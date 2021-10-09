"Укрзалізниця" призначила 15 додаткових поїздів до Дня захисників і захисниць України
АТ "Укрзалізниця" (УЗ) призначила до Дня захисників і захисниць України з 12 до 18 жовтня 15 додаткових поїздів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ в суботу, в західному напрямку призначено 6 додаткових поїздів.
Зокрема, №217/218 Київ- Рахів (відправлення з Києва 13 та 16 жовтня, з Рахова - 14 та 17 жовтня); №239/207 Київ- Ужгород (із Києва 13 та 16 жовтня, з Ужгорода - 14 та 17 жовтня); №202/201 Ковель-Київ (із Ковеля 12 та 17 жовтня, з Києва - 13 та 18 жовтня); №235/236 Київ-Ужгород (з Києва 13 та 16 жовтня, з Ужгорода - 15 та 17 жовтня); №250/249 Чернівці-Київ (із Чернівців 12 та 17 жовтня, з Києва - 13 та 18 жовтня); №207/229 Київ-Ужгород (із Києва 13 жовтня, з Ужгорода - 17 жовтня).
У східному напрямку призначено 2 додаткові поїзди: №254/253 Київ-Запоріжжя, Маріуполь (із Києва 13 жовтня, з Маріуполя - 17 жовтня); №124/123 Київ-Костянтинівка (з Києва 13 і 16 жовтня, з Костянтинівки - 14 і 17 жовтня).
У південному напрямку призначено 4 додаткові поїзди: №298/297 Миколаїв-Київ (із Миколаєва 12 і 17 жовтня, з Києва - 13 жовтня); №204/203 Одеса-Київ (із Одеси 12 жовтня, з Києва - 13 жовтня); №298/297 Київ-Херсон (із Києва 18 жовтня); №268/203 Одеса-Київ (з Одеси 17 жовтня).
Також курсуватимуть три додаткові поїзди, які об'єднають міста-мільйонники: №241/242 Харків-Одеса (відправлення з Харкова 13 і 16 жовтня, з Одеси - 14 і 17 жовтня); №168/167 Львів-Одеса (відправлення зі Львова та Одеси 17 жовтня); №211/212 Харків-Львів (із Харкова 13 і 16 жовтня, зі Львова - 14 і 17 жовтня).
Крім того, на святкові дні "Укрзалізниця" призначає додаткові рейси поїздів №26/25 Одеса-Івано-Франківськ (12 жовтня з Одеси і 16 жовтня з Івано-Франківська), №136/135 Чернівці-Одеса (з Чернівців 12, 14 і 16 жовтня, з Одеси 13, 15 і 17 жовтня) і продовжить маршрут прямування поїзда № 779/780 Суми-Київ до Вінниці (відправлення поїзда туди і зворотно 14 жовтня).
Будь ласка, зачекайте...
тоді виходить солдат і солдатка??? (якщо захисника і захисниці.)...а воїн? воїн і...воїнша? війсковослужбовець і війскослужбовиця?....
ми ж тоді ще глузували з цього приводу )))
просто сказав що це "досягнення найвеличнішого з усіх" ))) все ж таки дуже ріже слух ))))