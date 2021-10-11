Шабунин выиграл у Портнова дело в Верховном Суде, - ЦПК
Центр противодействия коррупции выиграл в Верховном Суде дело по иску Андрея Портнова, экс-замглавы администрации беглого президента Виктора Януковича.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦПК в Facebook.
"Неделю начинаем с красивой и уверенной победы! ЦПК выиграл дело в Верховном Суде по иску Портнова", - говорится в сообщении.
В ЦПК напомнили, что Портнов требовал опровергнуть информацию о его причастности к уголовному производству относительно незаконного обогащения, и даже выиграл два суда. Но Верховный Суд отменил оба решения и удовлетворил жалобу ЦПК.
"Кратко о сути дела. В марте 2019 Конституционный Суд убил статью о незаконном обогащении. После этого САП сообщила, что из-за этого решения пришлось закрыть в том числе дело, где фигурирует Портнов. В эфире "24 Канала" председатель правления ЦПК Виталий Шабунин распространил эту информацию.
А вот Портнов решил, что все это неправда и подал в суд. И выиграл два суда. Оцените абсурд: Печерский и апелляционный суды обязали нас опровергнуть информацию, которая была взята, в частности из судебных решений, принятых их же коллегами по мантиях. Но истина все же была установлена. Верховный Суд отверг аргументы Портнова и стал на нашу сторону", - сказано в сообщении.
"Теперь Портнову придется оправдываться на своем "помойном" телеграмм-канале, а также возместить нам судебные издержки. Как там дословно? "В рамках комплексных учебно-воспитательных мероприятий", да?" - резюмировали в ЦПК.
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любой мало-мальский булавочный укол по самолюбию этой твари - это хорошо!!!
оно болезненно-самоуверенное... и нагло-пошлое... и любое слово против уже воспринимает как оскорбление... пусть вдавится своей желчью !
Про печерний суд і так усім відомо.
Колишній міністр фінансів США Стівен Мнучін був змушений втрутитися, коли колишній президент Дональд Трамп запропонував призначити його доньку Іванку головою Світового банку.
Ці дані просочилися від двох неназваних джерел у колишній команді Трампа, яких цитує видання The Intercept. Про це пише Independent.
Трамп хотів, щоб дочка стала главою Світового банку, але Мнучін заблокував її призначення, йдеться у звіті. Проте все було неймовірно близько до того, щоб це відбулося.
Іванка Трамп, старша радниця батька, була першою, про кого подумав Трамп, коли посаду звільнилася в січні 2019 року. Це сталося після того, як тодішній глава банку Джим Ен Кім оголосив про рішення піти у відставку.
В інтерв'ю The Atlantic 2019-го Трамп сказав, що "думав про Іванку для роботи у Світовому банку, тому що вона була б там чудова", і "вона добре розбирається в цифрах".
Кандидат на найвищу посаду Світового банку вибирається радою керівників установи. Кандидатів призначає уряд США.
Колишній прессекретар Білого дому Джессіка Дітто заявила, що Іванка мала право очолити Світовий банк, тому що створила "Фонд Іванки" - ініціативу для фінансової установи.
"Протягом останніх двох років вона тісно співпрацювала з керівництвом Світового банку", - каже Дітто.
Однак у той час Мнучін часто ставив себе між президентом і його "колосально контрпродуктивними кроками", йдеться у звіті.
У підсумку Всесвітній банк очолив заступник міністра фінансів США Девід Мальпасс. - https://gazeta.ua/articles/world-life/_tramp-hotiv-priznachiti-donku-ivanku-golovoyu-svitovogo-banku/1055387
"Оцените абсурд:
Печерский и апелляционный суды обязали нас опровергнуть информацию, которая была взята, в частности из судебных решений, принятых их же коллегами по мантиях.
Но истина все же была установлена. Верховный Суд отверг аргументы Портнова и стал на нашу сторону", - сказано в сообщении."
Источник:
Штрафов в 120000 не бывает. Сумма штрафа обязательно делится на 17 (это необлагаемый минимум).
Так что врешь.
19 травня 2019 року.
Після 5 років, Портнов повернувся в Україну.
31 янв. 2020 г. - Печерский суд Киева признал, что бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов проживал последние 5 лет на территории Украины.
"Детали: 22 февраля 2014 года Портнов выехал из Украины и вернулся только 19 мая 2019 года, мотивировав пребывание за границей "политическим и безосновательным уголовным преследованием".
Покажи рішення ЄСПЛ, де зазначено, що 5 років, які"собачий рот" никався запОребриком, потрібно вважати, як ті що він проживав в Україні.
Виталий, "красивая и уверенная победа" была бы, если бы Портнов сидел на нарах лет так на 10-15. А так это не более чем борьба нанайских мальчиков.
він живий?
І яке покарання тепер буде цим суддям?