Монастырский о деле "Дельта Банка": Уверен, что будут еще подозрения

По делу о растрате имущества и средств "Дельта Банка" могут быть новые подозрения.

Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы никогда не построим сильное государство, если миллионы украинцев не будут чувствовать справедливости", - отметил он.

Монастырский напомнил, что с 2008 года в Украине обанкротилось более сотни банковских учреждений, а более полутора миллионов украинцев потеряли свои сбережения из-за злоупотреблений владельцев и менеджмента банков.

Кроме этого глава МВД подчеркнул, что вчера правоохранители сообщили о подозрении владельцу "Дельта Банка" Николаю Лагуну и еще ряду лиц в растрате имущества и средств банка более чем на 1 млрд гривен.

"Уверен, что это не последнее подозрение как в деле "Дельта Банка", так и в других делах, где отдельные банкиры цинично грабили своих вкладчиков", - отметил Монастырский.

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