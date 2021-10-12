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Новини
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КПВВ "Чаплинка" на адмінмежі з окупованим Кримом припиняє функціонування

КПВВ

Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чаплинка" на адміністративній межі між Кримом і Херсонською областю припиняє роботу з 19 жовтня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Припинити функціонування контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї "Чаплинка" з 19 жовтня 2021", – зазначено в документі, опублікованому на сайті Херсонської ОДА.

Із 7 червня 2021 року пропуск осіб та транспортних засобів через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чаплинка" на адміністративному кордоні Криму з материковою частиною України тимчасово припинився у зв'язку з проведенням ремонтних робіт інфраструктури КПВВ. Пізніше терміни закриття КПВВ неодноразово продовжували.

Читайте також: З семи відкритих КПВВ на Донбасі повноцінний пропуск здійснюється лише в "Станиці Луганській", - Держприкордонслужба

Автор: 

Крим (14174) КПВВ (330) Херсонська область (5789)


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Топ коментарі
+27
Закрыть насовсем к чертям собачьим. Нефиг туда шастать - оккупантов развлекать...
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12.10.2021 01:09
+17
Все силы на покупку электричества в Расеи. Хреновому танцору всегда что-то мешает. То Липецк, То Винница. Правда, зебильнутое?
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12.10.2021 04:28
+15
хватит кормить этот путинский крысятник !
пусть там победят -телевизоры !
чтоб их носили на палочках, как дидов,
на 9 Мая
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12.10.2021 01:11
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Закрыть насовсем к чертям собачьим. Нефиг туда шастать - оккупантов развлекать...
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12.10.2021 01:09 Відповісти
дело в том, что через Чаплынку шастали на крым только фуры из Украины. Это тяжелое наследие т.н. сэз " Сиваш". Но эпоха мыролюбства и тамжынашелюдизма для любителей мыролюбных винницких планов бэ закончилась. И это хорошо.
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12.10.2021 01:47 Відповісти
Все силы на покупку электричества в Расеи. Хреновому танцору всегда что-то мешает. То Липецк, То Винница. Правда, зебильнутое?
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12.10.2021 04:28 Відповісти
а шо ви свиночолі закукарікали? Вільну зону запровадив порошенко, тезою "там наші люди" прикривали постачання електроенергії, тільки акції протесту заставили зупинити передачу електрики.
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12.10.2021 07:32 Відповісти
Шо сивочолый, шо зелебобик - одного поля ягоды. Только и разницы, шо оба из разных кланов.
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12.10.2021 07:40 Відповісти
так точно.
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12.10.2021 10:05 Відповісти
Ты хочеш сказать шо в Крым едут нашие клоуны? Нефиг туда шастать - оккупантов развлекать..-как понять твои слова, клоун?
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12.10.2021 04:39 Відповісти
хватит кормить этот путинский крысятник !
пусть там победят -телевизоры !
чтоб их носили на палочках, как дидов,
на 9 Мая
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12.10.2021 01:11 Відповісти
Закрыли бы лет на 25 !
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12.10.2021 07:31 Відповісти
То потрібно було зробити у 14-му році...
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12.10.2021 09:46 Відповісти
Обожаю "громкие" названия новостей.
ЗАКРЫВАЮТ!!!
И пользователь понимает что закрывают насовсем, и сразу аааа, почему, гады, аааа, а на самом деле закрывают на ремонт.

Монетизируем переходы, просмотр рекламы?
Начинаем быть похожими на желтые листки...
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12.10.2021 10:09 Відповісти
к стати, половина комментариев написаны так, что понимаешь, авторы комментария саму новость и не читали, они сразу пишут "правильно, молодцы, давно пора было закрыть".
Результат достигнут, реклама показана, денежки капают.
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12.10.2021 10:12 Відповісти
А що боти щось ще пишуть?
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12.10.2021 10:15 Відповісти
А він там нужин. Перекрити всі проходи і проїзди,
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12.10.2021 11:56 Відповісти
 
 