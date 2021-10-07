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Наступного року підвищувати вартість квитків для пасажирів не будуть, - Укрзалізниця

Наступного року підвищувати вартість квитків для пасажирів не будуть, - Укрзалізниця

"Укрзалізниця" у 2022 році не планує підвищувати вартість квитків для пасажирів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив директор філії УЗ "Пасажирська компанія"  Олександр Перцовський.

"Поки що таких рішень немає. Ми і цього року індексували дуже плавно. Не одномоментно, а в прив'язці до індексу споживчих цін і розтягнувши на весь рік. Окремі послуги плануємо навіть навпаки стимулювати промо-тарифами. Наприклад, з туристичними операторами ми говоримо про те, щоб підтримати перевезення великих груп залізницею, встановивши знижки на масове резервування залежно від розміру групи", - сказав Перцовський.

За його словами, компанія хоче вийти на більш гнучку цінову політику в пасажирському сегменті.

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"Що мається на увазі: поширена практика серед транспортних операторів, коли, чим раніше купуєш квитки, тим вони дешевші, а якщо в останню хвилину - тим дорожчі. Це дасть змогу нам збільшити середню прибутковість, але водночас дати кращу ціну окремим пасажирам, найбільш чутливим до ціни. Як варіант зробити більше розмежування і за класами. Ще ми працюємо над можливістю зміни ціноутворення у прив'язці до відстаней", - пояснив Перцовський.

Він підкреслив, що вивести пасажирське сполучення на рівень собівартості неможливо.

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"Однозначно, сьогоднішні тарифи покривають не більше ніж 40-50% вартості, залежно від сегмента, десь більше - до 60-70% на окремі класи та маршрути. У передмісті - менше. Водночас це не означає, що тарифи можна і потрібно доводити до 100% покриття. Немає жодної країни світу, де це працювало б. Навпаки, абсолютно скрізь дельта покривається за рахунок так званих публічних договорів, де національний уряд або регіональні органи контрактують важливі соціальні сервіси", - резюмував Перцовський.

Автор: 

квитки (448) Укрзалізниця (6853)


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А в цьому році?
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07.10.2021 19:46 Відповісти
Ще встигнуть.
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07.10.2021 19:49 Відповісти
да норм .и так смешные цифры. ехал из Запорожья до Николаева в купе за 200 гривен. смех и грех
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07.10.2021 20:01 Відповісти
В следующем году повышать стоимость билетов для пассажиров не будут, - Укрзализныця
Мы повысим 2 раза в этом году
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07.10.2021 20:23 Відповісти
Это уже даже не лапша на уши лохторату, и даже не локшина, это просто издевательство в открытую
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07.10.2021 20:45 Відповісти
Перцовскому верить можно
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07.10.2021 21:27 Відповісти
как там говорил Станиславский ....
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07.10.2021 22:42 Відповісти
Вже відвищили все що можливо, он доляр впав на цілих 70 коп, а ціни ростуть, особливо на будівельні матеріали.
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08.10.2021 07:41 Відповісти
 
 