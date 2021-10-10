В Минздраве рассказали, как защититься от медианасилия и информационного стресса
По случаю Всемирного дня психического здоровья, который отмечается 10 октября, в Министерстве здравоохранения рассказали о влиянии информационной среды на психическое здоровье человека и дали рекомендации по защите от медианасилия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что медианасилие - это визуальное изображение агрессивных действий со стороны одного человека (или похожего на него персонажа) относительно другого. Основными возможными последствиями воздействия медиа, кино и видеоигр является повышение уровня агрессии, тревожности, страха за собственную жизнь, нормализация насилия.
"Интенсивные информационные потоки могут вызвать стресс и повышение уровня тревожности. Психологи даже выделяют отдельный его вид - информационный - источником развития которого являются внешние сообщения. Среди основных признаков того, что вы находитесь в состоянии информационного стресса, могут быть: головная боль, немотивированная агрессия, потеря сосредоточенности, упадок общих сил, постоянная потребность следить за информационными событиями, страх перед будущим, неуверенность в себе, раздражение", - отмечают в Минздраве.
Психологи рекомендуют минимизировать потребление новостей о терактах, ухудшении экономического положения, безработице, финансовой нестабильности и подобных. Они советуют черпать объективные данные из разных источников и информационных ресурсов. В частности, рекомендуют придерживаться следующих правил информационной гигиены:
- проверять источники информации,
- быть критичным к новостям, которые быстро разлетаются,
- учитывать стилистику, написание новости,
- воздерживаться от распространения информации, если прочитали только заголовок.
"Стоит помнить: мы не можем полностью отгородиться от негативных новостей или искаженной информации, однако предупредить медианасилие, можно, потребляя достоверную, доказательную и реальную информацию", - подытожили в министерстве.
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а "слуги" ж обещали что весной в последний раз - набрехали опять ))) как всегда !
Нагадаємо, на початку 2021 року Верховна Рада хотіла скасувати переведення на зимовий/літній і встановити на території України єдиний час. Втім, потім від цієї ініціативи відмовились.
я НЕ про конкретно летнее или зимнее время, которое должно было бы остаться в Украине если бы перестали дергать стрелки...
я про то что весной хотели прекратить переводить часы (или перевести их в последний раз) но так не решились... и забрехались...и передумали.... и все !
не про географическое, не про политическое, не про экономическое обоснование этого всего ... только про то что "передумали"...
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и будет вам счастье.