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Перспектива діалогу Зеленського і Путіна поки не проглядається, - Пєсков

Перспектива діалогу Зеленського і Путіна поки не проглядається, - Пєсков

Перспектива контактів Москви і Києва на найвищому рівні поки не проглядається, оскільки не змінюються модальності і статус попередніх домовленостей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

"Не змінюються модальності, не змінюється статус щодо виконання попередніх домовленостей, і в цьому контексті, звичайно, якісь перспективи поки не проглядаються. Хоча готовність як така президентом неодноразово декларувалася", - зазначив Пєсков.

"Ми неодноразово говорили про неможливість теми контактів двох президентів доти, поки немає розуміння того, що, власне, має бути на порядку денному", - додав він.

Також читайте: Питання про приналежність Криму для Кремля не існує, обговорювати його з Україною не будуть, - Пєсков

Автор: 

кремль (522) Пєсков Дмитро (1642) росія (65328)


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Топ коментарі
+5
Зеля, забудь про свою хотєлку. Для ***** ти не фігура.
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11.10.2021 14:08
+5
даже х..ло посылает зе-лупу на фуй!
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11.10.2021 14:14
+2
После "консультации в Омане", Зеее и его команда пока делает всё правильно.Как делал и путин при его приходе во власть. P.S.один в один робить "Жаба ЗЕлена".
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11.10.2021 14:10
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Зеля, забудь про свою хотєлку. Для ***** ти не фігура.
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11.10.2021 14:08 Відповісти
даже х..ло посылает зе-лупу на фуй!
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11.10.2021 14:14 Відповісти
сорвалась у Зельки фотосесия в Кремле
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11.10.2021 14:21 Відповісти
Багато на себе береш..... Прихвостенб кацапський чи просто недоумок? Президента ТРЕБА повважати !
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14.03.2022 19:22 Відповісти
Звідки ти вилізло, нульовка?
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14.03.2022 23:48 Відповісти
А перспектива что ***** убьётся об стену, не просматривается?
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11.10.2021 14:09 Відповісти
После "консультации в Омане", Зеее и его команда пока делает всё правильно.Как делал и путин при его приходе во власть. P.S.один в один робить "Жаба ЗЕлена".
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11.10.2021 14:10 Відповісти
И смертьПолякова,а может всё таки убийство,и это только начало.
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11.10.2021 14:13 Відповісти
вы даже на похоронах не встретитесь....
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11.10.2021 14:12 Відповісти
И это здОрово.
Не хватало нам ещё рукопожатий и обнимашек.
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11.10.2021 14:15 Відповісти
зря зеля в глаз заглядывал
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11.10.2021 14:14 Відповісти
"Ах, лента за лентою - набої подавай,
Вкраїнський повстанче, в бою не відступай!
Ах, лента за лентою - набої подавай,
Вкраїнський повстанче, в бою не відступай!"

По-іншому кацапи не розуміють.

https://www.youtube.com/watch?v=acn-fC0jvc0&ab_channel=TarasChubay-Topic
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11.10.2021 14:15 Відповісти
)(уйлу расскзали, что случается после приезда зе.... Вот оно и боится. Не иначе.
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11.10.2021 14:16 Відповісти
Кто еще нах нашего величайшего не посылал? Он своим тупорыльством даже для московии токсичен...
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11.10.2021 14:18 Відповісти
О чем можно диаложить с оккупантом, агрессором и убийцей? Только 2 вопроса: освобождение Крыма и Лугондона, но рашенфашист не согласен. Это тупик. И вообще, шото слышком много писькова сегодня.
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11.10.2021 14:37 Відповісти
маскируются дружки, типа "поссорились", конспирация у них такая ... а сериалы ЗЕленого предателя все так же и крутятся по Расее, как и крутились, денежка москальская как заходила на оффшоры, так и заходит... выгоден Вовка-оффшорный для ху@ла, ох как выгоден ... творитто же, что и "янык", только более подло и с большим цинизмом ...
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11.10.2021 14:37 Відповісти
Як набридло оце "перспективи чи неперспективи зустрічі Зеленського з терористом". Та не для цього його вибирали президентом, а щоб закінчив війну перемогою і вивів країну з прірви, куди сам і завів. А воно пичиться і поруч з ним весь світ - "зустрінеться воно з воно, чи ні?" На на куй воно нам потрібно їхня зустріч, що воно зробило для країни, щоб так за нього переживали і чекали якоїсь непотрібної зустрічі?
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11.10.2021 15:40 Відповісти
Путіну це ні до чого. Там нині про все стосовно України "перетруть" з нуланд.
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11.10.2021 15:49 Відповісти
У Путлєра є свій придворний клоун - Міша Галустян ,навіщо йому здався Зеля .
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11.10.2021 17:49 Відповісти
если бы Зелупа не была бы еще и чмом, то ответ от его администрации был бы такой-

Украина сейчас уже не уверена, что таковая встреча, с этим рассеянским руководством, имеющим весьма сомнительную легитимность, имеет смысл.
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11.10.2021 21:00 Відповісти
 
 