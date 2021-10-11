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Новости Борьба с коронавирусом
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В Харькове срочно развернули почти 500 койко-мест для больных COVID-19

В Харькове срочно развернули почти 500 койко-мест для больных COVID-19

Более 1,5 тыс. койко-мест для больных коронавирусной инфекцией развернули в харьковских городских больницах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня, 11 октября, сообщила журналистам заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, в эти выходные в Харькове срочно развернули 300 коек в больнице №8 и 190 дополнительных мест в больнице №18, где теперь - 240 коек для больных COVID-19.

Вице-мэр отметила, что больница №18 начала принимать больных на новые места вчера вечером, а больница №8 - сегодня утром. Она сообщила, что в больницу №8, как медицинское учреждение кардиологического профиля будут направлять больных не только с коронавирусом, но и с так называемыми "ковидными инфарктами".

Заместитель городского головы подчеркнула, что в связи с расширением коечного фонда в городе необходимо сформировать дополнительные ковидные бригады медиков, поэтому на работу приглашают врачей.

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Отмечается, что теперь больных COVID-19 в Харькове принимают шесть городских больниц - №8, 13, 17, 18 и 25, а также роддом №2. В общем развернуто более 1,5 тыс. коек. По словам Светланы Горбуновой-Рубан, свободные места есть в больницах №8, 17, 18 и в роддоме.

Всего госпитализирован 901 человек, в реанимации - 52 пациента. Стационарную помощь оказывают всем нуждающимся.

Харьков (7509) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+9
Так 98% госпитализированных с КОВИДом - антиваксеры.
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11.10.2021 15:14
+7
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11.10.2021 15:08
+3
А антиваксеры еще и не довольны - с ними нянчатся, 500 коек организовали, а они никак не выйдут из своих истерий
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11.10.2021 15:05
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А антиваксеры еще и не довольны - с ними нянчатся, 500 коек организовали, а они никак не выйдут из своих истерий
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11.10.2021 15:05 Ответить
А в Одесі та області нічого не роблять для збільшення койомісць для хворих на ковід. Місцева влада саботує всю роботу. Потрібно ввести в Одесі та Одеській області пряме Президентське управління і призначити військово-цивільні адміністрації.
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11.10.2021 15:12 Ответить
Так 98% госпитализированных с КОВИДом - антиваксеры.
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11.10.2021 15:14 Ответить
97%. Не обижай принципиальных. Антиваки за 1% пасть порвут, маргалы выколют.
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11.10.2021 15:57 Ответить
Под кислородиком сильно не заборзеют
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11.10.2021 16:19 Ответить
Зачем опять врёшь.

"Коби Хавив директор больницы Герцог в Иерусалиме, на израильском канале Chanel 13 (один из самых популярных телеканалов в Израиле) сказал, что 95% тяжелых пациентов вакцинированы, 85-90% госпитализаций приходится на полностью вакцинированных людей."
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11.10.2021 18:04 Ответить
Ты мне еще кедми процитируй - говнокомандующего диванных войск шабатного легиона
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11.10.2021 18:29 Ответить
відверта брехня
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11.10.2021 20:15 Ответить
Може пряме міжгалактичне, що ти мелешь.
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11.10.2021 15:33 Ответить
если возмет под контроль - пиши-пропало!
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11.10.2021 15:35 Ответить
Якщо ввести президентське управління в Одеській області, то буде як з Ярославом Журавлем, який помер поранений в сірій зоні під особистим контролем Зеленського.
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11.10.2021 15:45 Ответить
валера тебя распутали или уроки сделал,низачет, день считай прогулял, поэтому не тужся, завтра шоб как штык на смене был
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11.10.2021 16:27 Ответить
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11.10.2021 15:08 Ответить
В оккупированном Донецке показали на https://www.unian.net/war/trupy-kladut-pryamo-na-pol-v-set-slili-zhutkoe-video-iz-bolnicy-v-okkupirovannom-donecke-novosti-donbassa-11573164.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=unian_channel видео , как больницы "справляются" с коронавирусом - трупы умерших пациентов уже негде хранить. Тела людей "складируют" прямо на полу в коридоре
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11.10.2021 15:48 Ответить
Похожая картина в НИИ им. Малой. Третий этаж кардиологическое отделение закрыт. Готовы к наплыву антиваков, желающих поправить свой эстэстный иммунитет.
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11.10.2021 16:00 Ответить
Та эта клиника давно полупустая уже. Хотя место хорошее подъехать итд. Реанимация на 1 этаже. Дело ведь в медперсонале и диагностической аппаратуре. Тут дрова. С бюджета столько упёрто городского что можно было за 10 лет укомплектовать все городские больницы а районные закрыть. Там нищета была с 90гг.
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11.10.2021 17:00 Ответить
Найбільш ватне, найбільш російськомовне і антивакцинаторське місто України
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11.10.2021 17:34 Ответить
Где ИХ ВЛАСТЬ СИЛЬНА там и больше уколов зонтиком. Просыпайся.
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11.10.2021 18:37 Ответить
 
 