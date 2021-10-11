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Новини Убивство Шеремета
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Справу Шеремета можуть відправити на новий розгляд, - заступник голови МВС Єнін

Справу Шеремета можуть відправити на новий розгляд, - заступник голови МВС Єнін

Справу про вбивство журналіста Павла Шеремета можуть відправити на новий розгляд.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

За його словами, на сьогодні справа дійсно за судом.

"Відповідно, залежно від результату, будуть застосовані механізми, передбачені КПК. Або мова йде про визначення заходів покарання і його відбування, або про виправдувальний вирок і початок тих чи інших цивільно-правових позовів, спрямованих на компенсацію збитку", - заявив Єнін.

Він також повідомив, що Кримінально-процесуальний кодекс України передбачає можливість прийняття того чи іншого рішення як судом першої інстанції, другої або Верховним судом.

"У тому числі і відправити справу на новий розгляд", - додав він.

Також читайте: Справа Шеремета: З Антоненка зняли електронний браслет і змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт

Автор: 

Шеремет Павло (520) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+17
видимо на большее, у сценаристов квартала, мозгов не хватает
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11.10.2021 09:10
+12
Та просто обосрались в жОПУ с этим делом (как и обычно) - и теперь затягивают время всякими "пересмотрами"..
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11.10.2021 09:16
+11
Твою мать и шо теперь - опять музыканту и хирургу на кичу?
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11.10.2021 09:09
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Твою мать и шо теперь - опять музыканту и хирургу на кичу?
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11.10.2021 09:09 Відповісти
видимо на большее, у сценаристов квартала, мозгов не хватает
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11.10.2021 09:10 Відповісти
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ ВСЕ КЛЮЧЕВОЕ В КОНЦЕ.....
или об оправдательном приговоре и начале тех или иных гражданско-правовых исков, направленных на компенсацию ущерба", - заявил Енин. Источник:
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11.10.2021 09:34 Відповісти
снимут подозрения, так сказать? дай Бог, если до этого дойдет все-таки! только Авакову эти финты прощать нельзя! ну или в качестве компенсации за Антоненко тоже пусть присядет на 505 дней!!!
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11.10.2021 11:55 Відповісти
А чо Зерро не причем??? Оно ж громче всех кричало что эти трое убили "мальчика в трусиках"
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11.10.2021 20:04 Відповісти
Вообще то прямая юридическая ответственность натминистре МВД! А у зелебоба только политическая((
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11.10.2021 20:18 Відповісти
Тут важно, чтоб зеля это взял под личный контроль...
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11.10.2021 09:10 Відповісти
Если бы это взял под личный контроль Лукашенко, тогда бы преступники точно не были наказаны.
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11.10.2021 09:21 Відповісти
Та просто обосрались в жОПУ с этим делом (как и обычно) - и теперь затягивают время всякими "пересмотрами"..
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11.10.2021 09:16 Відповісти
Та винесіть виправдовувальний вирок, не мучте людей і себе! А справу туди, звідки надійшла!
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11.10.2021 09:18 Відповісти
Та не могут они))

Они и так уже обгадились по полной - с вагнергейтом (гос. измена) + офшоры с краденными из Привата миллионами.

А тут, прикинь, еще и обсер с делом Шеремета (после того, как нелох официально на камеры кукарекал, что "преступники" пойманы, и на сегодняшний день они уже отсидели дохрена времени ни за что без всяких доказательств)..

у полшестого и так дупло дымится (уже тлеет, скоро будет жестко полыхать))
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11.10.2021 09:29 Відповісти
А хто його тягнув на той брифінг, поперся як "дурне в турне"!
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11.10.2021 10:00 Відповісти
так акваков сказал зелику: пошли, есть классная тема! там все четко и понятно, пропиаришься и снимешь зачетный видосик! ну и сняли))))))))))
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11.10.2021 11:53 Відповісти
А їі шо, вже осудили?
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11.10.2021 09:30 Відповісти
Лишь бы снова пронесло и не обвинили Лукашенко!
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11.10.2021 09:19 Відповісти
Після цього фігуранти справи мають вести себе вкрай обережно, а то в Києві діє "методонне кафе", скажуть, що самі вживали. Немає людини-немає справи. Зелені навіть свої помилки не можуть по людські визнати-будуть і надалі ліпувати. А було би справедливо - винести навіть на цій стадії виправдальний вирок, направити матеріали в ДБР чи прокуратуру для порушення справи відносно осіб, що сфальшували справу та встановити замовника цієї справи. Не будуть виходити "активісти" і нацсуки з лозунгами "хто замовив невинних у вбивстві Шеремета?".
По вбивству Шеремета-відновити версії, які були на початку розслідування:
1. Теракт здійснили ФСБ через найманців в Україні;
2. Теракт здійснили спецслужби Білорусі.
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11.10.2021 09:26 Відповісти
во 2 пункте добавить ПО УКАЗАНИЮ ФСБ
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11.10.2021 09:51 Відповісти
хотя, все и так знают, что КГБ Беларуси - это филиал ФСБ *********
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11.10.2021 09:52 Відповісти
даже обидно за свой народ ибо нам все время подтягивают каких-то -героев-сомнительных-скрябин-работавший на РЕГОВ-шеремет,бузина,рабовшие на проруские силы и даже извените гонгадзе работавший с полит пронститутом и прорусполитиком морозом-именно это существо ребилитировало запрещенную комунистическую партию УКРАИНЫ-поэтому у нас появились тимошенко,симоменко.витренко,порошенко а НЕТ ТАКИХ ПОЛИТСИЛ КАК В ПОЛЬШЕ ИЛИ ПРИБАЛТИКЕ_ДУМАЙТЕ САМИ
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11.10.2021 09:39 Відповісти
а что ты имеешь против Скрябина, мразь??
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11.10.2021 09:50 Відповісти
Против шлюхи, да разве что проттв ее расценок
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11.10.2021 10:20 Відповісти
То , что Шеремет перед смертью несколько часов имел терки с Билецким, а в это время десяток нацжен крутились вокруг его машины - знает весь мир, кроме следствия?
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11.10.2021 09:42 Відповісти
откуда инфа? можно поподробнее?
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11.10.2021 09:53 Відповісти
Телеканал Новое Время демонстрировал целое видео камер наблюдения некоторое время назад, кажись на годовщину события.
Думаю, доступно на их сайте.
Шеремета вызвали из квартиры и он в спортивных брюках, майке и тапочках тер с Билецким на скамейке возле дома.
Корреспонденты узнали еще несколько человек возле машины (стояла на дороге), их фамилии не помню.
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11.10.2021 10:04 Відповісти
не нашел. можно ссылку?
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11.10.2021 11:49 Відповісти
после того, как следствие вышло само на себя, решили дело отправить на новое рассмотрение ...
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11.10.2021 09:51 Відповісти
Може новий міністр проведе ще один брифінг по цій справі.
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11.10.2021 10:02 Відповісти
Як на мене, то зараз заявлять, що відкрились нові факти і трійця невинна. Мабуть і матеріальну компенсацію виплатять ... не Аваков з ВАЗеленським, а з бюджету.
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11.10.2021 10:47 Відповісти
Граждан Украины больше интересует вопрос: А куда отправят тварей, которые это дело состряпали?
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11.10.2021 10:48 Відповісти
могут на лечение, в казино королевства Монако например)))))
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11.10.2021 11:52 Відповісти
Да, в этом и беда. И пока мы сами свои жопы с диванов не поднимем, ничего на этой территории суши не изменится.
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11.10.2021 13:09 Відповісти
зеленский подонок, мусора мрази
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11.10.2021 11:27 Відповісти
Ну, і які висновки будуть у випадку виправдального вироку і вимог компенсації, тим, хто вів усю цю справу роками? Хтось отримував зарпалту, премії, підвищення та звання доки діло знаходилося в ступорі. Витрачалися величезні кошти на якісь експертизи, які не мали за мету знайти виконавців але довести винуватість. Хтось має за це відповісти?
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11.10.2021 13:23 Відповісти
 
 