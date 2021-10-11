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Шабунін виграв у Портнова справу у Верховному Суді, - ЦПК

Шабунін виграв у Портнова справу у Верховному Суді, - ЦПК

Центр протидії корупції виграв у Верховному Суді справу за позовом Андрія Портнова, ексзаступника голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦПК у Facebook.

"Тиждень розпочинаємо з красивої і впевненої перемоги! ЦПК виграв справу у Верховному суді за позовом Портнова", - йдеться в повідомленні.

У ЦПК нагадали, що Портнов вимагав спростувати інформацію про його причетність до кримінального провадження щодо незаконного збагачення, і навіть виграв два суди. Але Верховний Суд скасував обидва рішення і задовольнив скаргу ЦПК.

"Стисло про суть справи. У березні 2019 року Конституційний Суд вбив статтю про незаконне збагачення. Після цього САП повідомила, що через це рішення довелось закрити в тому числі справу, де фігурує Портнов. В ефірі "24 Каналу" голова правління ЦПК Віталій Шабунін поширив цю інформацію.

А от Портнов вирішив, що все це неправда і подав до суду. І виграв два суди. Оцініть рівень абсурду: Печерський і апеляційний суди зобов'язали нас спростувати інформацію, яка була взята, зокрема із судових рішень, ухвалених їхніми ж колегами по мантіях. Але істина все ж була встановлена. Верховний Суд відкинув аргументи Портнова і став на наш бік", - зазначено в повідомленні.

"Тепер Портнову доведеться виправдовуватись на своєму "помийному" телеграм-каналі, а також відшкодувати нам судові витрати. Як там дослівно? "В рамках комплексних навчально-виховних заходів", еге ж?" - резюмували в ЦПК.

Читайте: "ЄС" виграла у Верховному Суді справу за позовом Портнова

Шабунін виграв у Портнова справу у Верховному Суді, - ЦПК 01

Автор: 

Портнов (334) Шабунін Віталій (534) Центр протидії корупції (265)


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Топ коментарі
+26
Какое горе для Бениных холуев

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11.10.2021 14:41
+15
Столько симпатичных людей в Украине ,а эти все как на подбор.
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11.10.2021 14:44
+15
любая, даже копеечная победа в судах над тварью рыговско-юлькиным портянкой - это хорошо!
любой мало-мальский булавочный укол по самолюбию этой твари - это хорошо!!!
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11.10.2021 14:58
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Какое горе для Бениных холуев

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11.10.2021 14:41 Відповісти
Ух, яка рафінована с*ка
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11.10.2021 14:44 Відповісти
Столько симпатичных людей в Украине ,а эти все как на подбор.
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11.10.2021 14:44 Відповісти
На Г+Г берут по другим качествам.
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11.10.2021 15:23 Відповісти
Жиди, сер😉
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11.10.2021 17:05 Відповісти
Виталя таки засадил Андрюхе.
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11.10.2021 14:41 Відповісти
шо В шо А...два говна!
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11.10.2021 14:44 Відповісти
Злой ты, икак с такими в Эвропу идти.
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11.10.2021 14:47 Відповісти
а мы туда через Азию, или каким путем "идем" ...
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11.10.2021 15:06 Відповісти
На А только не зию, но табу потому не предлагать.
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11.10.2021 15:09 Відповісти
суть вопроса...мыльная бульба -НИ О ЧЕМ!
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11.10.2021 14:43 Відповісти
любая, даже копеечная победа в судах над тварью рыговско-юлькиным портянкой - это хорошо!
любой мало-мальский булавочный укол по самолюбию этой твари - это хорошо!!!
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11.10.2021 14:58 Відповісти
да ему это до жопы....
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11.10.2021 15:01 Відповісти
откуда знаете???
оно болезненно-самоуверенное... и нагло-пошлое... и любое слово против уже воспринимает как оскорбление... пусть вдавится своей желчью !
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11.10.2021 15:05 Відповісти
Ну все, эпическая победа. Всем по домам, всем по сто грамм. Придётся оправдываться... Сильнейшее решение.. А лярдик отсудить?
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11.10.2021 14:44 Відповісти
портянку не грех нагнуть)
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11.10.2021 14:44 Відповісти
виходить, що з нього такий юрист, як з мене балярина. Тупе, бандитське, малороське чучело. Скізь програв суди, а ще погрожував щось там прокурорам. Може на нього вже і пора справу завести?
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11.10.2021 15:24 Відповісти
Как страдал шабунин, когда портнова здесь не было. Он появился и у шабунина появился смысл к существованию.
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11.10.2021 14:44 Відповісти
Бабло потекло. Ведь шабуне платять за движения, не за результат.
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11.10.2021 14:56 Відповісти
А я думал где пропал Портнов, нужно завалить его исками, чтобы он не вылазил из зала Суда
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11.10.2021 14:47 Відповісти
Київська апелячка - сєпарське кубло.
Про печерний суд і так усім відомо.
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11.10.2021 14:47 Відповісти
але карррупція тільки в Україні...

Колишній міністр фінансів США Стівен Мнучін був змушений втрутитися, коли колишній президент Дональд Трамп запропонував призначити його доньку Іванку головою Світового банку.

Ці дані просочилися від двох неназваних джерел у колишній команді Трампа, яких цитує видання The Intercept. Про це пише Independent.

Трамп хотів, щоб дочка стала главою Світового банку, але Мнучін заблокував її призначення, йдеться у звіті. Проте все було неймовірно близько до того, щоб це відбулося.

Іванка Трамп, старша радниця батька, була першою, про кого подумав Трамп, коли посаду звільнилася в січні 2019 року. Це сталося після того, як тодішній глава банку Джим Ен Кім оголосив про рішення піти у відставку.

В інтерв'ю The Atlantic 2019-го Трамп сказав, що "думав про Іванку для роботи у Світовому банку, тому що вона була б там чудова", і "вона добре розбирається в цифрах".

Кандидат на найвищу посаду Світового банку вибирається радою керівників установи. Кандидатів призначає уряд США.

Колишній прессекретар Білого дому Джессіка Дітто заявила, що Іванка мала право очолити Світовий банк, тому що створила "Фонд Іванки" - ініціативу для фінансової установи.

"Протягом останніх двох років вона тісно співпрацювала з керівництвом Світового банку", - каже Дітто.

Однак у той час Мнучін часто ставив себе між президентом і його "колосально контрпродуктивними кроками", йдеться у звіті.

У підсумку Всесвітній банк очолив заступник міністра фінансів США Девід Мальпасс. - https://gazeta.ua/articles/world-life/_tramp-hotiv-priznachiti-donku-ivanku-golovoyu-svitovogo-banku/1055387
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11.10.2021 14:48 Відповісти
Зразок роботи РЕФОРМОВАНОГО суду. ЗЕбіли, фас.
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11.10.2021 14:51 Відповісти
В чем реформированность? В том, что ВС стоит на стороне соросят?
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11.10.2021 14:54 Відповісти
Має стояти на стороні ватана портнова?
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11.10.2021 14:58 Відповісти
На стороні закону. Та керуватися принципом верховенства права, а не верховенства американського посольства.
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11.10.2021 15:10 Відповісти
Саме так і сталося. Суд керувався принципом верховенства права, а не дзвідном з зЕ-рмакової ОПи.
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11.10.2021 15:22 Відповісти
Верховний Суд не правий?

"Оцените абсурд:
Печерский и апелляционный суды обязали нас опровергнуть информацию, которая была взята, в частности из судебных решений, принятых их же коллегами по мантиях.

 Но истина все же была установлена. Верховный Суд отверг аргументы Портнова и стал на нашу сторону", - сказано в сообщении."

Источник:
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11.10.2021 15:38 Відповісти
Так естественно. Верховный же суд соросятский. Он и формировался по принципу лояльности к американцам и готовности выполнять их поручения. Все это организовывал Петьман. А шабуня его верная шавка.
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11.10.2021 14:51 Відповісти
А т.е. печерский - самый продажный суд в Украине и апелляционный где клейма ставить некуда это норм, а Верховный хоть и хромает, но периодически ломает эту практику - плохо. Шабунин столько дерьма вылил на Пороха, что отчасти из-за него это недоразумение у власти. Какое же тупое зестадо, даже после того как его поимели и постригли - все равно не доходит. Значит остались клинические ...
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11.10.2021 14:58 Відповісти
Ты его покупал?
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11.10.2021 15:09 Відповісти
Представляешь было дело - решение стоило 40000 по отмене штрафа в 120000. Дальше? заберешь свои слова обратно или дальше блееть будешь?
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11.10.2021 16:52 Відповісти
Ты давал 40000? Кому конкретно?
Штрафов в 120000 не бывает. Сумма штрафа обязательно делится на 17 (это необлагаемый минимум).
Так что врешь.
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11.10.2021 16:59 Відповісти
Я понимаю, что тебе хоть ссы все божья роса от зеленых. Да я сейчас выложу долб@дятлу из нета сколько и кому отдавал за решение. Вы реально клинические ид..ты. Больше не вижу смысла метать бисер.
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11.10.2021 17:12 Відповісти
Мечи, мечи. Ты за это деньгу получаешь
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13.10.2021 09:51 Відповісти
Правди не любите?
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11.10.2021 14:59 Відповісти
Люблю. Тому правду і написав
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11.10.2021 15:08 Відповісти
Таку?
19 травня 2019 року.
Після 5 років, Портнов повернувся в Україну.

31 янв. 2020 г. - Печерский суд Киева признал, что бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов проживал последние 5 лет на территории Украины.
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11.10.2021 15:12 Відповісти
Ти рішення читав, вася? Почитай, зрозумієш. Особа може декілька разів виїзжати і заізжати, але по закону вана вважається такою, що проживає на території, якщо живе більш, ніж півроку на рік.
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11.10.2021 15:15 Відповісти
А ти, вася, читав? Почитай.

"Детали: 22 февраля 2014 года Портнов выехал из Украины и вернулся только 19 мая 2019 года, мотивировав пребывание за границей "политическим и безосновательным уголовным преследованием".
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11.10.2021 15:18 Відповісти
Так це практика ЄСПЛ, валенок
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11.10.2021 17:01 Відповісти
Дійсно, до чого тут люстрована суддя волкова, поновлена по команді того ж портнова? Якщо хтось і вср.всь, то це не Бубочка, з його судовою реформою, то ЄСПЛ.
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11.10.2021 17:49 Відповісти
Тобто ти ставиш пІд сумнів адекватність рішень ЄСПЛ? Не багато на себе взяв?
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13.10.2021 09:54 Відповісти
Та ні, це ти вважаєш себе хитровистроченим. Даремно.
Покажи рішення ЄСПЛ, де зазначено, що 5 років, які"собачий рот" никався запОребриком, потрібно вважати, як ті що він проживав в Україні.
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13.10.2021 11:18 Відповісти
А ты прочесть его сможешь? Или понять?
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13.10.2021 13:47 Відповісти
А ти його читав? Чи так, як і рішення печерського суду?
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13.10.2021 16:26 Відповісти
А чей Крым, мышебрат , просвети, будь добр ?
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11.10.2021 15:04 Відповісти
Чем больше это дер@мо будут макать в его же фикалии, тем меньше этого дер@ма нам будет пытаться скормить шапитолий с его татаровыми, портновыми и подаляками
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11.10.2021 14:52 Відповісти
оце добре
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11.10.2021 14:58 Відповісти
Ох уж эти "борцуны с коррупцией" ...
Виталий, "красивая и уверенная победа" была бы, если бы Портнов сидел на нарах лет так на 10-15. А так это не более чем борьба нанайских мальчиков.
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11.10.2021 15:01 Відповісти
щось давно про портянку нічого не чути.
він живий?
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11.10.2021 15:38 Відповісти
А Портянка еще жив?
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11.10.2021 15:50 Відповісти
к стати а что портнов затихарился...ушел как говорится под асфальт...притих...не фуесосит никого с прокуратуры ....что с ним случилось? то кукарекал постоянно и тролил и угрожал всем ...а это растворился....((
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11.10.2021 15:53 Відповісти
А що він, що той самий Шабунін вже свою брудну справу зробили, тепер можуть і затихаритись. А ті всі "суди" то для зеленого бидла, щоб увагу відвернути.
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11.10.2021 16:17 Відповісти
"...Оцените абсурд: Печерский и апелляционный суды обязали нас опровергнуть информацию, которая была взята, в частности из судебных решений, принятых их же коллегами по мантиях..."

І яке покарання тепер буде цим суддям?
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11.10.2021 17:17 Відповісти
Як звикли: щуку кинуть у річку
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11.10.2021 18:31 Відповісти
 
 