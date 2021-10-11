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"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення з п'ятьма європейськими країнами

"Укрзалізниця" відновила міжнародне сполучення із 5 європейськими країнами.

Про це компанія повідомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Повертаємося до відновлення пасажиропотоку, зокрема на міжнародних напрямках. Сьогодні пасажири "Укрзалізниці" можуть комфортно подорожувати до:

- Словаччини, куди прямують поїзди: Мукачево — Кошице, Чоп — Кошице, Чоп — Чієрна над Тисою;
- Угорщини та Австрії: Київ — Будапешт — Відень;
- Молдови: Одеса — Кишинів;
- Польщі: Київ — Перемишль", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 10 жовтня після півторарічної перерви відправився у перший рейс швидкісний поїзд Інтерсіті+ за маршрутом Київ — Перемишль (Польща).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З України до Польщі знову можна дістатися поїздом. ВIДЕО

Автор: 

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а смысл? в Германию невакцинированного ребенка старше 13 лет теперь не пустят...
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11.10.2021 13:02 Відповісти
Цензор, Бутусов, вот еще один залет жадности слуг
https://ain.ua/2021/10/11/izmenenija-v-dija-city/
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11.10.2021 13:03 Відповісти
Им похоже невтерпеж уничтожить средний класс и айти сферу.
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11.10.2021 13:04 Відповісти
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11.10.2021 13:05 Відповісти
в ВЕНУ можно махнуть неглядя.....
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11.10.2021 14:49 Відповісти
 
 