале тех или иных гражданско-правовых исков, направленных на компенсацию ущерба", - заявил Енин.

Он также сообщил, что Уголовно-процессуальный кодекс Украины предусматривает возможность принятия того или иного решения как судом первой инстанции, второй или Верховным судом.

"В том числе и отправить дело на новое рассмотрение", - добавил замглавы МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Шеремета: С Антоненко сняли электронный браслет и сменили меру пресечения на ночной домашний арест