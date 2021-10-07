В следующем году повышать стоимость билетов для пассажиров не будут, - Укрзализныця

"Укрзализныця" в 2022 году не планирует повышать стоимость билетов для пассажиров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил директор филиала УЗ "Пассажирская компания" Александр Перцовский.

"Пока таких решений нет. Мы и в этом году индексировали очень плавно. Не одномоментно, а в привязке к индексу потребительских цен и растянув на весь год. Отдельные услуги планируем даже, наоборот, стимулировать промотарифами. Например, с туристическими операторами мы говорим о том, чтобы поддержать перевозку больших групп железной дорогой, установив скидки на массовое резервирование в зависимости от размера группы", – сказал Перцовский.



По его словам, компания хочет выйти на более гибкую ценовую политику в пассажирском сегменте.

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"Что имеется в виду: распространенная практика среди транспортных операторов, когда чем раньше покупаешь билеты, тем они дешевле, а если в последнюю минуту – тем дороже. Это позволит нам увеличить среднюю доходность, но при этом дать лучшую цену отдельным пассажирам, наиболее чувствительным к стоимости. Как вариант – сделать большее разграничение и по классам. Еще мы работаем над возможностью изменения ценообразования в привязке к расстояниям", – уточнил Перцовский.



Он подчеркнул, что вывести пассажирское сообщение на уровень себестоимости невозможно.



"Однозначно сегодняшние тарифы покрывают не более 40–50% стоимости в зависимости от сегмента, где-то больше – до 60–70% на отдельные классы и маршруты. В пригороде – меньше. При этом это не означает, что тарифы можно и нужно доводить до 100% покрытия. Нет ни одной страны мира, где бы это работало. Наоборот, абсолютно всюду дельта покрывается за счет так называемых "публичных договоров", где национальное правительство или региональные органы контрактуют важные социальные сервисы", – резюмировал Перцовский.





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