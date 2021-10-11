Росія перетворює Крим у ядерний відстійник, - очільник ГУР МО Буданов

Дії російських окупантів у Криму можуть призвести до екологічної катастрофи у всьому Чорноморському регіоні

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР.

"Тактична ядерна зброя в Криму, а тепер ще й намір розмістити на окупованому українському півострові установки зі збагачення урану, виробництво матеріалів подвійного призначення і застосування технологій, пов’язаних з ядерною зброєю, – все це може перетворити Крим у ядерний відстійник. Екологічна ситуація в цілому регіоні буде під загрозою", – зазначив Буданов.

За словами генерала, починаючи з 1999 року, РФ різко змінила ядерні положення Концепції національної безпеки і почала відстоювати "принцип деескалації" в своєму ядерному шантажі. Головна роль відводиться тактичній ядерній зброї. Постійні погрози застосування такої зброї в конвенціональних цілях покликані створити атмосферу "ядерного психозу" як у самій Росії, так і в сусідів.

Читайте також: Росія порушує правила, підриває ключові угоди і нарощує ядерний потенціал, - Столтенберг

Голова військової розвідки України також зазначив, що Путін фактично використовує уроки радянської ядерної пропаганди, яка мала на меті залякування Заходу, але призвела насправді до формування стратегії взаємного гарантованого знищення.

Буданов переконаний, що в основі такої позиції російських тактиків і стратегів є тверде переконання, що якщо Росія погрожуватиме використанням ядерної зброї, то ворог буде змушений піти на поступки.

"У кращих традиціях холодної війни режим Путіна досягає психологічного ефекту так званого балансування низки країн "на межі війни". Ядерні маневри Росії в Арктиці, ядерні погрози країнам Східної Європи, а також програма ядерного розгортання в Криму, що створює проблеми всьому Чорноморському регіону, – це єдиний фронт нестабільності та непевності", – наголошує Буданов.

На його думку, в контексті екологічної загрози, що нависла над Кримом від ядерних намірів РФ, ми повинні консолідувати зусилля всіх країн Чорноморського регіону та Східної Європи щодо протидії таким намірам російського режиму.