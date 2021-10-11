З України до Польщі знову можна дістатися поїздом. ВIДЕО
Прикордонники Львівського загону забезпечили прикордонний контроль перших пасажирів відновленого залізничного сполучення з Польщею.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держприкордонслужби.
Зазначається, що 10 жовтня швидкісним поїздом Київ - Львів - Перемишль до Польщі вирушив 101 пасажир.
Контроль здійснювався під час руху поїзда між станціями "Львів" - "Мостиська-2". Такий самий порядок оформлення застосували і до пасажирів зворотного рейсу.
"Наразі до Польщі попрямували переважно українці, серед пасажирів були лише двоє громадян Польщі та один – Грузії, а першим зворотним рейсом в Україну прибули п’ятеро іноземців з Нідерландів, Німеччини та Польщі. Усі надані для перевірки сертифікати про вакцинацію подорожніх були дійсними", - зазначили в ДПСУ.
Поїзд курсуватиме щоденно.
Нагадаємо, АТ "Укрзалізниця" з 10 жовтня відновила міжнародне залізничне сполучення з Польщею, припинене Кабміном у березні 2020 року у зв'язку із запровадженням карантинних заходів щодо боротьби з пандемією COVID-19.
"Укрзалізниця" в червні 2021 року почала відновлювати міжнародне залізничне сполучення. Уже курсують поїзди в Австрію, Угорщину, Словаччину і Молдову.
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