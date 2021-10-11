Перспектива диалога Зеленского и Путина пока не просматривается, - Песков
Перспектива контактов Москвы и Киева на высшем уровне пока не просматривается, поскольку не меняются модальности и статус предыдущих договоренностей.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.
"Не меняются модальности, не меняется статус по выполнению предыдущих договоренностей, и в этом контексте, конечно, какие-то перспективы пока не просматриваются. Хотя готовность как таковая президентом неоднократно декларировалась", - отметил Песков.
"Мы неоднократно говорили о невозможности темы контактов двух президентов до тех пор, пока нет понимания о том, что, собственно, должно быть на повестке дня", - добавил он.
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Ах, лента за лентою - набої подавай,
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По-іншому кацапи не розуміють.
https://www.youtube.com/watch?v=acn-fC0jvc0&ab_channel=TarasChubay-Topic
Украина сейчас уже не уверена, что таковая встреча, с этим рассеянским руководством, имеющим весьма сомнительную легитимность, имеет смысл.