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"Укрзализныця" возобновила железнодорожное сообщение с пятью европейскими странами

"Укрзализныця" возобновила международное сообщение с 5 европейскими странами.

Об этом компания сообщает в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Возвращаемся к восстановлению пассажиропотока, в частности на международных направлениях. Сегодня пассажиры "Укрзализныци" могут комфортно путешествовать в:

- Словакию, куда направляются поезда Мукачево - Кошице, Чоп - Кошице, Чоп - Чиерна над Тисоу;
- Венгрию и Австрию: Киев - Будапешт - Вена;
- Молдову: Одесса - Кишинев;
- Польшу: Киев - Перемышль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 10 октября после полуторагодовалого перерыва отправился в первый рейс скоростной поезд Интерсити+ по маршруту Киев - Перемышль (Польша).

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Автор: 

железная дорога (1412) Укрзализныця (2752)


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а смысл? в Германию невакцинированного ребенка старше 13 лет теперь не пустят...
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11.10.2021 13:02 Ответить
Цензор, Бутусов, вот еще один залет жадности слуг
https://ain.ua/2021/10/11/izmenenija-v-dija-city/
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11.10.2021 13:03 Ответить
Им похоже невтерпеж уничтожить средний класс и айти сферу.
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11.10.2021 13:04 Ответить
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11.10.2021 13:05 Ответить
в ВЕНУ можно махнуть неглядя.....
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11.10.2021 14:49 Ответить
 
 