"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення з п'ятьма європейськими країнами

"Укрзалізниця" відновила міжнародне сполучення із 5 європейськими країнами.

Про це компанія повідомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Повертаємося до відновлення пасажиропотоку, зокрема на міжнародних напрямках. Сьогодні пасажири "Укрзалізниці" можуть комфортно подорожувати до:

- Словаччини, куди прямують поїзди: Мукачево — Кошице, Чоп — Кошице, Чоп — Чієрна над Тисою;

- Угорщини та Австрії: Київ — Будапешт — Відень;

- Молдови: Одеса — Кишинів;

- Польщі: Київ — Перемишль", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 10 жовтня після півторарічної перерви відправився у перший рейс швидкісний поїзд Інтерсіті+ за маршрутом Київ — Перемишль (Польща).

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