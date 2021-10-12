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КПВВ "Чаплинка" на админгранице с оккупированным Крымом прекращает функционирование

КПВВ

Контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" на административной границе между Крымом и Херсонской областью прекращает работу с 19 октября.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Прекратить функционирования контрольного пункта въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее" Чаплинка "с 19 октября 2021", - говорится в документе, опубликованном на сайте Херсонской ОГА.

С 7 июня 2021 пропуск лиц и транспортных средств через контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" на административной границе Крыма с материковой частью Украины временно прекратился в связи с проведением ремонтных работ инфраструктуры КПВВ. Позже сроки закрытия КПВВ неоднократно продлевали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из семи открытых КПВВ на Донбассе полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской", - Госпогранслужба

Автор: 

Крым (26410) КПВВ (330) Херсонская область (4800)


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Топ комментарии
+27
Закрыть насовсем к чертям собачьим. Нефиг туда шастать - оккупантов развлекать...
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12.10.2021 01:09
+17
Все силы на покупку электричества в Расеи. Хреновому танцору всегда что-то мешает. То Липецк, То Винница. Правда, зебильнутое?
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12.10.2021 04:28
+15
хватит кормить этот путинский крысятник !
пусть там победят -телевизоры !
чтоб их носили на палочках, как дидов,
на 9 Мая
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12.10.2021 01:11
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Закрыть насовсем к чертям собачьим. Нефиг туда шастать - оккупантов развлекать...
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12.10.2021 01:09 Ответить
дело в том, что через Чаплынку шастали на крым только фуры из Украины. Это тяжелое наследие т.н. сэз " Сиваш". Но эпоха мыролюбства и тамжынашелюдизма для любителей мыролюбных винницких планов бэ закончилась. И это хорошо.
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12.10.2021 01:47 Ответить
Все силы на покупку электричества в Расеи. Хреновому танцору всегда что-то мешает. То Липецк, То Винница. Правда, зебильнутое?
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12.10.2021 04:28 Ответить
а шо ви свиночолі закукарікали? Вільну зону запровадив порошенко, тезою "там наші люди" прикривали постачання електроенергії, тільки акції протесту заставили зупинити передачу електрики.
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12.10.2021 07:32 Ответить
Шо сивочолый, шо зелебобик - одного поля ягоды. Только и разницы, шо оба из разных кланов.
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12.10.2021 07:40 Ответить
так точно.
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12.10.2021 10:05 Ответить
Ты хочеш сказать шо в Крым едут нашие клоуны? Нефиг туда шастать - оккупантов развлекать..-как понять твои слова, клоун?
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12.10.2021 04:39 Ответить
хватит кормить этот путинский крысятник !
пусть там победят -телевизоры !
чтоб их носили на палочках, как дидов,
на 9 Мая
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12.10.2021 01:11 Ответить
Закрыли бы лет на 25 !
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12.10.2021 07:31 Ответить
То потрібно було зробити у 14-му році...
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12.10.2021 09:46 Ответить
Обожаю "громкие" названия новостей.
ЗАКРЫВАЮТ!!!
И пользователь понимает что закрывают насовсем, и сразу аааа, почему, гады, аааа, а на самом деле закрывают на ремонт.

Монетизируем переходы, просмотр рекламы?
Начинаем быть похожими на желтые листки...
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12.10.2021 10:09 Ответить
к стати, половина комментариев написаны так, что понимаешь, авторы комментария саму новость и не читали, они сразу пишут "правильно, молодцы, давно пора было закрыть".
Результат достигнут, реклама показана, денежки капают.
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12.10.2021 10:12 Ответить
А що боти щось ще пишуть?
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12.10.2021 10:15 Ответить
А він там нужин. Перекрити всі проходи і проїзди,
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12.10.2021 11:56 Ответить
 
 