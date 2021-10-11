Нынешняя волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, - Ляшко

Сегодня 95% всех выявленных случаев заражений коронавирусом в Украине приходятся на штамм "Дельта".

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы Минздрава, сейчас одной из ближайших к "красной" зоне повышенной опасности является Херсонская область.

"Сначала значительный рост нынешней волны был в западных областях, и мы думали, что будет повторение ситуации осени 2020 года и весны 2021-го. Но сейчас мы видим, что Черновицкая область, которая самая первая "загорелась" в новой волне, уже стабилизировалась. А вот восточные и южные области дают прирост", - объяснил министр.

По словам Ляшко, нынешняя волна заражений в Украине началась раньше, чем прогнозировали в министерстве, и по своей интенсивности она уже приближается к показателям осени 2020-го.

"Новая циркуляция вируса, которая и привела к этой волне, прежде всего ищет иммунонезащищенных людей - тех, кто не переболел COVID-19, или тех, кто не вакцинирован", - подчеркнул глава Минздрава.

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