РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8979 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
5 579 25

Россия превращает Крым в ядерный отстойник, - глава ГУР МО Буданов

Россия превращает Крым в ядерный отстойник, - глава ГУР МО Буданов

Действия российских оккупантов в Крыму могут привести к экологической катастрофе во всем Черноморском регионе.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР.

"Тактическое ядерное оружие в Крыму, а теперь еще и намерение разместить на оккупированном украинском полуострове установки по обогащению урана, производство материалов двойного назначения и применения технологий, связанных с ядерным оружием, - все это может превратить Крым в ядерный отстойник. Экологическая ситуация в целом регионе будет под угрозой ", - отметил Буданов.

По словам генерала, начиная с 1999 года, РФ резко изменила ядерные положения Концепции национальной безопасности и начала отстаивать "принцип деэскалации" в своем ядерном шантаже. Главная роль отводится тактическому ядерному оружию. Постоянные угрозы применения такого оружия в конвенциональных целях призваны создать атмосферу "ядерного психоза" как в самой России, так и у соседей.

Глава военной разведки Украины также отметил, что Путин фактически использует уроки советской ядерной пропаганды, которая имела целью запугивание Запада, но привела на самом деле к формированию стратегии взаимного гарантированного уничтожения.

Также читайте: Украина в ООН: Действия РФ в оккупированном Крыму - прямая угроза международному режиму нераспространения ядерного оружия

Буданов убежден, что в основе такой позиции российских тактиков и стратегов есть твердое убеждение, что если Россия будет угрожать использованием ядерного оружия, то враг будет вынужден пойти на уступки.

"В лучших традициях холодной войны режим Путина достигает психологического эффекта так называемой балансировки ряда стран "на грани войны". Ядерные маневры России в Арктике, ядерные угрозы странам Восточной Европы, а также программа ядерного развертывания в Крыму, что создает проблемы всему Черноморскому региону - это единый фронт нестабильности и неуверенности ", - подчеркнул Буданов.

По его мнению, в контексте экологической угрозы, нависшей над Крымом от ядерных намерений РФ, Украина должна консолидировать усилия всех стран Черноморского региона и Восточной Европы по противодействию таким намерениям российского режима.

Также читайте: Кулеба о намерениях России разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму: "Это не локальный вопрос, а глобальная угроза"

Автор: 

Буданов Кирилл (456) Крым (26410) разведка (4179) ядерное оружие (1336)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Ядерный курорт.
показать весь комментарий
11.10.2021 19:26
+4
"...если Россия будет угрожать использованием ядерного оружия, то враг будет вынужден пойти на уступки." "Враг" в виде Запада раздавит парашное говно как клопа (хоть с применением ядерного оружия, хоть и без него).
показать весь комментарий
11.10.2021 19:31
+3
У кримчаків від урану будуть дупи світиться як у світлофора - чим не загар

показать весь комментарий
11.10.2021 19:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ядерный курорт.
показать весь комментарий
11.10.2021 19:26 Ответить
Еще и химический. Там эти же кацапы кучу всего затопили вокруг Крыма еще в середине прошлого века...
показать весь комментарий
11.10.2021 19:38 Ответить
Там много контейнеров с химоружием на дне, и они или уже текут или потекут рано или поздно. Непонятно вообще такое решение о захоронении, даже во время войны.
показать весь комментарий
11.10.2021 20:17 Ответить
интересно каким? скорее всего иприт...он был основным....ну и люизит нестойкий...но в люизите хлорид мыщьяка...
А вот иприт стойкий ...не знаю как он с морской водой будет разрушаться или нет
показать весь комментарий
11.10.2021 21:29 Ответить
"...если Россия будет угрожать использованием ядерного оружия, то враг будет вынужден пойти на уступки." "Враг" в виде Запада раздавит парашное говно как клопа (хоть с применением ядерного оружия, хоть и без него).
показать весь комментарий
11.10.2021 19:31 Ответить
В конвенциональной войне с ОВС НАТО у рф нет шансов.

В случае ядерной, перед тем как стать зоной отчуждения, рф утащит за собой с десяток стран.

В этом смысл существования ватанов: "они сдохнут, а мы попадём в рай". Без приколов.
показать весь комментарий
11.10.2021 21:13 Ответить
Именно поэтому США и НАТО должны нанести по параше уничтожающий превентивный удар. А сколько в этом ударе будет термоядерных боеголовок- пусть они сами и решат.
показать весь комментарий
11.10.2021 22:32 Ответить
На самом деле, такой расклад (ядерная война) - наихудший. Есть стратегические АПЛ, которые при любом развитии событий гарантировано нанесут ответный удар. Части стран, с которыми граничит рф, тоже достанется.

Ошибочно недооценивать их ядерный потенциал. То немногое, что у маскалей на высоком уровне.
показать весь комментарий
12.10.2021 01:20 Ответить
За каждой парашной АПЛ идут по 2 беспилотных "истребителя". Там дело 1 минуты. Не успеют.
показать весь комментарий
12.10.2021 07:32 Ответить
Чернобыль победили, и Крым победим
показать весь комментарий
11.10.2021 19:32 Ответить
У кримчаків від урану будуть дупи світиться як у світлофора - чим не загар

показать весь комментарий
11.10.2021 19:32 Ответить
ну шо акоє ядерний відстійник, у порівнянні з небесним камінням?
вата пишається ядрьоним відстійником
показать весь комментарий
11.10.2021 19:38 Ответить
Ви хотіли русьге мір, ви його отримали.
Вы держитесь там, главное здоровье (с)
показать весь комментарий
11.10.2021 19:43 Ответить
майн гер, там в Севастополе оно ещё до 14 го было на базе
показать весь комментарий
11.10.2021 19:52 Ответить
Так а под Киевом настоящий ядерный отстійник його не колише? Для всієї Европы....
показать весь комментарий
11.10.2021 20:04 Ответить
А Европе известно что для "всей Европы" или в твоих методичках об этом не написано?
показать весь комментарий
11.10.2021 22:23 Ответить
Тактическое ядерное оружие в Крыму, а теперь еще и намерение разместить на оккупированном украинском полуострове установки по обогащению урана, производство материалов двойного назначения и применения технологий, связанных с ядерным оружием, Источник:

Чувак, откровенно воспользовался помойкой и высказал несколько тупых идей.
Одно действие парашостана, точно есть. Это средства тактического ядерного вооруения.
Остальное, из темы "запугаем пенсов и долбодятлов".
Особенно про "установки по обогащению урана, производство материалов двойного назначения и применения технологий, связанных с ядерным оружием".

Давай дальше Кирюша)))
Всем "интересен" твой бред, когда, тебе ясно в ГШ сказали.... отдохни со своими претензиями. Ты уже обосрался с "вагнером".
показать весь комментарий
11.10.2021 20:09 Ответить
Подоляк? Перелогинься.....
показать весь комментарий
11.10.2021 20:19 Ответить
Угомонись)))
Почитай терминологию и обеспечение производственного процесса)))
После этого, промолчишь.
показать весь комментарий
11.10.2021 20:23 Ответить
а разве местные жители не этого добивались? остается только поздравить
показать весь комментарий
11.10.2021 21:11 Ответить
ядерный отстойник может служить предохранителем от попыток вооруженного освобождения Крыма
ведь дело еще в том что по ядерному отстойнику
не ударишь ракетно- бомбовым оружием...
показать весь комментарий
11.10.2021 21:14 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
12.10.2021 09:28 Ответить
 
 