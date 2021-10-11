Перспектива диалога Зеленского и Путина пока не просматривается, - Песков

Перспектива контактов Москвы и Киева на высшем уровне пока не просматривается, поскольку не меняются модальности и статус предыдущих договоренностей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

"Не меняются модальности, не меняется статус по выполнению предыдущих договоренностей, и в этом контексте, конечно, какие-то перспективы пока не просматриваются. Хотя готовность как таковая президентом неоднократно декларировалась", - отметил Песков.

"Мы неоднократно говорили о невозможности темы контактов двух президентов до тех пор, пока нет понимания о том, что, собственно, должно быть на повестке дня", - добавил он.

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