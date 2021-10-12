КПВВ "Чаплинка" на адмінмежі з окупованим Кримом припиняє функціонування

Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чаплинка" на адміністративній межі між Кримом і Херсонською областю припиняє роботу з 19 жовтня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Припинити функціонування контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї "Чаплинка" з 19 жовтня 2021", – зазначено в документі, опублікованому на сайті Херсонської ОДА.

Із 7 червня 2021 року пропуск осіб та транспортних засобів через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чаплинка" на адміністративному кордоні Криму з материковою частиною України тимчасово припинився у зв'язку з проведенням ремонтних робіт інфраструктури КПВВ. Пізніше терміни закриття КПВВ неодноразово продовжували.

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