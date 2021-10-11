УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4504 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
5 579 25

Росія перетворює Крим у ядерний відстійник, - очільник ГУР МО Буданов

Росія перетворює Крим у ядерний відстійник, - очільник ГУР МО Буданов

Дії російських окупантів у Криму можуть призвести до екологічної катастрофи у всьому Чорноморському регіоні

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР.

"Тактична ядерна зброя в Криму, а тепер ще й намір розмістити на окупованому українському півострові установки зі збагачення урану, виробництво матеріалів подвійного призначення і застосування технологій, пов’язаних з ядерною зброєю, – все це може перетворити Крим у ядерний відстійник. Екологічна ситуація в цілому регіоні буде під загрозою", – зазначив Буданов.

За словами генерала, починаючи з 1999 року, РФ різко змінила ядерні положення Концепції національної безпеки і почала відстоювати "принцип деескалації" в своєму ядерному шантажі. Головна роль відводиться тактичній ядерній зброї. Постійні погрози застосування такої зброї в конвенціональних цілях покликані створити атмосферу "ядерного психозу" як у самій Росії, так і в сусідів.

Читайте також: Росія порушує правила, підриває ключові угоди і нарощує ядерний потенціал, - Столтенберг

Голова військової розвідки України також зазначив, що Путін фактично використовує уроки радянської ядерної пропаганди, яка мала на меті залякування Заходу, але призвела насправді до формування стратегії взаємного гарантованого знищення.

Буданов переконаний, що в основі такої позиції російських тактиків і стратегів є тверде переконання, що якщо Росія погрожуватиме використанням ядерної зброї, то ворог буде змушений піти на поступки.

"У кращих традиціях холодної війни режим Путіна досягає психологічного ефекту так званого балансування низки країн "на межі війни". Ядерні маневри Росії в Арктиці, ядерні погрози країнам Східної Європи, а також програма ядерного розгортання в Криму, що створює проблеми всьому Чорноморському регіону, – це єдиний фронт нестабільності та непевності", – наголошує Буданов.

На його думку, в контексті екологічної загрози, що нависла над Кримом від ядерних намірів РФ, ми повинні консолідувати зусилля всіх країн Чорноморського регіону та Східної Європи щодо протидії таким намірам російського режиму.

Автор: 

Буданов Кирило (492) Крим (14174) розвідка (3866) ядерна зброя (1155)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Ядерный курорт.
показати весь коментар
11.10.2021 19:26
+4
"...если Россия будет угрожать использованием ядерного оружия, то враг будет вынужден пойти на уступки." "Враг" в виде Запада раздавит парашное говно как клопа (хоть с применением ядерного оружия, хоть и без него).
показати весь коментар
11.10.2021 19:31
+3
У кримчаків від урану будуть дупи світиться як у світлофора - чим не загар

показати весь коментар
11.10.2021 19:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ядерный курорт.
показати весь коментар
11.10.2021 19:26 Відповісти
Еще и химический. Там эти же кацапы кучу всего затопили вокруг Крыма еще в середине прошлого века...
показати весь коментар
11.10.2021 19:38 Відповісти
Там много контейнеров с химоружием на дне, и они или уже текут или потекут рано или поздно. Непонятно вообще такое решение о захоронении, даже во время войны.
показати весь коментар
11.10.2021 20:17 Відповісти
интересно каким? скорее всего иприт...он был основным....ну и люизит нестойкий...но в люизите хлорид мыщьяка...
А вот иприт стойкий ...не знаю как он с морской водой будет разрушаться или нет
показати весь коментар
11.10.2021 21:29 Відповісти
"...если Россия будет угрожать использованием ядерного оружия, то враг будет вынужден пойти на уступки." "Враг" в виде Запада раздавит парашное говно как клопа (хоть с применением ядерного оружия, хоть и без него).
показати весь коментар
11.10.2021 19:31 Відповісти
В конвенциональной войне с ОВС НАТО у рф нет шансов.

В случае ядерной, перед тем как стать зоной отчуждения, рф утащит за собой с десяток стран.

В этом смысл существования ватанов: "они сдохнут, а мы попадём в рай". Без приколов.
показати весь коментар
11.10.2021 21:13 Відповісти
Именно поэтому США и НАТО должны нанести по параше уничтожающий превентивный удар. А сколько в этом ударе будет термоядерных боеголовок- пусть они сами и решат.
показати весь коментар
11.10.2021 22:32 Відповісти
На самом деле, такой расклад (ядерная война) - наихудший. Есть стратегические АПЛ, которые при любом развитии событий гарантировано нанесут ответный удар. Части стран, с которыми граничит рф, тоже достанется.

Ошибочно недооценивать их ядерный потенциал. То немногое, что у маскалей на высоком уровне.
показати весь коментар
12.10.2021 01:20 Відповісти
За каждой парашной АПЛ идут по 2 беспилотных "истребителя". Там дело 1 минуты. Не успеют.
показати весь коментар
12.10.2021 07:32 Відповісти
Чернобыль победили, и Крым победим
показати весь коментар
11.10.2021 19:32 Відповісти
У кримчаків від урану будуть дупи світиться як у світлофора - чим не загар

показати весь коментар
11.10.2021 19:32 Відповісти
ну шо акоє ядерний відстійник, у порівнянні з небесним камінням?
вата пишається ядрьоним відстійником
показати весь коментар
11.10.2021 19:38 Відповісти
Ви хотіли русьге мір, ви його отримали.
Вы держитесь там, главное здоровье (с)
показати весь коментар
11.10.2021 19:43 Відповісти
майн гер, там в Севастополе оно ещё до 14 го было на базе
показати весь коментар
11.10.2021 19:52 Відповісти
Так а под Киевом настоящий ядерный отстійник його не колише? Для всієї Европы....
показати весь коментар
11.10.2021 20:04 Відповісти
А Европе известно что для "всей Европы" или в твоих методичках об этом не написано?
показати весь коментар
11.10.2021 22:23 Відповісти
Тактическое ядерное оружие в Крыму, а теперь еще и намерение разместить на оккупированном украинском полуострове установки по обогащению урана, производство материалов двойного назначения и применения технологий, связанных с ядерным оружием, Источник:

Чувак, откровенно воспользовался помойкой и высказал несколько тупых идей.
Одно действие парашостана, точно есть. Это средства тактического ядерного вооруения.
Остальное, из темы "запугаем пенсов и долбодятлов".
Особенно про "установки по обогащению урана, производство материалов двойного назначения и применения технологий, связанных с ядерным оружием".

Давай дальше Кирюша)))
Всем "интересен" твой бред, когда, тебе ясно в ГШ сказали.... отдохни со своими претензиями. Ты уже обосрался с "вагнером".
показати весь коментар
11.10.2021 20:09 Відповісти
Подоляк? Перелогинься.....
показати весь коментар
11.10.2021 20:19 Відповісти
Угомонись)))
Почитай терминологию и обеспечение производственного процесса)))
После этого, промолчишь.
показати весь коментар
11.10.2021 20:23 Відповісти
а разве местные жители не этого добивались? остается только поздравить
показати весь коментар
11.10.2021 21:11 Відповісти
ядерный отстойник может служить предохранителем от попыток вооруженного освобождения Крыма
ведь дело еще в том что по ядерному отстойнику
не ударишь ракетно- бомбовым оружием...
показати весь коментар
11.10.2021 21:14 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
12.10.2021 09:28 Відповісти
 
 