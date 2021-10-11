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Перспектива диалога Зеленского и Путина пока не просматривается, - Песков

Перспектива диалога Зеленского и Путина пока не просматривается, - Песков

Перспектива контактов Москвы и Киева на высшем уровне пока не просматривается, поскольку не меняются модальности и статус предыдущих договоренностей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

"Не меняются модальности, не меняется статус по выполнению предыдущих договоренностей, и в этом контексте, конечно, какие-то перспективы пока не просматриваются. Хотя готовность как таковая президентом неоднократно декларировалась", - отметил Песков.

"Мы неоднократно говорили о невозможности темы контактов двух президентов до тех пор, пока нет понимания о том, что, собственно, должно быть на повестке дня", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопроса о принадлежности Крыма для Кремля не существует, обсуждаться с Украиной он не будет, - Песков

Автор: 

кремль (725) Песков Дмитрий (1890) россия (95645)


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Топ комментарии
+5
Зеля, забудь про свою хотєлку. Для ***** ти не фігура.
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11.10.2021 14:08
+5
даже х..ло посылает зе-лупу на фуй!
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11.10.2021 14:14
+2
После "консультации в Омане", Зеее и его команда пока делает всё правильно.Как делал и путин при его приходе во власть. P.S.один в один робить "Жаба ЗЕлена".
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11.10.2021 14:10
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Зеля, забудь про свою хотєлку. Для ***** ти не фігура.
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11.10.2021 14:08 Ответить
даже х..ло посылает зе-лупу на фуй!
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11.10.2021 14:14 Ответить
сорвалась у Зельки фотосесия в Кремле
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11.10.2021 14:21 Ответить
Багато на себе береш..... Прихвостенб кацапський чи просто недоумок? Президента ТРЕБА повважати !
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14.03.2022 19:22 Ответить
Звідки ти вилізло, нульовка?
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14.03.2022 23:48 Ответить
А перспектива что ***** убьётся об стену, не просматривается?
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11.10.2021 14:09 Ответить
После "консультации в Омане", Зеее и его команда пока делает всё правильно.Как делал и путин при его приходе во власть. P.S.один в один робить "Жаба ЗЕлена".
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11.10.2021 14:10 Ответить
И смертьПолякова,а может всё таки убийство,и это только начало.
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11.10.2021 14:13 Ответить
вы даже на похоронах не встретитесь....
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11.10.2021 14:12 Ответить
И это здОрово.
Не хватало нам ещё рукопожатий и обнимашек.
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11.10.2021 14:15 Ответить
зря зеля в глаз заглядывал
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11.10.2021 14:14 Ответить
"Ах, лента за лентою - набої подавай,
Вкраїнський повстанче, в бою не відступай!
Ах, лента за лентою - набої подавай,
Вкраїнський повстанче, в бою не відступай!"

По-іншому кацапи не розуміють.

https://www.youtube.com/watch?v=acn-fC0jvc0&ab_channel=TarasChubay-Topic
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11.10.2021 14:15 Ответить
)(уйлу расскзали, что случается после приезда зе.... Вот оно и боится. Не иначе.
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11.10.2021 14:16 Ответить
Кто еще нах нашего величайшего не посылал? Он своим тупорыльством даже для московии токсичен...
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11.10.2021 14:18 Ответить
О чем можно диаложить с оккупантом, агрессором и убийцей? Только 2 вопроса: освобождение Крыма и Лугондона, но рашенфашист не согласен. Это тупик. И вообще, шото слышком много писькова сегодня.
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11.10.2021 14:37 Ответить
маскируются дружки, типа "поссорились", конспирация у них такая ... а сериалы ЗЕленого предателя все так же и крутятся по Расее, как и крутились, денежка москальская как заходила на оффшоры, так и заходит... выгоден Вовка-оффшорный для ху@ла, ох как выгоден ... творитто же, что и "янык", только более подло и с большим цинизмом ...
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11.10.2021 14:37 Ответить
Як набридло оце "перспективи чи неперспективи зустрічі Зеленського з терористом". Та не для цього його вибирали президентом, а щоб закінчив війну перемогою і вивів країну з прірви, куди сам і завів. А воно пичиться і поруч з ним весь світ - "зустрінеться воно з воно, чи ні?" На на куй воно нам потрібно їхня зустріч, що воно зробило для країни, щоб так за нього переживали і чекали якоїсь непотрібної зустрічі?
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11.10.2021 15:40 Ответить
Путіну це ні до чого. Там нині про все стосовно України "перетруть" з нуланд.
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11.10.2021 15:49 Ответить
У Путлєра є свій придворний клоун - Міша Галустян ,навіщо йому здався Зеля .
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11.10.2021 17:49 Ответить
если бы Зелупа не была бы еще и чмом, то ответ от его администрации был бы такой-

Украина сейчас уже не уверена, что таковая встреча, с этим рассеянским руководством, имеющим весьма сомнительную легитимность, имеет смысл.
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11.10.2021 21:00 Ответить
 
 