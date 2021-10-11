Нинішня хвиля COVID-19 в Україні почалася раніше, ніж прогнозували, - Ляшко

Сьогодні 95% усіх виявлених випадків заражень коронавірусом в Україні припадають на штам "Дельта".

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави МОЗ, зараз однією з найближчих до "червоної" зони підвищеної небезпеки є Херсонська область.

"Спочатку значне зростання нинішньої хвилі було в західних областях, і ми думали, що буде повторення ситуації осені 2020 року і весни 2021-го. Але зараз ми бачимо, що Чернівецька область, яка найперша "загорілась" у новій хвилі, вже стабілізувалася. А от східні та південні області дають приріст", - пояснив міністр.

За словами Ляшка, нинішня хвиля заражень в Україні почалася раніше, ніж прогнозували в міністерстві, і за своєю інтенсивністю вона вже наближається до показників осені 2020 року.

"Нова циркуляція вірусу, яка і призвела до цієї хвилі, передусім шукає імунонезахищених людей - тобто тих, хто не перехворів на COVID-19, або тих, хто не вакцинований", - наголосив глава МОЗ

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