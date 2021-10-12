Монастирський про справу "Дельта Банку": Упевнений, що будуть ще підозри

У справі про розтрату майна та коштів "Дельта Банку" можуть бути нові підозри.

Про це повідомив глава МВС Денис Монастирський на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми ніколи не побудуємо сильну Державу, якщо мільйони українців не відчуватимуть Справедливості", - зазначив він.

Монастирський нагадав, що з 2008 року в Україні збанкрутувало понад сотню банківських установ, а понад півтора мільйона українців втратили свої заощадження через зловживання власників і менеджменту банків.

Крім цього, глава МВС підкреслив, що вчора правоохоронці повідомили про підозру власнику "Дельта Банку" Миколі Лагуну і ще кільком особам у розтраті майна та коштів банку більш ніж на 1 млрд гривень.

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"Упевнений, що це не остання підозра як в справі "Дельта Банку", так і в інших справах, де окремі банкіри цинічно грабували своїх вкладників", - зазначив Монастирський.