З України до Польщі знову можна дістатися поїздом. ВIДЕО

Прикордонники Львівського загону забезпечили прикордонний контроль перших пасажирів відновленого залізничного сполучення з Польщею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держприкордонслужби.

Зазначається, що 10 жовтня швидкісним поїздом Київ - Львів - Перемишль до Польщі вирушив 101 пасажир.

Контроль здійснювався під час руху поїзда між станціями "Львів" - "Мостиська-2". Такий самий порядок оформлення застосували і до пасажирів зворотного рейсу.

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"Наразі до Польщі попрямували переважно українці, серед пасажирів були лише двоє громадян Польщі та один – Грузії, а першим зворотним рейсом в Україну прибули п’ятеро іноземців з Нідерландів, Німеччини та Польщі. Усі надані для перевірки сертифікати про вакцинацію подорожніх були дійсними", - зазначили в ДПСУ.

Поїзд курсуватиме щоденно.

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Нагадаємо, АТ "Укрзалізниця" з 10 жовтня відновила міжнародне залізничне сполучення з Польщею, припинене Кабміном у березні 2020 року у зв'язку із запровадженням карантинних заходів щодо боротьби з пандемією COVID-19.

"Укрзалізниця" в червні 2021 року почала відновлювати міжнародне залізничне сполучення. Уже курсують поїзди в Австрію, Угорщину, Словаччину і Молдову.