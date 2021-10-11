Справу Шеремета можуть відправити на новий розгляд, - заступник голови МВС Єнін

Справу про вбивство журналіста Павла Шеремета можуть відправити на новий розгляд.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

За його словами, на сьогодні справа дійсно за судом.

"Відповідно, залежно від результату, будуть застосовані механізми, передбачені КПК. Або мова йде про визначення заходів покарання і його відбування, або про виправдувальний вирок і початок тих чи інших цивільно-правових позовів, спрямованих на компенсацію збитку", - заявив Єнін.

Він також повідомив, що Кримінально-процесуальний кодекс України передбачає можливість прийняття того чи іншого рішення як судом першої інстанції, другої або Верховним судом.

"У тому числі і відправити справу на новий розгляд", - додав він.

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