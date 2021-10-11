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Новости Коронавирус и карантин
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Нынешняя волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, - Ляшко

Нынешняя волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, - Ляшко

Сегодня 95% всех выявленных случаев заражений коронавирусом в Украине приходятся на штамм "Дельта".

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы Минздрава, сейчас одной из ближайших к "красной" зоне повышенной опасности является Херсонская область.

"Сначала значительный рост нынешней волны был в западных областях, и мы думали, что будет повторение ситуации осени 2020 года и весны 2021-го. Но сейчас мы видим, что Черновицкая область, которая самая первая "загорелась" в новой волне, уже стабилизировалась. А вот восточные и южные области дают прирост", - объяснил министр.

По словам Ляшко, нынешняя волна заражений в Украине началась раньше, чем прогнозировали в министерстве, и по своей интенсивности она уже приближается к показателям осени 2020-го.

"Новая циркуляция вируса, которая и привела к этой волне, прежде всего ищет иммунонезащищенных людей - тех, кто не переболел COVID-19, или тех, кто не вакцинирован", - подчеркнул глава Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав утвердил перечень профессий, для представителей которых прививка против COVID-19 является обязательной

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Чому раніше? Все йде по плану. Побільше концертів ворожих до України півців і півчих та побільше ходів з багатотисячними ходунами московської церкви під проводом фсб московії. Вонир з двох боків заганяють "дельту" в Україну.
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11.10.2021 09:51
+1
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11.10.2021 09:45
+1
Ляшко , поднимите вопрос о визах с рашей , Беларусью и другими пост совковыми странами - ВСЯ ЗАРАЗА ИДЁТ ОТ НИХ
- менталитет такой
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11.10.2021 10:05
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да и пох уже всем! какая разница от чего подыхать, от вируса, от голода, или от холода.. от перемены мет слагаемых результат не меняется..............
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11.10.2021 09:40 Ответить
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11.10.2021 09:45 Ответить
Чому раніше? Все йде по плану. Побільше концертів ворожих до України півців і півчих та побільше ходів з багатотисячними ходунами московської церкви під проводом фсб московії. Вонир з двох боків заганяють "дельту" в Україну.
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11.10.2021 09:51 Ответить
У ляжка є свій план! Кожен баран мусить мати свій план. А факт хронічної ідіотії важко приховати ,навіть якщо займаєш крісло міністра охорони від здоровя!
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11.10.2021 09:59 Ответить
Ляшко , поднимите вопрос о визах с рашей , Беларусью и другими пост совковыми странами - ВСЯ ЗАРАЗА ИДЁТ ОТ НИХ
- менталитет такой
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11.10.2021 10:05 Ответить
Та да, минут на сорок раньше волна началась, а то и на час. Шо вы там мелете, в своем МОЗе? Какой... редиска вам прогнозы делает? А вы по этим прогнозам готовитесь к чему-то, планы борьбы составляете. Потомы вы вечно в жопе, вечно опаздываете реагировать на реальную угрозу. Потому и цифры заболеваемости и смертности у нас вечно в тройке лидеров.
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11.10.2021 10:10 Ответить
Всплеск заболеваемости повторяет покуда осеннюю картину прошлого года. Только на уровень пикового значения прошлого года выходит раньше где-то на месяц..
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11.10.2021 10:16 Ответить
Ну, раніше почалась - раніше і закінчиться.
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11.10.2021 10:12 Ответить
И поэтому что? Вы опять не готовы?
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11.10.2021 10:29 Ответить
В переводе на общепонятный: Лизожопые шавки на местах в угоду центральной власти и их заокеанским хозяевам начали нагнетать обстановку и кормить умственно-отсталое население липовой статистикой т.н. заболеваний COVID-19 немножко раньше срока (ещё в августе, когда эти потуги вызывали недоумение даже у свято верующих в Великий Ковид). Но на сегодняшний день всё уже согласно графика и методичек ВОЗ. 7 500 000 дебилов уже превратили себя в ГМО, имбецилы подтягиваются...
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11.10.2021 10:40 Ответить
"Это их худые черти мутят воду во пруду, Это всё придумал Черчилль в восемнадцатом году! (с)
Классика. Прямо с тебя писали.
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11.10.2021 12:30 Ответить
Не знаю, на что тебе Володя "насцали", но то, что сам отрабатываешь 30 сребреников, видно невооруженным взглядом. И понятно, что когда собственных мыслей в помине нет, - пользуются цитатами...
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11.10.2021 12:48 Ответить
Продолжу твою "гениальную логику":
когда собственных мыслей в помине нет, - пользуются цитатами...
когда не умеют считать в уме - пользуются калькулятором
когда не умеют ходить - пользуются автомобилями
когда не умеют петь - слушают музыку

Таблеточки не забывай принимать, гений ...
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11.10.2021 12:55 Ответить
Одни у тебя шаблоны, маленький ты глупый поросёночек. Такое впечатление, что ты с памперсов ещё не вылез.
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11.10.2021 13:04 Ответить
Боюсь спросить: А земля-то круглая? Или массонский заговор?
Ты сделал мне день! Давно так не ржал.
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11.10.2021 13:09 Ответить
Ты же сам себя не сдавай... А то сознаешься, что в фундаментальных вопросах бытия ещё полный профан, и просишь растолковать тебе, несмышлёнышу, их суть... Да, и на здоровье, кушай не обляпайся...
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11.10.2021 13:16 Ответить
Мильйони обширяних, а велике спасіння знов відкладається. Все ще гірше, ніж в минулому році, коли вакцинованих взагалі не було. Начхав вірус на стадо ідіотів і їх віру во всемогутні щеплення.
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11.10.2021 10:43 Ответить
 
 