Перспектива контактів Москви і Києва на найвищому рівні поки не проглядається, оскільки не змінюються модальності і статус попередніх домовленостей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

"Не змінюються модальності, не змінюється статус щодо виконання попередніх домовленостей, і в цьому контексті, звичайно, якісь перспективи поки не проглядаються. Хоча готовність як така президентом неодноразово декларувалася", - зазначив Пєсков.

"Ми неодноразово говорили про неможливість теми контактів двох президентів доти, поки немає розуміння того, що, власне, має бути на порядку денному", - додав він.

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