Шабунин выиграл у Портнова дело в Верховном Суде, - ЦПК

Центр противодействия коррупции выиграл в Верховном Суде дело по иску Андрея Портнова, экс-замглавы администрации беглого президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦПК в Facebook.

"Неделю начинаем с красивой и уверенной победы! ЦПК выиграл дело в Верховном Суде по иску Портнова", - говорится в сообщении.

В ЦПК напомнили, что Портнов требовал опровергнуть информацию о его причастности к уголовному производству относительно незаконного обогащения, и даже выиграл два суда. Но Верховный Суд отменил оба решения и удовлетворил жалобу ЦПК.

"Кратко о сути дела. В марте 2019 Конституционный Суд убил статью о незаконном обогащении. После этого САП сообщила, что из-за этого решения пришлось закрыть в том числе дело, где фигурирует Портнов. В эфире "24 Канала" председатель правления ЦПК Виталий Шабунин распространил эту информацию.

А вот Портнов решил, что все это неправда и подал в суд. И выиграл два суда. Оцените абсурд: Печерский и апелляционный суды обязали нас опровергнуть информацию, которая была взята, в частности из судебных решений, принятых их же коллегами по мантиях. Но истина все же была установлена. Верховный Суд отверг аргументы Портнова и стал на нашу сторону", - сказано в сообщении.

"Теперь Портнову придется оправдываться на своем "помойном" телеграмм-канале, а также возместить нам судебные издержки. Как там дословно? "В рамках комплексных учебно-воспитательных мероприятий", да?" - резюмировали в ЦПК.

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