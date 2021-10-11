Россия превращает Крым в ядерный отстойник, - глава ГУР МО Буданов
Действия российских оккупантов в Крыму могут привести к экологической катастрофе во всем Черноморском регионе.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР.
"Тактическое ядерное оружие в Крыму, а теперь еще и намерение разместить на оккупированном украинском полуострове установки по обогащению урана, производство материалов двойного назначения и применения технологий, связанных с ядерным оружием, - все это может превратить Крым в ядерный отстойник. Экологическая ситуация в целом регионе будет под угрозой ", - отметил Буданов.
По словам генерала, начиная с 1999 года, РФ резко изменила ядерные положения Концепции национальной безопасности и начала отстаивать "принцип деэскалации" в своем ядерном шантаже. Главная роль отводится тактическому ядерному оружию. Постоянные угрозы применения такого оружия в конвенциональных целях призваны создать атмосферу "ядерного психоза" как в самой России, так и у соседей.
Глава военной разведки Украины также отметил, что Путин фактически использует уроки советской ядерной пропаганды, которая имела целью запугивание Запада, но привела на самом деле к формированию стратегии взаимного гарантированного уничтожения.
Буданов убежден, что в основе такой позиции российских тактиков и стратегов есть твердое убеждение, что если Россия будет угрожать использованием ядерного оружия, то враг будет вынужден пойти на уступки.
"В лучших традициях холодной войны режим Путина достигает психологического эффекта так называемой балансировки ряда стран "на грани войны". Ядерные маневры России в Арктике, ядерные угрозы странам Восточной Европы, а также программа ядерного развертывания в Крыму, что создает проблемы всему Черноморскому региону - это единый фронт нестабильности и неуверенности ", - подчеркнул Буданов.
По его мнению, в контексте экологической угрозы, нависшей над Крымом от ядерных намерений РФ, Украина должна консолидировать усилия всех стран Черноморского региона и Восточной Европы по противодействию таким намерениям российского режима.
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А вот иприт стойкий ...не знаю как он с морской водой будет разрушаться или нет
В случае ядерной, перед тем как стать зоной отчуждения, рф утащит за собой с десяток стран.
В этом смысл существования ватанов: "они сдохнут, а мы попадём в рай". Без приколов.
Ошибочно недооценивать их ядерный потенциал. То немногое, что у маскалей на высоком уровне.
вата пишається ядрьоним відстійником
Вы держитесь там, главное здоровье (с)
Чувак, откровенно воспользовался помойкой и высказал несколько тупых идей.
Одно действие парашостана, точно есть. Это средства тактического ядерного вооруения.
Остальное, из темы "запугаем пенсов и долбодятлов".
Особенно про "установки по обогащению урана, производство материалов двойного назначения и применения технологий, связанных с ядерным оружием".
Давай дальше Кирюша)))
Всем "интересен" твой бред, когда, тебе ясно в ГШ сказали.... отдохни со своими претензиями. Ты уже обосрался с "вагнером".
Почитай терминологию и обеспечение производственного процесса)))
После этого, промолчишь.
ведь дело еще в том что по ядерному отстойнику
не ударишь ракетно- бомбовым оружием...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!