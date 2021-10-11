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Новости Убийство Шеремета
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Дело Шеремета могут отправить на новое рассмотрение, - замглавы МВД Енин

Дело Шеремета могут отправить на новое рассмотрение, - замглавы МВД Енин

Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета могут отправить на новое рассмотрение.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

По его словам, на сегодняшний момент дело действительно за судом.

"Соответственно, в зависимости от результата, будут применены механизмы, предусмотренные УПК. Идет ли речь об определении меры наказания и его отбывании, или об оправдательном приговоре и начале тех или иных гражданско-правовых исков, направленных на компенсацию ущерба", - заявил Енин.

Он также сообщил, что Уголовно-процессуальный кодекс Украины предусматривает возможность принятия того или иного решения как судом первой инстанции, второй или Верховным судом.

"В том числе и отправить дело на новое рассмотрение", - добавил замглавы МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Шеремета: С Антоненко сняли электронный браслет и сменили меру пресечения на ночной домашний арест

Автор: 

Шеремет Павел (564) Енин Евгений (328)


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Топ комментарии
+17
видимо на большее, у сценаристов квартала, мозгов не хватает
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11.10.2021 09:10
+12
Та просто обосрались в жОПУ с этим делом (как и обычно) - и теперь затягивают время всякими "пересмотрами"..
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11.10.2021 09:16
+11
Твою мать и шо теперь - опять музыканту и хирургу на кичу?
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11.10.2021 09:09
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Твою мать и шо теперь - опять музыканту и хирургу на кичу?
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11.10.2021 09:09 Ответить
видимо на большее, у сценаристов квартала, мозгов не хватает
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11.10.2021 09:10 Ответить
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ ВСЕ КЛЮЧЕВОЕ В КОНЦЕ.....
или об оправдательном приговоре и начале тех или иных гражданско-правовых исков, направленных на компенсацию ущерба", - заявил Енин. Источник:
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11.10.2021 09:34 Ответить
снимут подозрения, так сказать? дай Бог, если до этого дойдет все-таки! только Авакову эти финты прощать нельзя! ну или в качестве компенсации за Антоненко тоже пусть присядет на 505 дней!!!
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11.10.2021 11:55 Ответить
А чо Зерро не причем??? Оно ж громче всех кричало что эти трое убили "мальчика в трусиках"
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11.10.2021 20:04 Ответить
Вообще то прямая юридическая ответственность натминистре МВД! А у зелебоба только политическая((
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11.10.2021 20:18 Ответить
Тут важно, чтоб зеля это взял под личный контроль...
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11.10.2021 09:10 Ответить
Если бы это взял под личный контроль Лукашенко, тогда бы преступники точно не были наказаны.
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11.10.2021 09:21 Ответить
Та просто обосрались в жОПУ с этим делом (как и обычно) - и теперь затягивают время всякими "пересмотрами"..
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11.10.2021 09:16 Ответить
Та винесіть виправдовувальний вирок, не мучте людей і себе! А справу туди, звідки надійшла!
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11.10.2021 09:18 Ответить
Та не могут они))

Они и так уже обгадились по полной - с вагнергейтом (гос. измена) + офшоры с краденными из Привата миллионами.

А тут, прикинь, еще и обсер с делом Шеремета (после того, как нелох официально на камеры кукарекал, что "преступники" пойманы, и на сегодняшний день они уже отсидели дохрена времени ни за что без всяких доказательств)..

у полшестого и так дупло дымится (уже тлеет, скоро будет жестко полыхать))
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11.10.2021 09:29 Ответить
А хто його тягнув на той брифінг, поперся як "дурне в турне"!
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11.10.2021 10:00 Ответить
так акваков сказал зелику: пошли, есть классная тема! там все четко и понятно, пропиаришься и снимешь зачетный видосик! ну и сняли))))))))))
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11.10.2021 11:53 Ответить
А їі шо, вже осудили?
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11.10.2021 09:30 Ответить
Лишь бы снова пронесло и не обвинили Лукашенко!
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11.10.2021 09:19 Ответить
Після цього фігуранти справи мають вести себе вкрай обережно, а то в Києві діє "методонне кафе", скажуть, що самі вживали. Немає людини-немає справи. Зелені навіть свої помилки не можуть по людські визнати-будуть і надалі ліпувати. А було би справедливо - винести навіть на цій стадії виправдальний вирок, направити матеріали в ДБР чи прокуратуру для порушення справи відносно осіб, що сфальшували справу та встановити замовника цієї справи. Не будуть виходити "активісти" і нацсуки з лозунгами "хто замовив невинних у вбивстві Шеремета?".
По вбивству Шеремета-відновити версії, які були на початку розслідування:
1. Теракт здійснили ФСБ через найманців в Україні;
2. Теракт здійснили спецслужби Білорусі.
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11.10.2021 09:26 Ответить
во 2 пункте добавить ПО УКАЗАНИЮ ФСБ
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11.10.2021 09:51 Ответить
хотя, все и так знают, что КГБ Беларуси - это филиал ФСБ *********
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11.10.2021 09:52 Ответить
даже обидно за свой народ ибо нам все время подтягивают каких-то -героев-сомнительных-скрябин-работавший на РЕГОВ-шеремет,бузина,рабовшие на проруские силы и даже извените гонгадзе работавший с полит пронститутом и прорусполитиком морозом-именно это существо ребилитировало запрещенную комунистическую партию УКРАИНЫ-поэтому у нас появились тимошенко,симоменко.витренко,порошенко а НЕТ ТАКИХ ПОЛИТСИЛ КАК В ПОЛЬШЕ ИЛИ ПРИБАЛТИКЕ_ДУМАЙТЕ САМИ
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11.10.2021 09:39 Ответить
а что ты имеешь против Скрябина, мразь??
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11.10.2021 09:50 Ответить
Против шлюхи, да разве что проттв ее расценок
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11.10.2021 10:20 Ответить
То , что Шеремет перед смертью несколько часов имел терки с Билецким, а в это время десяток нацжен крутились вокруг его машины - знает весь мир, кроме следствия?
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11.10.2021 09:42 Ответить
откуда инфа? можно поподробнее?
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11.10.2021 09:53 Ответить
Телеканал Новое Время демонстрировал целое видео камер наблюдения некоторое время назад, кажись на годовщину события.
Думаю, доступно на их сайте.
Шеремета вызвали из квартиры и он в спортивных брюках, майке и тапочках тер с Билецким на скамейке возле дома.
Корреспонденты узнали еще несколько человек возле машины (стояла на дороге), их фамилии не помню.
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11.10.2021 10:04 Ответить
не нашел. можно ссылку?
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11.10.2021 11:49 Ответить
после того, как следствие вышло само на себя, решили дело отправить на новое рассмотрение ...
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11.10.2021 09:51 Ответить
Може новий міністр проведе ще один брифінг по цій справі.
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11.10.2021 10:02 Ответить
Як на мене, то зараз заявлять, що відкрились нові факти і трійця невинна. Мабуть і матеріальну компенсацію виплатять ... не Аваков з ВАЗеленським, а з бюджету.
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11.10.2021 10:47 Ответить
Граждан Украины больше интересует вопрос: А куда отправят тварей, которые это дело состряпали?
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11.10.2021 10:48 Ответить
могут на лечение, в казино королевства Монако например)))))
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11.10.2021 11:52 Ответить
Да, в этом и беда. И пока мы сами свои жопы с диванов не поднимем, ничего на этой территории суши не изменится.
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11.10.2021 13:09 Ответить
зеленский подонок, мусора мрази
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11.10.2021 11:27 Ответить
Ну, і які висновки будуть у випадку виправдального вироку і вимог компенсації, тим, хто вів усю цю справу роками? Хтось отримував зарпалту, премії, підвищення та звання доки діло знаходилося в ступорі. Витрачалися величезні кошти на якісь експертизи, які не мали за мету знайти виконавців але довести винуватість. Хтось має за це відповісти?
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11.10.2021 13:23 Ответить
 
 