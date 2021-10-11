Перспектива діалогу Зеленського і Путіна поки не проглядається, - Пєсков
Перспектива контактів Москви і Києва на найвищому рівні поки не проглядається, оскільки не змінюються модальності і статус попередніх домовленостей.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.
"Не змінюються модальності, не змінюється статус щодо виконання попередніх домовленостей, і в цьому контексті, звичайно, якісь перспективи поки не проглядаються. Хоча готовність як така президентом неодноразово декларувалася", - зазначив Пєсков.
"Ми неодноразово говорили про неможливість теми контактів двох президентів доти, поки немає розуміння того, що, власне, має бути на порядку денному", - додав він.
Топ коментарі
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показати весь коментар11.10.2021 14:08
+5 Иванов Юрий #386693
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+2 Pravda Pravda #489811
показати весь коментар11.10.2021 14:10
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Не хватало нам ещё рукопожатий и обнимашек.
Вкраїнський повстанче, в бою не відступай!
Ах, лента за лентою - набої подавай,
Вкраїнський повстанче, в бою не відступай!"
По-іншому кацапи не розуміють.
https://www.youtube.com/watch?v=acn-fC0jvc0&ab_channel=TarasChubay-Topic
Украина сейчас уже не уверена, что таковая встреча, с этим рассеянским руководством, имеющим весьма сомнительную легитимность, имеет смысл.