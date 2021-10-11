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Из Украины в Польшу вновь можно добраться на поезде. ВИДЕО

Пограничники Львовского отряда обеспечили пограничный контроль первых пассажиров восстановленного железнодорожного сообщения с Польшей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

Отмечается, что 10 октября скоростным поездом Киев - Львов - Перемышль в Польшу отправился 101 пассажир.

Контроль осуществлялся во время движения поезда между станциями "Львов" - "Мостиска-2". Такой же порядок оформления применили и к пассажирам обратного рейса.

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"Сейчас в Польшу направились преимущественно украинцы, среди пассажиров были лишь двое граждан Польши и один - Грузии, а первым обратным рейсом в Украину прибыли пятеро иностранцев из Нидерландов, Германии и Польши. Все предоставленные для проверки сертификаты о вакцинации туристов были действительными", - отметили в ГПСУ.

Поезд будет курсировать ежедневно.

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Напомним, АО "Укрзализныця" с 10 октября возобновила международное железнодорожное сообщение с Польшей, прекращенное Кабмином в марте 2020 года в связи с введением карантинных мер по борьбе с пандемией COVID-19.

"Укрзализныця" в июне 2021 года начала возобновлять международное железнодорожное сообщение. Уже курсируют поезда в Австрию, Венгрию, Словакию и Молдову.

Автор: 

Госпогранслужба (6455) поезд (1025) Польша (8424) Укрзализныця (2752)


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11.10.2021 11:23 Ответить
 
 