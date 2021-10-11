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Шабунин выиграл у Портнова дело в Верховном Суде, - ЦПК

Шабунин выиграл у Портнова дело в Верховном Суде, - ЦПК

Центр противодействия коррупции выиграл в Верховном Суде дело по иску Андрея Портнова, экс-замглавы администрации беглого президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦПК в Facebook.

"Неделю начинаем с красивой и уверенной победы! ЦПК выиграл дело в Верховном Суде по иску Портнова", - говорится в сообщении.

В ЦПК напомнили, что Портнов требовал опровергнуть информацию о его причастности к уголовному производству относительно незаконного обогащения, и даже выиграл два суда. Но Верховный Суд отменил оба решения и удовлетворил жалобу ЦПК.

"Кратко о сути дела. В марте 2019 Конституционный Суд убил статью о незаконном обогащении. После этого САП сообщила, что из-за этого решения пришлось закрыть в том числе дело, где фигурирует Портнов. В эфире "24 Канала" председатель правления ЦПК Виталий Шабунин распространил эту информацию.

А вот Портнов решил, что все это неправда и подал в суд. И выиграл два суда. Оцените абсурд: Печерский и апелляционный суды обязали нас опровергнуть информацию, которая была взята, в частности из судебных решений, принятых их же коллегами по мантиях. Но истина все же была установлена. Верховный Суд отверг аргументы Портнова и стал на нашу сторону", - сказано в сообщении.

"Теперь Портнову придется оправдываться на своем "помойном" телеграмм-канале, а также возместить нам судебные издержки. Как там дословно? "В рамках комплексных учебно-воспитательных мероприятий", да?" - резюмировали в ЦПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЕС" выиграла в Верховном Суде дело по иску Портнова

Шабунин выиграл у Портнова дело в Верховном Суде, - ЦПК 01

Портнов Андрей (638) Шабунин Виталий (535) Центр противодействия коррупции (247)


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Топ комментарии
+26
Какое горе для Бениных холуев

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11.10.2021 14:41
+15
Столько симпатичных людей в Украине ,а эти все как на подбор.
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11.10.2021 14:44
+15
любая, даже копеечная победа в судах над тварью рыговско-юлькиным портянкой - это хорошо!
любой мало-мальский булавочный укол по самолюбию этой твари - это хорошо!!!
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11.10.2021 14:58
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Какое горе для Бениных холуев

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11.10.2021 14:41 Ответить
Ух, яка рафінована с*ка
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11.10.2021 14:44 Ответить
Столько симпатичных людей в Украине ,а эти все как на подбор.
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11.10.2021 14:44 Ответить
На Г+Г берут по другим качествам.
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11.10.2021 15:23 Ответить
Жиди, сер😉
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11.10.2021 17:05 Ответить
Виталя таки засадил Андрюхе.
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11.10.2021 14:41 Ответить
шо В шо А...два говна!
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11.10.2021 14:44 Ответить
Злой ты, икак с такими в Эвропу идти.
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11.10.2021 14:47 Ответить
а мы туда через Азию, или каким путем "идем" ...
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11.10.2021 15:06 Ответить
На А только не зию, но табу потому не предлагать.
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11.10.2021 15:09 Ответить
суть вопроса...мыльная бульба -НИ О ЧЕМ!
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11.10.2021 14:43 Ответить
любая, даже копеечная победа в судах над тварью рыговско-юлькиным портянкой - это хорошо!
любой мало-мальский булавочный укол по самолюбию этой твари - это хорошо!!!
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11.10.2021 14:58 Ответить
да ему это до жопы....
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11.10.2021 15:01 Ответить
откуда знаете???
оно болезненно-самоуверенное... и нагло-пошлое... и любое слово против уже воспринимает как оскорбление... пусть вдавится своей желчью !
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11.10.2021 15:05 Ответить
Ну все, эпическая победа. Всем по домам, всем по сто грамм. Придётся оправдываться... Сильнейшее решение.. А лярдик отсудить?
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11.10.2021 14:44 Ответить
портянку не грех нагнуть)
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11.10.2021 14:44 Ответить
виходить, що з нього такий юрист, як з мене балярина. Тупе, бандитське, малороське чучело. Скізь програв суди, а ще погрожував щось там прокурорам. Може на нього вже і пора справу завести?
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11.10.2021 15:24 Ответить
Как страдал шабунин, когда портнова здесь не было. Он появился и у шабунина появился смысл к существованию.
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11.10.2021 14:44 Ответить
Бабло потекло. Ведь шабуне платять за движения, не за результат.
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11.10.2021 14:56 Ответить
А я думал где пропал Портнов, нужно завалить его исками, чтобы он не вылазил из зала Суда
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11.10.2021 14:47 Ответить
Київська апелячка - сєпарське кубло.
Про печерний суд і так усім відомо.
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11.10.2021 14:47 Ответить
але карррупція тільки в Україні...

Колишній міністр фінансів США Стівен Мнучін був змушений втрутитися, коли колишній президент Дональд Трамп запропонував призначити його доньку Іванку головою Світового банку.

Ці дані просочилися від двох неназваних джерел у колишній команді Трампа, яких цитує видання The Intercept. Про це пише Independent.

Трамп хотів, щоб дочка стала главою Світового банку, але Мнучін заблокував її призначення, йдеться у звіті. Проте все було неймовірно близько до того, щоб це відбулося.

Іванка Трамп, старша радниця батька, була першою, про кого подумав Трамп, коли посаду звільнилася в січні 2019 року. Це сталося після того, як тодішній глава банку Джим Ен Кім оголосив про рішення піти у відставку.

В інтерв'ю The Atlantic 2019-го Трамп сказав, що "думав про Іванку для роботи у Світовому банку, тому що вона була б там чудова", і "вона добре розбирається в цифрах".

Кандидат на найвищу посаду Світового банку вибирається радою керівників установи. Кандидатів призначає уряд США.

Колишній прессекретар Білого дому Джессіка Дітто заявила, що Іванка мала право очолити Світовий банк, тому що створила "Фонд Іванки" - ініціативу для фінансової установи.

"Протягом останніх двох років вона тісно співпрацювала з керівництвом Світового банку", - каже Дітто.

Однак у той час Мнучін часто ставив себе між президентом і його "колосально контрпродуктивними кроками", йдеться у звіті.

У підсумку Всесвітній банк очолив заступник міністра фінансів США Девід Мальпасс. - https://gazeta.ua/articles/world-life/_tramp-hotiv-priznachiti-donku-ivanku-golovoyu-svitovogo-banku/1055387
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11.10.2021 14:48 Ответить
Зразок роботи РЕФОРМОВАНОГО суду. ЗЕбіли, фас.
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11.10.2021 14:51 Ответить
В чем реформированность? В том, что ВС стоит на стороне соросят?
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11.10.2021 14:54 Ответить
Має стояти на стороні ватана портнова?
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11.10.2021 14:58 Ответить
На стороні закону. Та керуватися принципом верховенства права, а не верховенства американського посольства.
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11.10.2021 15:10 Ответить
Саме так і сталося. Суд керувався принципом верховенства права, а не дзвідном з зЕ-рмакової ОПи.
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11.10.2021 15:22 Ответить
Верховний Суд не правий?

"Оцените абсурд:
Печерский и апелляционный суды обязали нас опровергнуть информацию, которая была взята, в частности из судебных решений, принятых их же коллегами по мантиях.

 Но истина все же была установлена. Верховный Суд отверг аргументы Портнова и стал на нашу сторону", - сказано в сообщении."

Источник:
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11.10.2021 15:38 Ответить
Так естественно. Верховный же суд соросятский. Он и формировался по принципу лояльности к американцам и готовности выполнять их поручения. Все это организовывал Петьман. А шабуня его верная шавка.
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11.10.2021 14:51 Ответить
А т.е. печерский - самый продажный суд в Украине и апелляционный где клейма ставить некуда это норм, а Верховный хоть и хромает, но периодически ломает эту практику - плохо. Шабунин столько дерьма вылил на Пороха, что отчасти из-за него это недоразумение у власти. Какое же тупое зестадо, даже после того как его поимели и постригли - все равно не доходит. Значит остались клинические ...
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11.10.2021 14:58 Ответить
Ты его покупал?
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11.10.2021 15:09 Ответить
Представляешь было дело - решение стоило 40000 по отмене штрафа в 120000. Дальше? заберешь свои слова обратно или дальше блееть будешь?
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11.10.2021 16:52 Ответить
Ты давал 40000? Кому конкретно?
Штрафов в 120000 не бывает. Сумма штрафа обязательно делится на 17 (это необлагаемый минимум).
Так что врешь.
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11.10.2021 16:59 Ответить
Я понимаю, что тебе хоть ссы все божья роса от зеленых. Да я сейчас выложу долб@дятлу из нета сколько и кому отдавал за решение. Вы реально клинические ид..ты. Больше не вижу смысла метать бисер.
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11.10.2021 17:12 Ответить
Мечи, мечи. Ты за это деньгу получаешь
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13.10.2021 09:51 Ответить
Правди не любите?
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11.10.2021 14:59 Ответить
Люблю. Тому правду і написав
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11.10.2021 15:08 Ответить
Таку?
19 травня 2019 року.
Після 5 років, Портнов повернувся в Україну.

31 янв. 2020 г. - Печерский суд Киева признал, что бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов проживал последние 5 лет на территории Украины.
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11.10.2021 15:12 Ответить
Ти рішення читав, вася? Почитай, зрозумієш. Особа може декілька разів виїзжати і заізжати, але по закону вана вважається такою, що проживає на території, якщо живе більш, ніж півроку на рік.
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11.10.2021 15:15 Ответить
А ти, вася, читав? Почитай.

"Детали: 22 февраля 2014 года Портнов выехал из Украины и вернулся только 19 мая 2019 года, мотивировав пребывание за границей "политическим и безосновательным уголовным преследованием".
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11.10.2021 15:18 Ответить
Так це практика ЄСПЛ, валенок
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11.10.2021 17:01 Ответить
Дійсно, до чого тут люстрована суддя волкова, поновлена по команді того ж портнова? Якщо хтось і вср.всь, то це не Бубочка, з його судовою реформою, то ЄСПЛ.
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11.10.2021 17:49 Ответить
Тобто ти ставиш пІд сумнів адекватність рішень ЄСПЛ? Не багато на себе взяв?
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13.10.2021 09:54 Ответить
Та ні, це ти вважаєш себе хитровистроченим. Даремно.
Покажи рішення ЄСПЛ, де зазначено, що 5 років, які"собачий рот" никався запОребриком, потрібно вважати, як ті що він проживав в Україні.
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13.10.2021 11:18 Ответить
А ты прочесть его сможешь? Или понять?
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13.10.2021 13:47 Ответить
А ти його читав? Чи так, як і рішення печерського суду?
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13.10.2021 16:26 Ответить
А чей Крым, мышебрат , просвети, будь добр ?
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11.10.2021 15:04 Ответить
Чем больше это дер@мо будут макать в его же фикалии, тем меньше этого дер@ма нам будет пытаться скормить шапитолий с его татаровыми, портновыми и подаляками
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11.10.2021 14:52 Ответить
оце добре
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11.10.2021 14:58 Ответить
Ох уж эти "борцуны с коррупцией" ...
Виталий, "красивая и уверенная победа" была бы, если бы Портнов сидел на нарах лет так на 10-15. А так это не более чем борьба нанайских мальчиков.
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11.10.2021 15:01 Ответить
щось давно про портянку нічого не чути.
він живий?
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11.10.2021 15:38 Ответить
А Портянка еще жив?
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11.10.2021 15:50 Ответить
к стати а что портнов затихарился...ушел как говорится под асфальт...притих...не фуесосит никого с прокуратуры ....что с ним случилось? то кукарекал постоянно и тролил и угрожал всем ...а это растворился....((
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11.10.2021 15:53 Ответить
А що він, що той самий Шабунін вже свою брудну справу зробили, тепер можуть і затихаритись. А ті всі "суди" то для зеленого бидла, щоб увагу відвернути.
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11.10.2021 16:17 Ответить
"...Оцените абсурд: Печерский и апелляционный суды обязали нас опровергнуть информацию, которая была взята, в частности из судебных решений, принятых их же коллегами по мантиях..."

І яке покарання тепер буде цим суддям?
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11.10.2021 17:17 Ответить
Як звикли: щуку кинуть у річку
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11.10.2021 18:31 Ответить
 
 