Шабунін виграв у Портнова справу у Верховному Суді, - ЦПК

Центр протидії корупції виграв у Верховному Суді справу за позовом Андрія Портнова, ексзаступника голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦПК у Facebook.

"Тиждень розпочинаємо з красивої і впевненої перемоги! ЦПК виграв справу у Верховному суді за позовом Портнова", - йдеться в повідомленні.

У ЦПК нагадали, що Портнов вимагав спростувати інформацію про його причетність до кримінального провадження щодо незаконного збагачення, і навіть виграв два суди. Але Верховний Суд скасував обидва рішення і задовольнив скаргу ЦПК.

"Стисло про суть справи. У березні 2019 року Конституційний Суд вбив статтю про незаконне збагачення. Після цього САП повідомила, що через це рішення довелось закрити в тому числі справу, де фігурує Портнов. В ефірі "24 Каналу" голова правління ЦПК Віталій Шабунін поширив цю інформацію.

А от Портнов вирішив, що все це неправда і подав до суду. І виграв два суди. Оцініть рівень абсурду: Печерський і апеляційний суди зобов'язали нас спростувати інформацію, яка була взята, зокрема із судових рішень, ухвалених їхніми ж колегами по мантіях. Але істина все ж була встановлена. Верховний Суд відкинув аргументи Портнова і став на наш бік", - зазначено в повідомленні.

"Тепер Портнову доведеться виправдовуватись на своєму "помийному" телеграм-каналі, а також відшкодувати нам судові витрати. Як там дослівно? "В рамках комплексних навчально-виховних заходів", еге ж?" - резюмували в ЦПК.

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