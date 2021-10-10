В Минздраве рассказали, как защититься от медианасилия и информационного стресса

По случаю Всемирного дня психического здоровья, который отмечается 10 октября, в Министерстве здравоохранения рассказали о влиянии информационной среды на психическое здоровье человека и дали рекомендации по защите от медианасилия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что медианасилие - это визуальное изображение агрессивных действий со стороны одного человека (или похожего на него персонажа) относительно другого. Основными возможными последствиями воздействия медиа, кино и видеоигр является повышение уровня агрессии, тревожности, страха за собственную жизнь, нормализация насилия.

"Интенсивные информационные потоки могут вызвать стресс и повышение уровня тревожности. Психологи даже выделяют отдельный его вид - информационный - источником развития которого являются внешние сообщения. Среди основных признаков того, что вы находитесь в состоянии информационного стресса, могут быть: головная боль, немотивированная агрессия, потеря сосредоточенности, упадок общих сил, постоянная потребность следить за информационными событиями, страх перед будущим, неуверенность в себе, раздражение", - отмечают в Минздраве.

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Психологи рекомендуют минимизировать потребление новостей о терактах, ухудшении экономического положения, безработице, финансовой нестабильности и подобных. Они советуют черпать объективные данные из разных источников и информационных ресурсов. В частности, рекомендуют придерживаться следующих правил информационной гигиены:

- проверять источники информации,

- быть критичным к новостям, которые быстро разлетаются,

- учитывать стилистику, написание новости,

- воздерживаться от распространения информации, если прочитали только заголовок.

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"Стоит помнить: мы не можем полностью отгородиться от негативных новостей или искаженной информации, однако предупредить медианасилие, можно, потребляя достоверную, доказательную и реальную информацию", - подытожили в министерстве.