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"Укрзалізниця" призначила 15 додаткових поїздів до Дня захисників і захисниць України

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) призначила до Дня захисників і захисниць України з 12 до 18 жовтня 15 додаткових поїздів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ в суботу, в західному напрямку призначено 6 додаткових поїздів.

Зокрема, №217/218 Київ- Рахів (відправлення з Києва 13 та 16 жовтня, з Рахова - 14 та 17 жовтня); №239/207 Київ- Ужгород (із Києва 13 та 16 жовтня, з Ужгорода - 14 та 17 жовтня); №202/201 Ковель-Київ (із Ковеля 12 та 17 жовтня, з Києва - 13 та 18 жовтня); №235/236 Київ-Ужгород (з Києва 13 та 16 жовтня, з Ужгорода - 15 та 17 жовтня); №250/249 Чернівці-Київ (із Чернівців 12 та 17 жовтня, з Києва - 13 та 18 жовтня); №207/229 Київ-Ужгород (із Києва 13 жовтня, з Ужгорода - 17 жовтня).

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У східному напрямку призначено 2 додаткові поїзди: №254/253 Київ-Запоріжжя, Маріуполь (із Києва 13 жовтня, з Маріуполя - 17 жовтня); №124/123 Київ-Костянтинівка (з Києва 13 і 16 жовтня, з Костянтинівки - 14 і 17 жовтня).

У південному напрямку призначено 4 додаткові поїзди: №298/297 Миколаїв-Київ (із Миколаєва 12 і 17 жовтня, з Києва - 13 жовтня); №204/203 Одеса-Київ (із Одеси 12 жовтня, з Києва - 13 жовтня); №298/297 Київ-Херсон (із Києва 18 жовтня); №268/203 Одеса-Київ (з Одеси 17 жовтня).

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Також курсуватимуть три додаткові поїзди, які об'єднають міста-мільйонники: №241/242 Харків-Одеса (відправлення з Харкова 13 і 16 жовтня, з Одеси - 14 і 17 жовтня); №168/167 Львів-Одеса (відправлення зі Львова та Одеси 17 жовтня); №211/212 Харків-Львів (із Харкова 13 і 16 жовтня, зі Львова - 14 і 17 жовтня).

Крім того, на святкові дні "Укрзалізниця" призначає додаткові рейси поїздів №26/25 Одеса-Івано-Франківськ (12 жовтня з Одеси і 16 жовтня з Івано-Франківська), №136/135 Чернівці-Одеса (з Чернівців 12, 14 і 16 жовтня, з Одеси 13, 15 і 17 жовтня) і продовжить маршрут прямування поїзда № 779/780 Суми-Київ до Вінниці (відправлення поїзда туди і зворотно 14 жовтня).

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Топ коментарі
+3
режет слух - защитника и защитниц...
тоді виходить солдат і солдатка??? (якщо захисника і захисниці.)...а воїн? воїн і...воїнша? війсковослужбовець і війскослужбовиця?....
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09.10.2021 12:08
+3
тем более, что "защитника" можно спокойно отнести к слову во множественном числе в котором нет привязки к роду (эМ или Жо))))) как говаривал Папанов))))
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09.10.2021 12:31
+2
Релігії фемінізм теж стосується?
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09.10.2021 11:53
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Релігії фемінізм теж стосується?
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09.10.2021 11:53 Відповісти
режет слух - защитника и защитниц...
тоді виходить солдат і солдатка??? (якщо захисника і захисниці.)...а воїн? воїн і...воїнша? війсковослужбовець і війскослужбовиця?....
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09.10.2021 12:08 Відповісти
Это клован придумал, чтобы патриотом выглядеть.
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09.10.2021 12:23 Відповісти
тем более, что "защитника" можно спокойно отнести к слову во множественном числе в котором нет привязки к роду (эМ или Жо))))) как говаривал Папанов))))
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09.10.2021 12:31 Відповісти
Вася! Ти "недоганяєш"!!! Скоро будуть внесені додаткові зміни до назви даного свята Буде "День захисників захисниць і захисниченят України"!!! Треба ж якось відзначить неповнолітніх захисників які будуть подавать патрони на полі бою "захисникам" і "захисницям"? Та й "Блазню" бу де чим підтвердить що він недарма в кріслі президента штани протирає!
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09.10.2021 13:06 Відповісти
та доганяю !!! ))) і здається вже внесені...
ми ж тоді ще глузували з цього приводу )))
просто сказав що це "досягнення найвеличнішого з усіх" ))) все ж таки дуже ріже слух ))))
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09.10.2021 13:22 Відповісти
Боєць і бойциця (чи бойцицька).
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09.10.2021 16:06 Відповісти
і одразу ж ясно хто з них хто))))
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09.10.2021 16:16 Відповісти
Защитниц??? Вы чЬто там с орфографией ***********???
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09.10.2021 12:24 Відповісти
Бойцы и бойцыцы))))
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09.10.2021 12:25 Відповісти
Зелень упоротая вообще берега попутал с защитниками.Конченые дебилы кто так переименовал.Когда их уже вешать гаснуть. Каждый день зашквары
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09.10.2021 12:32 Відповісти
Это, конечно, из теории заговоров. Но вот нафига в этот день назначать дополнительные поезда? Ветераны АТО об этом просили? Назначены массовые мероприятия в Киеве? А может чтобы как обычно: во всем виноваты защитники и защитницы Украины? Вот, мол, мы на праздник им количество поездов увеличили и тут как солнце из-за туч новая волна Ковида появляется...
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09.10.2021 13:03 Відповісти
 
 