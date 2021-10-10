У МОЗ розповіли, як захиститися від медіанасилля та інформаційного стресу
З нагоди Всесвітнього дня психічного здоров'я, який відзначають 10 жовтня, в Міністерстві охорони здоров'я розповіли про вплив інформаційного середовища на психічне здоров'я людини і дали рекомендації щодо захисту від медіанасилля.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу відомства.
Відзначається, що медіанасилля - це візуальне зображення агресивних дій з боку однієї людини (або схожого на нього персонажа) щодо іншої. Основними можливими наслідками впливу медіа, кіно і відеоігор є підвищення рівня агресії, тривожності, страху за власне життя, нормалізація насильства.
"Інтенсивні інформаційні потоки можуть спричиняти стрес та підвищення рівня тривожності. Психологи навіть виділяють окремий його вид - інформаційний, - джерелом розвитку якого є зовнішні повідомлення. Серед основних ознак того, що ви перебуваєте в стані інформаційного стресу, можуть бути: головний біль, невмотивована агресія, втрата зосередженості, занепад загальних сил, постійна потреба стежити за інформаційними подіями, страх перед майбутнім, невпевненість у собі, роздратування", - зазначають у МОЗ.
Психологи рекомендують мінімізувати споживання новин про теракти, погіршення економічного становища, безробіття, фінансової нестабільності і т.і. Вони радять брати об'єктивні дані з різних джерел і інформаційних ресурсів. Зокрема, рекомендують дотримуватися наступних правил інформаційної гігієни:
- перевіряти джерела інформації,
- бути критичним до новин, які швидко поширюються,
- враховувати стилістику, написання новини,
- утримуватися від поширення інформації, якщо прочитали тільки заголовок.
"Варто пам'ятати: ми не можемо повністю відмежуватися від негативних новин або спотвореної інформації, однак попередити медіанасилля можна, споживаючи достовірну, доказову і реальну інформацію", - підсумували в міністерстві.
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а "слуги" ж обещали что весной в последний раз - набрехали опять ))) как всегда !
Нагадаємо, на початку 2021 року Верховна Рада хотіла скасувати переведення на зимовий/літній і встановити на території України єдиний час. Втім, потім від цієї ініціативи відмовились.
я НЕ про конкретно летнее или зимнее время, которое должно было бы остаться в Украине если бы перестали дергать стрелки...
я про то что весной хотели прекратить переводить часы (или перевести их в последний раз) но так не решились... и забрехались...и передумали.... и все !
не про географическое, не про политическое, не про экономическое обоснование этого всего ... только про то что "передумали"...
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и будет вам счастье.