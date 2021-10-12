КПВВ "Чаплинка" на админгранице с оккупированным Крымом прекращает функционирование

Контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" на административной границе между Крымом и Херсонской областью прекращает работу с 19 октября.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Прекратить функционирования контрольного пункта въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее" Чаплинка "с 19 октября 2021", - говорится в документе, опубликованном на сайте Херсонской ОГА.

С 7 июня 2021 пропуск лиц и транспортных средств через контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" на административной границе Крыма с материковой частью Украины временно прекратился в связи с проведением ремонтных работ инфраструктуры КПВВ. Позже сроки закрытия КПВВ неоднократно продлевали.

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