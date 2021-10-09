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поезд (1022) Укрзализныця (2686) День защитников и защитниц Украины (171)

"Укрзализныця" назначила 15 дополнительных поездов ко Дню защитников и защитниц Украины

АО "Укрзализныця" (УЗ) назначила ко Дню защитников и защитниц Украины с 12 по 18 октября 15 дополнительных поездов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу УЗ в субботу, в западном направлении назначено 6 дополнительных поездов.

В частности, №217/218 Киев-Рахов (отправление из Киева 13 и 16 октября, из Рахова - 14 и 17 октября); №239/207 Киев-Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода - 14 и 17 октября); №202/201 Ковель-Киев (из Ковеля 12 и 17 октября, из Киева - 13 и 18 октября); №235/236 Киев-Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода - 15 и 17 октября); №250/249 Черновцы-Киев (из Черновцов 12 и 17 октября, из Киева - 13 и 18 октября); №207/229 Киев - Ужгород (из Киева 13 октября, из Ужгорода - 17 октября).

Также читайте: В графике на 2022 год Укрзализныця вводит 19 новых поездов, а 49 поездов ускорены

В восточном направлении назначено 2 дополнительных поезда: №254/253 Киев - Запорожье, Мариуполь (из Киева 13 октября, из Мариуполя - 17 октября); №124/123 Киев – Константиновка (из Киева 13 и 16 октября, из Константиновки - 14 и 17 октября).

В южном направлении назначено 4 дополнительных поезда: №298/297 Николаев - Киев (из Николаева 12 и 17 октября, из Киева - 13 октября); №204/203 Одесса - Киев (из Одессы 12 октября, из Киева - 13 октября); №298/297 Киев - Херсон (из Киева 18 октября);

№268/203 Одесса - Киев (из Одессы 17 октября).

Также читайте: "Укрзализныця" в сентябре выпустит на маршруты 9 модернизированных купейных вагонов-трансформеров

Также будут курсировать три дополнительных поезда, которые объединят города-миллионники: №241/242 Харьков - Одесса (отправление из Харькова 13 и 16 октября, из Одессы - 14 и 17 октября); №168/167 Львов - Одесса (отправление из Львова и Одессы 17 октября); №211/212 Харьков - Львов (из Харькова 13 и 16 окбяря, из Львова - 14 и 17 октября).

Кроме того, на праздничные дни "Укрзализныця" назначает дополнительные рейсы поездов №26/25 Одесса - Ивано-Франковск (12 октября из Одессы и 16 октября из Ивано-Франковска), №136/135 Черновцы - Одесса (из Черновцов 12, 14 и 16 октября , из Одессы 13, 15 и 17 октября) и продолжит маршрут следования поезда № 779/780 Сумы - Киев в Винницу (отправление поезда туда и обратно 14 октября).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укрзализныця с 7 июля восстанавливает движение поезда Чернигов-Черновцы
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Топ комментарии
+3
режет слух - защитника и защитниц...
тоді виходить солдат і солдатка??? (якщо захисника і захисниці.)...а воїн? воїн і...воїнша? війсковослужбовець і війскослужбовиця?....
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09.10.2021 12:08
+3
тем более, что "защитника" можно спокойно отнести к слову во множественном числе в котором нет привязки к роду (эМ или Жо))))) как говаривал Папанов))))
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09.10.2021 12:31
+2
Релігії фемінізм теж стосується?
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09.10.2021 11:53
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Релігії фемінізм теж стосується?
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09.10.2021 11:53 Ответить
режет слух - защитника и защитниц...
тоді виходить солдат і солдатка??? (якщо захисника і захисниці.)...а воїн? воїн і...воїнша? війсковослужбовець і війскослужбовиця?....
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09.10.2021 12:08 Ответить
Это клован придумал, чтобы патриотом выглядеть.
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09.10.2021 12:23 Ответить
тем более, что "защитника" можно спокойно отнести к слову во множественном числе в котором нет привязки к роду (эМ или Жо))))) как говаривал Папанов))))
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09.10.2021 12:31 Ответить
Вася! Ти "недоганяєш"!!! Скоро будуть внесені додаткові зміни до назви даного свята Буде "День захисників захисниць і захисниченят України"!!! Треба ж якось відзначить неповнолітніх захисників які будуть подавать патрони на полі бою "захисникам" і "захисницям"? Та й "Блазню" бу де чим підтвердить що він недарма в кріслі президента штани протирає!
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09.10.2021 13:06 Ответить
та доганяю !!! ))) і здається вже внесені...
ми ж тоді ще глузували з цього приводу )))
просто сказав що це "досягнення найвеличнішого з усіх" ))) все ж таки дуже ріже слух ))))
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09.10.2021 13:22 Ответить
Боєць і бойциця (чи бойцицька).
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09.10.2021 16:06 Ответить
і одразу ж ясно хто з них хто))))
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09.10.2021 16:16 Ответить
Защитниц??? Вы чЬто там с орфографией ***********???
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09.10.2021 12:24 Ответить
Бойцы и бойцыцы))))
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09.10.2021 12:25 Ответить
Зелень упоротая вообще берега попутал с защитниками.Конченые дебилы кто так переименовал.Когда их уже вешать гаснуть. Каждый день зашквары
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09.10.2021 12:32 Ответить
Это, конечно, из теории заговоров. Но вот нафига в этот день назначать дополнительные поезда? Ветераны АТО об этом просили? Назначены массовые мероприятия в Киеве? А может чтобы как обычно: во всем виноваты защитники и защитницы Украины? Вот, мол, мы на праздник им количество поездов увеличили и тут как солнце из-за туч новая волна Ковида появляется...
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09.10.2021 13:03 Ответить
 
 