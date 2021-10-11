"Укрзализныця" возобновила железнодорожное сообщение с пятью европейскими странами
"Укрзализныця" возобновила международное сообщение с 5 европейскими странами.
Об этом компания сообщает в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Возвращаемся к восстановлению пассажиропотока, в частности на международных направлениях. Сегодня пассажиры "Укрзализныци" могут комфортно путешествовать в:
- Словакию, куда направляются поезда Мукачево - Кошице, Чоп - Кошице, Чоп - Чиерна над Тисоу;
- Венгрию и Австрию: Киев - Будапешт - Вена;
- Молдову: Одесса - Кишинев;
- Польшу: Киев - Перемышль", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 10 октября после полуторагодовалого перерыва отправился в первый рейс скоростной поезд Интерсити+ по маршруту Киев - Перемышль (Польша).
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https://ain.ua/2021/10/11/izmenenija-v-dija-city/