Справу Шеремета можуть відправити на новий розгляд, - заступник голови МВС Єнін
Справу про вбивство журналіста Павла Шеремета можуть відправити на новий розгляд.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.
За його словами, на сьогодні справа дійсно за судом.
"Відповідно, залежно від результату, будуть застосовані механізми, передбачені КПК. Або мова йде про визначення заходів покарання і його відбування, або про виправдувальний вирок і початок тих чи інших цивільно-правових позовів, спрямованих на компенсацію збитку", - заявив Єнін.
Він також повідомив, що Кримінально-процесуальний кодекс України передбачає можливість прийняття того чи іншого рішення як судом першої інстанції, другої або Верховним судом.
"У тому числі і відправити справу на новий розгляд", - додав він.
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или об оправдательном приговоре и начале тех или иных гражданско-правовых исков, направленных на компенсацию ущерба", - заявил Енин. Источник:
Они и так уже обгадились по полной - с вагнергейтом (гос. измена) + офшоры с краденными из Привата миллионами.
А тут, прикинь, еще и обсер с делом Шеремета (после того, как нелох официально на камеры кукарекал, что "преступники" пойманы, и на сегодняшний день они уже отсидели дохрена времени ни за что без всяких доказательств)..
у полшестого и так дупло дымится (уже тлеет, скоро будет жестко полыхать))
По вбивству Шеремета-відновити версії, які були на початку розслідування:
1. Теракт здійснили ФСБ через найманців в Україні;
2. Теракт здійснили спецслужби Білорусі.
Думаю, доступно на их сайте.
Шеремета вызвали из квартиры и он в спортивных брюках, майке и тапочках тер с Билецким на скамейке возле дома.
Корреспонденты узнали еще несколько человек возле машины (стояла на дороге), их фамилии не помню.