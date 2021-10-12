КПВВ "Чаплинка" на адмінмежі з окупованим Кримом припиняє функціонування
Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чаплинка" на адміністративній межі між Кримом і Херсонською областю припиняє роботу з 19 жовтня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Припинити функціонування контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї "Чаплинка" з 19 жовтня 2021", – зазначено в документі, опублікованому на сайті Херсонської ОДА.
Із 7 червня 2021 року пропуск осіб та транспортних засобів через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чаплинка" на адміністративному кордоні Криму з материковою частиною України тимчасово припинився у зв'язку з проведенням ремонтних робіт інфраструктури КПВВ. Пізніше терміни закриття КПВВ неодноразово продовжували.
Топ коментарі
+27 Харьков Сумской
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пусть там победят -телевизоры !
чтоб их носили на палочках, как дидов,
на 9 Мая
ЗАКРЫВАЮТ!!!
И пользователь понимает что закрывают насовсем, и сразу аааа, почему, гады, аааа, а на самом деле закрывают на ремонт.
Монетизируем переходы, просмотр рекламы?
Начинаем быть похожими на желтые листки...
Результат достигнут, реклама показана, денежки капают.