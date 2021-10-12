Монастирський про справу "Дельта Банку": Упевнений, що будуть ще підозри
У справі про розтрату майна та коштів "Дельта Банку" можуть бути нові підозри.
Про це повідомив глава МВС Денис Монастирський на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми ніколи не побудуємо сильну Державу, якщо мільйони українців не відчуватимуть Справедливості", - зазначив він.
Монастирський нагадав, що з 2008 року в Україні збанкрутувало понад сотню банківських установ, а понад півтора мільйона українців втратили свої заощадження через зловживання власників і менеджменту банків.
Крім цього, глава МВС підкреслив, що вчора правоохоронці повідомили про підозру власнику "Дельта Банку" Миколі Лагуну і ще кільком особам у розтраті майна та коштів банку більш ніж на 1 млрд гривень.
"Упевнений, що це не остання підозра як в справі "Дельта Банку", так і в інших справах, де окремі банкіри цинічно грабували своїх вкладників", - зазначив Монастирський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну, сам виноват, хотелось красивой жизни и почувствовать себя олигархом.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1452417435130557?__cft__[0]=AZXUU1VTDCDkUmXlWaqwL-buxKQ4VCAhpfNqavHyDms6iYNp0lLhvXmxc76XdKRB_d9Zc721AOorIspm83jcpgVo0WT3QENLpzFnuBhSHtwrg3pWtMmifr59-ucmkYi5YIg&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Почему увольнение главы Укрэсимбанка Мецгера ничего не изменит.
Ну во-первых, потому что уволился он не из-за скандального кредита, а из-за того, что напал на журналистов Схем. И за это получил такой негатив, что его оказалось легче слить, тем более что его действия прямая документированная уголовка по паре статей. И международный скандал, потому как Радио Свобода (Схемы это Радио Свобода) финансируется правительством США.
Но ведь настоящая проблема в том, что какие-то абсолютно черные ноунеймы могут получить из госбанка 60 миллионов долларов на покупку под залог покупки. Это точно такие же схемы, которые использует Путин для финансирования своих кошельков из российского госбюджета. Например, муж дочки Путина Кирилл Шамалов получил кредит в два миллиарда баксов на покупку доли в Сибуре под залог этой самой доли. Человека просто сделали миллиардером. У нас тут дым пожиже, да и Мецгер женат не на дочке Путина, а всего лишь на подруге подруги Зеленского, потому и труба пониже. Но схема идентична. И как и Шамалова, Мецгера теперь убирают, когда вышел из доверия.
А ведь кредит интересен сам по себе. Давайте я вам расскажу о том, как должно работать кредитование в госбанке и о том, как оно по факту работает. И о том почему простой человек с улицы не может пойти получить кредит в десятки миллионов долларов под залог активов, которые СОБИРАЕТСЯ купить и стать долларовым миллионером. А другие люди могут это сделать.
Например, это могла сделать мафия «Укргазбанка» и глава НБУ Кирилл Шевченко, человеком, которого и является Мецгер.
Для того чтобы украсть 60 миллионов долларов в госбанке у вас должны быть три компонента. Как в Доводе Нолана.
Компонент первый - подконтрольный операционный менеджмент госбанка. В виде Правления госбанка, кредитного комитета и прочих ответственных лиц. С этим укргазовская мафия справилась на отлично. Глава Правления Укрэксима Мецгер - бывший зампред правления Укргазбанка Кирилла Шевченко. Главный рисковик Укрэксимбанка Каплюк - бывший главный рисковик Укргазбанка. Ну и там дальше все свои - Владимир Пикалов (высокий лысый на видео Схем), бывший советник Кирилла Шевченко. Главный банковской безопасности Укрэксимбанка Тельбизов(бородатый на видео Схем) - бывший топ-менеджер Державного ипотечного агентства, где Кирилл Шевченко скоммуниздил свой первый капитал, когда я еще был студентом.
Тут проблем быть не могло, ведь для укргазовской мафии Укрэксим - уже свой банк. Потому проверка заемщика, конечно, была, но влияла она только на размер отката для укргазовской мафии. Чем проблемней - тем дороже, потому в кредите там такие черти.
Второй компонент - подконтрольный или хотя бы понимающий Набсовет госбанка. С этим тоже все просто. Вот Виктория Страхова, член Набсовета УКрэксимбанка, прямо называет Андрея Ермака в своих постах «начальником». Так и пишет. Публично и открыто, даже с гордецой. Друг Президента хочет выдать кредит каким-то васянам? Ну не Виктории Страховой задавать по этому поводу вопросы другу Президента или даже его начальнику.
А вопросы можно было бы задать.
Члену Набсовета Укрэксимбанка Страховой в комментариях на Фб задали очень правильный вопрос. А как согласуется выдача таких кредитов со стратегией Укрэксимбанка, которую утвердил Кабмин? А никак не согласуется, стратегия у Укрэксимбанка совсем другая, она направлена на кредитование корпоративного бизнеса. Торговые центры это совсем не про корпоративный бизнес. Это вообще про другое.
Более того - Укрэксим имеет весьма неприятные залоги в «другом», залоги с которыми не может ничего сделать. У Укрэксима есть в залоге доля в киевском торгово-офисном центре «Гулливер». В 2020 Укрэксим реструктиризовал долг Гулливеру в 88 миллионов долларов под нерыночные проценты, да еще и завысив стоимость Гулливера.
Кроме этого, уже в 2021 Укрэксим реструктиризовал кредит, в залоге по которому доля в отеле «Хилтон».
Реструктуризация красивое слово, но оно обозначает, что по кредиту не платят и не могут заплатить, а залог банк ПРОДАТЬ НЕ МОЖЕТ (Укрэксим пытался продать, но дураков покупать по озвученным ценам не было). По-простому, в данном случае, реструктуризовал можно заменить словом «простил» или «почти простил».
Итак, Укрэксим уже имеет аналогичные залоги в торгово-офисной недвиге, которые не может продать, и тут в нарушение официально утвержденной стратегии Укрэксим ВНЕЗАПНО выдает такой же кредит под проблемный залог на покупку этого самого залога.
Что отвечает на это Виктория Страхова? Ну да, говорит она, выдача таких кредитов, конечно, противоречит стратегии, но что делать если у банка есть избыточная ликвидность? Избыточная ликвидность означает по-простому «дохрена денег у нас». Интересно, если у Укрэксимбанка дохрена денег, то зачем государство докапитализовало(то есть просто подарило) Укрэксим на 7 миллиардов гривен в 2020 году? Это после докапа до этого.
Интересная ситуация выходит. Банк постоянно просит денег из бюджета, потому что у банка нет денег. Получив бабки из бюджета банк начинает считать, что у него дохрена денег, потому они выдают нерабочие кредиты васянам из ДЛНР. А потом у них нет денег и банк надо опять докапитализовывать. За наш счет, за эти бабки можно было сделать всю программу, например, ракетного вооружения С ЗАПАСОМ. А бабки все уходят не армии, не на больницы и школы, а левым васянам из ДНР, ну и Страховой с Мецгером. Замкнутый круг выходит. Денег нет, деньги есть, денег опять нет, потому что день