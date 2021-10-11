"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення з п'ятьма європейськими країнами
"Укрзалізниця" відновила міжнародне сполучення із 5 європейськими країнами.
Про це компанія повідомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Повертаємося до відновлення пасажиропотоку, зокрема на міжнародних напрямках. Сьогодні пасажири "Укрзалізниці" можуть комфортно подорожувати до:
- Словаччини, куди прямують поїзди: Мукачево — Кошице, Чоп — Кошице, Чоп — Чієрна над Тисою;
- Угорщини та Австрії: Київ — Будапешт — Відень;
- Молдови: Одеса — Кишинів;
- Польщі: Київ — Перемишль", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 10 жовтня після півторарічної перерви відправився у перший рейс швидкісний поїзд Інтерсіті+ за маршрутом Київ — Перемишль (Польща).
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https://ain.ua/2021/10/11/izmenenija-v-dija-city/