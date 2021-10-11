В Харькове срочно развернули почти 500 койко-мест для больных COVID-19

Более 1,5 тыс. койко-мест для больных коронавирусной инфекцией развернули в харьковских городских больницах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня, 11 октября, сообщила журналистам заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, в эти выходные в Харькове срочно развернули 300 коек в больнице №8 и 190 дополнительных мест в больнице №18, где теперь - 240 коек для больных COVID-19.

Вице-мэр отметила, что больница №18 начала принимать больных на новые места вчера вечером, а больница №8 - сегодня утром. Она сообщила, что в больницу №8, как медицинское учреждение кардиологического профиля будут направлять больных не только с коронавирусом, но и с так называемыми "ковидными инфарктами".

Заместитель городского головы подчеркнула, что в связи с расширением коечного фонда в городе необходимо сформировать дополнительные ковидные бригады медиков, поэтому на работу приглашают врачей.

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Отмечается, что теперь больных COVID-19 в Харькове принимают шесть городских больниц - №8, 13, 17, 18 и 25, а также роддом №2. В общем развернуто более 1,5 тыс. коек. По словам Светланы Горбуновой-Рубан, свободные места есть в больницах №8, 17, 18 и в роддоме.

Всего госпитализирован 901 человек, в реанимации - 52 пациента. Стационарную помощь оказывают всем нуждающимся.