КПВВ "Чаплинка" на админгранице с оккупированным Крымом прекращает функционирование
Контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" на административной границе между Крымом и Херсонской областью прекращает работу с 19 октября.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Прекратить функционирования контрольного пункта въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее" Чаплинка "с 19 октября 2021", - говорится в документе, опубликованном на сайте Херсонской ОГА.
С 7 июня 2021 пропуск лиц и транспортных средств через контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" на административной границе Крыма с материковой частью Украины временно прекратился в связи с проведением ремонтных работ инфраструктуры КПВВ. Позже сроки закрытия КПВВ неоднократно продлевали.
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пусть там победят -телевизоры !
чтоб их носили на палочках, как дидов,
на 9 Мая
ЗАКРЫВАЮТ!!!
И пользователь понимает что закрывают насовсем, и сразу аааа, почему, гады, аааа, а на самом деле закрывают на ремонт.
Монетизируем переходы, просмотр рекламы?
Начинаем быть похожими на желтые листки...
Результат достигнут, реклама показана, денежки капают.