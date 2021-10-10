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В Минздраве рассказали, как защититься от медианасилия и информационного стресса

В Минздраве рассказали, как защититься от медианасилия и информационного стресса

По случаю Всемирного дня психического здоровья, который отмечается 10 октября, в Министерстве здравоохранения рассказали о влиянии информационной среды на психическое здоровье человека и дали рекомендации по защите от медианасилия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что медианасилие - это визуальное изображение агрессивных действий со стороны одного человека (или похожего на него персонажа) относительно другого. Основными возможными последствиями воздействия медиа, кино и видеоигр является повышение уровня агрессии, тревожности, страха за собственную жизнь, нормализация насилия.

"Интенсивные информационные потоки могут вызвать стресс и повышение уровня тревожности. Психологи даже выделяют отдельный его вид - информационный - источником развития которого являются внешние сообщения. Среди основных признаков того, что вы находитесь в состоянии информационного стресса, могут быть: головная боль, немотивированная агрессия, потеря сосредоточенности, упадок общих сил, постоянная потребность следить за информационными событиями, страх перед будущим, неуверенность в себе, раздражение", - отмечают в Минздраве.

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Психологи рекомендуют минимизировать потребление новостей о терактах, ухудшении экономического положения, безработице, финансовой нестабильности и подобных. Они советуют черпать объективные данные из разных источников и информационных ресурсов. В частности, рекомендуют придерживаться следующих правил информационной гигиены:

- проверять источники информации,

- быть критичным к новостям, которые быстро разлетаются,

- учитывать стилистику, написание новости,

- воздерживаться от распространения информации, если прочитали только заголовок.

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"Стоит помнить: мы не можем полностью отгородиться от негативных новостей или искаженной информации, однако предупредить медианасилие, можно, потребляя достоверную, доказательную и реальную информацию", - подытожили в министерстве.

Автор: 

информационная война (679) Минздрав (4899) медиагигиена (12)


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Топ комментарии
+19
Спалити нахєр 1+1, Інтер та іншу подібну медіазвіздоту.
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10.10.2021 20:29
+10
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10.10.2021 20:39
+6
Отмечается, что медианасилие - это визуальное изображение агрессивных действий со стороны одного человека (или похожего на него персонажа) относительно другого. Основными возможными последствиями воздействия медиа, кино и видеоигр является повышение уровня агрессии, тревожности, страха за собственную жизнь, нормализация насилия... - цитата

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10.10.2021 20:40
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Почему не пустили в Израиль создателя вакцины ,,Файзер,,?
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10.10.2021 20:29 Ответить
P.S. Оказалось что создатель ,,спасительной вакцины,, не был вакцинирован.Вам это ничего не об чем говорит?
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10.10.2021 20:42 Ответить
Говорить що ви перелякана жертва медіапростору.
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10.10.2021 20:51 Ответить
Пані Ксеня,вакцинуватися мають виключно здорові люди,думаю що Ви із цим погодитесь.а не направо та наліво.Хто тепер дивиться що скільки у кого антитіл та чи потрібна людині вакцинація?
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10.10.2021 21:00 Ответить
P.S Не перелякався а тільки констатую факт.Поясніть мені дурному чому ,,автор,, Файзеру не вколовся своїм же винаходом затеестрованим в цілому світі?
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10.10.2021 21:11 Ответить
Мабуть таки щось знає.
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10.10.2021 21:55 Ответить
Спалити нахєр 1+1, Інтер та іншу подібну медіазвіздоту.
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10.10.2021 20:29 Ответить
це найкраща медійна гігієна
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10.10.2021 20:35 Ответить
Вопрос от учителей - Как избавиться от меднасилия?
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10.10.2021 20:32 Ответить
Очень просто - прекратить посещать медучреждения.
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10.10.2021 21:29 Ответить
Так насилие как раз и заключается в том, что заставляют их посещать и колоться непонятно чем.
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11.10.2021 00:05 Ответить
И кто тебя заставляет?
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11.10.2021 12:04 Ответить
Ну понятно, предлагают игнорировать зашквары власти, информацию о соц-эконом. состоянии страны, госизмену, и т. д.
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10.10.2021 20:32 Ответить
То-то я смотрю Шмыга сегодня разошелся дурацкими интервью...
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10.10.2021 20:34 Ответить
не показуйте по тілівізору ляшка, зеленського , вінідіктову і стіфанчюка.
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10.10.2021 20:35 Ответить
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10.10.2021 20:39 Ответить
Отмечается, что медианасилие - это визуальное изображение агрессивных действий со стороны одного человека (или похожего на него персонажа) относительно другого. Основными возможными последствиями воздействия медиа, кино и видеоигр является повышение уровня агрессии, тревожности, страха за собственную жизнь, нормализация насилия... - цитата

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10.10.2021 20:40 Ответить
Значит так. Берешь какого-нибудь упоротого титушкообразного, завозишь ночью его куда-нибудь в Козин. А затем сообщаешь, что вам пора, а денег на обратную дорогу он не получит. Если удастся унести ноги после этого, это снимет стресс на некоторое время.
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10.10.2021 20:46 Ответить
а кстати...или не кстати... часы ж опять переводим???
а "слуги" ж обещали что весной в последний раз - набрехали опять ))) как всегда !
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10.10.2021 20:47 Ответить
брешете вы. последний раз на летнее время. с летнего времени еще нужно вернуться
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10.10.2021 20:48 Ответить
Переведення годинників в Україні за традицією здійснюється в останню неділю жовтня. Цьогріч це буде 31 жовтня. При переведенні годинника на зимовий час українцям слід перевести стрілки годинника назад на одну годину. Зробити це потрібно о 4 годині ранку. Таким чином наступна доба збільшиться на одну годину.
Нагадаємо, на початку 2021 року Верховна Рада хотіла скасувати переведення на зимовий/літній і встановити на території України єдиний час. Втім, потім від цієї ініціативи відмовились.
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10.10.2021 20:52 Ответить
глупый ты, Вася. почитай про астрономическое время и поясное время.
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10.10.2021 20:56 Ответить
я про одно, Вы про другое (на оскорбления стараюсь не обращать внимания, может это у Вас плохое настроение))))
я НЕ про конкретно летнее или зимнее время, которое должно было бы остаться в Украине если бы перестали дергать стрелки...
я про то что весной хотели прекратить переводить часы (или перевести их в последний раз) но так не решились... и забрехались...и передумали.... и все !
не про географическое, не про политическое, не про экономическое обоснование этого всего ... только про то что "передумали"...
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10.10.2021 21:05 Ответить
не читайте до обеда советских газет ©
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10.10.2021 20:47 Ответить
так других нет..
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10.10.2021 20:49 Ответить
Переезжай в Украину.
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10.10.2021 20:51 Ответить
У меня другие рекомендации:
- смотреть Прямой
- читать цензор
и будет вам счастье.
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10.10.2021 20:51 Ответить
Молодець. Порохоботик.
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10.10.2021 20:52 Ответить
Если день не начинается с коммента на Цензоре, наступает ломка.
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10.10.2021 21:30 Ответить
"Не кормите троллей"
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10.10.2021 21:45 Ответить
Вимкнути телевізор і не реагувати на провокаційні заголовки ЗМІ- ото і буде вам щастя.
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10.10.2021 21:54 Ответить
Краще не вимкнути, а викинути. Назавжди.
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10.10.2021 22:33 Ответить
не читайте с утра местный телеграмм и усе будет дуже гарно
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10.10.2021 21:57 Ответить
Тю, а я тодумал посоветуют какой апликухой с рекламой бороться) и посоветуют прогу для определения брехни)
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10.10.2021 22:44 Ответить
Медианасилие, это когда заставляют бесконечно смотреть один сериал 'Слуга народа' , цинично требуют от нас аплодисментов ,и хотят что бы жители Украины кричали "На Бис!".
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11.10.2021 05:50 Ответить
...ще рецепт,коли на екрані виступає пика Бубочкі або Кулєби, середній палец витягнути, остальні сжати в долонь и в такому вигляді тримати руку біля екрану телевізора
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11.10.2021 06:15 Ответить
 
 