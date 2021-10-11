Шабунін виграв у Портнова справу у Верховному Суді, - ЦПК
Центр протидії корупції виграв у Верховному Суді справу за позовом Андрія Портнова, ексзаступника голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦПК у Facebook.
"Тиждень розпочинаємо з красивої і впевненої перемоги! ЦПК виграв справу у Верховному суді за позовом Портнова", - йдеться в повідомленні.
У ЦПК нагадали, що Портнов вимагав спростувати інформацію про його причетність до кримінального провадження щодо незаконного збагачення, і навіть виграв два суди. Але Верховний Суд скасував обидва рішення і задовольнив скаргу ЦПК.
"Стисло про суть справи. У березні 2019 року Конституційний Суд вбив статтю про незаконне збагачення. Після цього САП повідомила, що через це рішення довелось закрити в тому числі справу, де фігурує Портнов. В ефірі "24 Каналу" голова правління ЦПК Віталій Шабунін поширив цю інформацію.
А от Портнов вирішив, що все це неправда і подав до суду. І виграв два суди. Оцініть рівень абсурду: Печерський і апеляційний суди зобов'язали нас спростувати інформацію, яка була взята, зокрема із судових рішень, ухвалених їхніми ж колегами по мантіях. Але істина все ж була встановлена. Верховний Суд відкинув аргументи Портнова і став на наш бік", - зазначено в повідомленні.
"Тепер Портнову доведеться виправдовуватись на своєму "помийному" телеграм-каналі, а також відшкодувати нам судові витрати. Як там дослівно? "В рамках комплексних навчально-виховних заходів", еге ж?" - резюмували в ЦПК.
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любой мало-мальский булавочный укол по самолюбию этой твари - это хорошо!!!
оно болезненно-самоуверенное... и нагло-пошлое... и любое слово против уже воспринимает как оскорбление... пусть вдавится своей желчью !
Про печерний суд і так усім відомо.
Колишній міністр фінансів США Стівен Мнучін був змушений втрутитися, коли колишній президент Дональд Трамп запропонував призначити його доньку Іванку головою Світового банку.
Ці дані просочилися від двох неназваних джерел у колишній команді Трампа, яких цитує видання The Intercept. Про це пише Independent.
Трамп хотів, щоб дочка стала главою Світового банку, але Мнучін заблокував її призначення, йдеться у звіті. Проте все було неймовірно близько до того, щоб це відбулося.
Іванка Трамп, старша радниця батька, була першою, про кого подумав Трамп, коли посаду звільнилася в січні 2019 року. Це сталося після того, як тодішній глава банку Джим Ен Кім оголосив про рішення піти у відставку.
В інтерв'ю The Atlantic 2019-го Трамп сказав, що "думав про Іванку для роботи у Світовому банку, тому що вона була б там чудова", і "вона добре розбирається в цифрах".
Кандидат на найвищу посаду Світового банку вибирається радою керівників установи. Кандидатів призначає уряд США.
Колишній прессекретар Білого дому Джессіка Дітто заявила, що Іванка мала право очолити Світовий банк, тому що створила "Фонд Іванки" - ініціативу для фінансової установи.
"Протягом останніх двох років вона тісно співпрацювала з керівництвом Світового банку", - каже Дітто.
Однак у той час Мнучін часто ставив себе між президентом і його "колосально контрпродуктивними кроками", йдеться у звіті.
У підсумку Всесвітній банк очолив заступник міністра фінансів США Девід Мальпасс. - https://gazeta.ua/articles/world-life/_tramp-hotiv-priznachiti-donku-ivanku-golovoyu-svitovogo-banku/1055387
"Оцените абсурд:
Печерский и апелляционный суды обязали нас опровергнуть информацию, которая была взята, в частности из судебных решений, принятых их же коллегами по мантиях.
Но истина все же была установлена. Верховный Суд отверг аргументы Портнова и стал на нашу сторону", - сказано в сообщении."
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Штрафов в 120000 не бывает. Сумма штрафа обязательно делится на 17 (это необлагаемый минимум).
Так что врешь.
19 травня 2019 року.
Після 5 років, Портнов повернувся в Україну.
31 янв. 2020 г. - Печерский суд Киева признал, что бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов проживал последние 5 лет на территории Украины.
"Детали: 22 февраля 2014 года Портнов выехал из Украины и вернулся только 19 мая 2019 года, мотивировав пребывание за границей "политическим и безосновательным уголовным преследованием".
Покажи рішення ЄСПЛ, де зазначено, що 5 років, які"собачий рот" никався запОребриком, потрібно вважати, як ті що він проживав в Україні.
Виталий, "красивая и уверенная победа" была бы, если бы Портнов сидел на нарах лет так на 10-15. А так это не более чем борьба нанайских мальчиков.
він живий?
І яке покарання тепер буде цим суддям?