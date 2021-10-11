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Новини Коронавірус і карантин
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Нинішня хвиля COVID-19 в Україні почалася раніше, ніж прогнозували, - Ляшко

Нинішня хвиля COVID-19 в Україні почалася раніше, ніж прогнозували, - Ляшко

Сьогодні 95% усіх виявлених випадків заражень коронавірусом в Україні припадають на штам "Дельта".

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави МОЗ, зараз однією з найближчих до "червоної" зони підвищеної небезпеки є Херсонська область.

"Спочатку значне зростання нинішньої хвилі було в західних областях, і ми думали, що буде повторення ситуації осені 2020 року і весни 2021-го. Але зараз ми бачимо, що Чернівецька область, яка найперша "загорілась" у новій хвилі, вже стабілізувалася. А от східні та південні області дають приріст", - пояснив міністр.

За словами Ляшка, нинішня хвиля заражень в Україні почалася раніше, ніж прогнозували в міністерстві, і за своєю інтенсивністю вона вже наближається до показників осені 2020 року.

"Нова циркуляція вірусу, яка і призвела до цієї хвилі, передусім шукає імунонезахищених людей - тобто тих, хто не перехворів на COVID-19, або тих, хто не вакцинований", - наголосив глава МОЗ

Також читайте: У МОЗ розповіли, як захиститися від медіанасилля та інформаційного стресу

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Чому раніше? Все йде по плану. Побільше концертів ворожих до України півців і півчих та побільше ходів з багатотисячними ходунами московської церкви під проводом фсб московії. Вонир з двох боків заганяють "дельту" в Україну.
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11.10.2021 09:51
+1
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11.10.2021 09:45
+1
Ляшко , поднимите вопрос о визах с рашей , Беларусью и другими пост совковыми странами - ВСЯ ЗАРАЗА ИДЁТ ОТ НИХ
- менталитет такой
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11.10.2021 10:05
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да и пох уже всем! какая разница от чего подыхать, от вируса, от голода, или от холода.. от перемены мет слагаемых результат не меняется..............
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11.10.2021 09:40 Відповісти
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11.10.2021 09:45 Відповісти
Чому раніше? Все йде по плану. Побільше концертів ворожих до України півців і півчих та побільше ходів з багатотисячними ходунами московської церкви під проводом фсб московії. Вонир з двох боків заганяють "дельту" в Україну.
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11.10.2021 09:51 Відповісти
У ляжка є свій план! Кожен баран мусить мати свій план. А факт хронічної ідіотії важко приховати ,навіть якщо займаєш крісло міністра охорони від здоровя!
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11.10.2021 09:59 Відповісти
Ляшко , поднимите вопрос о визах с рашей , Беларусью и другими пост совковыми странами - ВСЯ ЗАРАЗА ИДЁТ ОТ НИХ
- менталитет такой
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11.10.2021 10:05 Відповісти
Та да, минут на сорок раньше волна началась, а то и на час. Шо вы там мелете, в своем МОЗе? Какой... редиска вам прогнозы делает? А вы по этим прогнозам готовитесь к чему-то, планы борьбы составляете. Потомы вы вечно в жопе, вечно опаздываете реагировать на реальную угрозу. Потому и цифры заболеваемости и смертности у нас вечно в тройке лидеров.
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11.10.2021 10:10 Відповісти
Всплеск заболеваемости повторяет покуда осеннюю картину прошлого года. Только на уровень пикового значения прошлого года выходит раньше где-то на месяц..
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11.10.2021 10:16 Відповісти
Ну, раніше почалась - раніше і закінчиться.
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11.10.2021 10:12 Відповісти
И поэтому что? Вы опять не готовы?
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11.10.2021 10:29 Відповісти
В переводе на общепонятный: Лизожопые шавки на местах в угоду центральной власти и их заокеанским хозяевам начали нагнетать обстановку и кормить умственно-отсталое население липовой статистикой т.н. заболеваний COVID-19 немножко раньше срока (ещё в августе, когда эти потуги вызывали недоумение даже у свято верующих в Великий Ковид). Но на сегодняшний день всё уже согласно графика и методичек ВОЗ. 7 500 000 дебилов уже превратили себя в ГМО, имбецилы подтягиваются...
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11.10.2021 10:40 Відповісти
"Это их худые черти мутят воду во пруду, Это всё придумал Черчилль в восемнадцатом году! (с)
Классика. Прямо с тебя писали.
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11.10.2021 12:30 Відповісти
Не знаю, на что тебе Володя "насцали", но то, что сам отрабатываешь 30 сребреников, видно невооруженным взглядом. И понятно, что когда собственных мыслей в помине нет, - пользуются цитатами...
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11.10.2021 12:48 Відповісти
Продолжу твою "гениальную логику":
когда собственных мыслей в помине нет, - пользуются цитатами...
когда не умеют считать в уме - пользуются калькулятором
когда не умеют ходить - пользуются автомобилями
когда не умеют петь - слушают музыку

Таблеточки не забывай принимать, гений ...
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11.10.2021 12:55 Відповісти
Одни у тебя шаблоны, маленький ты глупый поросёночек. Такое впечатление, что ты с памперсов ещё не вылез.
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11.10.2021 13:04 Відповісти
Боюсь спросить: А земля-то круглая? Или массонский заговор?
Ты сделал мне день! Давно так не ржал.
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11.10.2021 13:09 Відповісти
Ты же сам себя не сдавай... А то сознаешься, что в фундаментальных вопросах бытия ещё полный профан, и просишь растолковать тебе, несмышлёнышу, их суть... Да, и на здоровье, кушай не обляпайся...
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11.10.2021 13:16 Відповісти
Мильйони обширяних, а велике спасіння знов відкладається. Все ще гірше, ніж в минулому році, коли вакцинованих взагалі не було. Начхав вірус на стадо ідіотів і їх віру во всемогутні щеплення.
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11.10.2021 10:43 Відповісти
 
 