УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10690 відвідувачів онлайн
Новини
3 489 37

У МОЗ розповіли, як захиститися від медіанасилля та інформаційного стресу

У МОЗ розповіли, як захиститися від медіанасилля та інформаційного стресу

З нагоди Всесвітнього дня психічного здоров'я, який відзначають 10 жовтня, в Міністерстві охорони здоров'я розповіли про вплив інформаційного середовища на психічне здоров'я людини і дали рекомендації щодо захисту від медіанасилля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу відомства.

Відзначається, що медіанасилля - це візуальне зображення агресивних дій з боку однієї людини (або схожого на нього персонажа) щодо іншої. Основними можливими наслідками впливу медіа, кіно і відеоігор є підвищення рівня агресії, тривожності, страху за власне життя, нормалізація насильства.

"Інтенсивні інформаційні потоки можуть спричиняти стрес та підвищення рівня тривожності. Психологи навіть виділяють окремий його вид - інформаційний, - джерелом розвитку якого є зовнішні повідомлення. Серед основних ознак того, що ви перебуваєте в стані інформаційного стресу, можуть бути: головний біль, невмотивована агресія, втрата зосередженості, занепад загальних сил, постійна потреба стежити за інформаційними подіями, страх перед майбутнім, невпевненість у собі, роздратування", - зазначають у МОЗ.

Читайте також: Цього року ми почнемо розмову про медіаграмотність, щоб на рівні споживача почати відрізняти фейки, - Ткаченко

Психологи рекомендують мінімізувати споживання новин про теракти, погіршення економічного становища, безробіття, фінансової нестабільності і т.і. Вони радять брати об'єктивні дані з різних джерел і інформаційних ресурсів. Зокрема, рекомендують дотримуватися наступних правил інформаційної гігієни:

- перевіряти джерела інформації,

- бути критичним до новин, які швидко поширюються,

- враховувати стилістику, написання новини,

- утримуватися від поширення інформації, якщо прочитали тільки заголовок.

Читайте також: Зеленський про "розкол" в Україні: Армія показала, що ззовні ворог розвалити країну не може. Подивимося, чи зможемо ми не зруйнувати державу зсередини

"Варто пам'ятати: ми не можемо повністю відмежуватися від негативних новин або спотвореної інформації, однак попередити медіанасилля можна, споживаючи достовірну, доказову і реальну інформацію", - підсумували в міністерстві.

інформаційна війна (360) МОЗ (5393) медіагігієна (13)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Спалити нахєр 1+1, Інтер та іншу подібну медіазвіздоту.
показати весь коментар
10.10.2021 20:29
+10
показати весь коментар
10.10.2021 20:39
+6
Отмечается, что медианасилие - это визуальное изображение агрессивных действий со стороны одного человека (или похожего на него персонажа) относительно другого. Основными возможными последствиями воздействия медиа, кино и видеоигр является повышение уровня агрессии, тревожности, страха за собственную жизнь, нормализация насилия... - цитата

показати весь коментар
10.10.2021 20:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почему не пустили в Израиль создателя вакцины ,,Файзер,,?
показати весь коментар
10.10.2021 20:29 Відповісти
P.S. Оказалось что создатель ,,спасительной вакцины,, не был вакцинирован.Вам это ничего не об чем говорит?
показати весь коментар
10.10.2021 20:42 Відповісти
Говорить що ви перелякана жертва медіапростору.
показати весь коментар
10.10.2021 20:51 Відповісти
Пані Ксеня,вакцинуватися мають виключно здорові люди,думаю що Ви із цим погодитесь.а не направо та наліво.Хто тепер дивиться що скільки у кого антитіл та чи потрібна людині вакцинація?
показати весь коментар
10.10.2021 21:00 Відповісти
P.S Не перелякався а тільки констатую факт.Поясніть мені дурному чому ,,автор,, Файзеру не вколовся своїм же винаходом затеестрованим в цілому світі?
показати весь коментар
10.10.2021 21:11 Відповісти
Мабуть таки щось знає.
показати весь коментар
10.10.2021 21:55 Відповісти
Спалити нахєр 1+1, Інтер та іншу подібну медіазвіздоту.
показати весь коментар
10.10.2021 20:29 Відповісти
це найкраща медійна гігієна
показати весь коментар
10.10.2021 20:35 Відповісти
Вопрос от учителей - Как избавиться от меднасилия?
показати весь коментар
10.10.2021 20:32 Відповісти
Очень просто - прекратить посещать медучреждения.
показати весь коментар
10.10.2021 21:29 Відповісти
Так насилие как раз и заключается в том, что заставляют их посещать и колоться непонятно чем.
показати весь коментар
11.10.2021 00:05 Відповісти
И кто тебя заставляет?
показати весь коментар
11.10.2021 12:04 Відповісти
Ну понятно, предлагают игнорировать зашквары власти, информацию о соц-эконом. состоянии страны, госизмену, и т. д.
показати весь коментар
10.10.2021 20:32 Відповісти
То-то я смотрю Шмыга сегодня разошелся дурацкими интервью...
показати весь коментар
10.10.2021 20:34 Відповісти
не показуйте по тілівізору ляшка, зеленського , вінідіктову і стіфанчюка.
показати весь коментар
10.10.2021 20:35 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2021 20:39 Відповісти
Отмечается, что медианасилие - это визуальное изображение агрессивных действий со стороны одного человека (или похожего на него персонажа) относительно другого. Основными возможными последствиями воздействия медиа, кино и видеоигр является повышение уровня агрессии, тревожности, страха за собственную жизнь, нормализация насилия... - цитата

показати весь коментар
10.10.2021 20:40 Відповісти
Значит так. Берешь какого-нибудь упоротого титушкообразного, завозишь ночью его куда-нибудь в Козин. А затем сообщаешь, что вам пора, а денег на обратную дорогу он не получит. Если удастся унести ноги после этого, это снимет стресс на некоторое время.
показати весь коментар
10.10.2021 20:46 Відповісти
а кстати...или не кстати... часы ж опять переводим???
а "слуги" ж обещали что весной в последний раз - набрехали опять ))) как всегда !
показати весь коментар
10.10.2021 20:47 Відповісти
брешете вы. последний раз на летнее время. с летнего времени еще нужно вернуться
показати весь коментар
10.10.2021 20:48 Відповісти
Переведення годинників в Україні за традицією здійснюється в останню неділю жовтня. Цьогріч це буде 31 жовтня. При переведенні годинника на зимовий час українцям слід перевести стрілки годинника назад на одну годину. Зробити це потрібно о 4 годині ранку. Таким чином наступна доба збільшиться на одну годину.
Нагадаємо, на початку 2021 року Верховна Рада хотіла скасувати переведення на зимовий/літній і встановити на території України єдиний час. Втім, потім від цієї ініціативи відмовились.
показати весь коментар
10.10.2021 20:52 Відповісти
глупый ты, Вася. почитай про астрономическое время и поясное время.
показати весь коментар
10.10.2021 20:56 Відповісти
я про одно, Вы про другое (на оскорбления стараюсь не обращать внимания, может это у Вас плохое настроение))))
я НЕ про конкретно летнее или зимнее время, которое должно было бы остаться в Украине если бы перестали дергать стрелки...
я про то что весной хотели прекратить переводить часы (или перевести их в последний раз) но так не решились... и забрехались...и передумали.... и все !
не про географическое, не про политическое, не про экономическое обоснование этого всего ... только про то что "передумали"...
показати весь коментар
10.10.2021 21:05 Відповісти
не читайте до обеда советских газет ©
показати весь коментар
10.10.2021 20:47 Відповісти
так других нет..
показати весь коментар
10.10.2021 20:49 Відповісти
Переезжай в Украину.
показати весь коментар
10.10.2021 20:51 Відповісти
У меня другие рекомендации:
- смотреть Прямой
- читать цензор
и будет вам счастье.
показати весь коментар
10.10.2021 20:51 Відповісти
Молодець. Порохоботик.
показати весь коментар
10.10.2021 20:52 Відповісти
Если день не начинается с коммента на Цензоре, наступает ломка.
показати весь коментар
10.10.2021 21:30 Відповісти
"Не кормите троллей"
показати весь коментар
10.10.2021 21:45 Відповісти
Вимкнути телевізор і не реагувати на провокаційні заголовки ЗМІ- ото і буде вам щастя.
показати весь коментар
10.10.2021 21:54 Відповісти
Краще не вимкнути, а викинути. Назавжди.
показати весь коментар
10.10.2021 22:33 Відповісти
не читайте с утра местный телеграмм и усе будет дуже гарно
показати весь коментар
10.10.2021 21:57 Відповісти
Тю, а я тодумал посоветуют какой апликухой с рекламой бороться) и посоветуют прогу для определения брехни)
показати весь коментар
10.10.2021 22:44 Відповісти
Медианасилие, это когда заставляют бесконечно смотреть один сериал 'Слуга народа' , цинично требуют от нас аплодисментов ,и хотят что бы жители Украины кричали "На Бис!".
показати весь коментар
11.10.2021 05:50 Відповісти
...ще рецепт,коли на екрані виступає пика Бубочкі або Кулєби, середній палец витягнути, остальні сжати в долонь и в такому вигляді тримати руку біля екрану телевізора
показати весь коментар
11.10.2021 06:15 Відповісти
 
 