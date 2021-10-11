Из Украины в Польшу вновь можно добраться на поезде. ВИДЕО
Пограничники Львовского отряда обеспечили пограничный контроль первых пассажиров восстановленного железнодорожного сообщения с Польшей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
Отмечается, что 10 октября скоростным поездом Киев - Львов - Перемышль в Польшу отправился 101 пассажир.
Контроль осуществлялся во время движения поезда между станциями "Львов" - "Мостиска-2". Такой же порядок оформления применили и к пассажирам обратного рейса.
"Сейчас в Польшу направились преимущественно украинцы, среди пассажиров были лишь двое граждан Польши и один - Грузии, а первым обратным рейсом в Украину прибыли пятеро иностранцев из Нидерландов, Германии и Польши. Все предоставленные для проверки сертификаты о вакцинации туристов были действительными", - отметили в ГПСУ.
Поезд будет курсировать ежедневно.
Напомним, АО "Укрзализныця" с 10 октября возобновила международное железнодорожное сообщение с Польшей, прекращенное Кабмином в марте 2020 года в связи с введением карантинных мер по борьбе с пандемией COVID-19.
"Укрзализныця" в июне 2021 года начала возобновлять международное железнодорожное сообщение. Уже курсируют поезда в Австрию, Венгрию, Словакию и Молдову.
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